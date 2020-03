En los últimos cuatro años, se perdieron 235 mil empleos privados

¿Porque no tenemos un Ministerio de Planificación y desarrollo?

Viern 28/02/2020.- Es lógico que un país donde mueren niños/as por desnutrición y no hay ni un plan de contingencia, no haya un Ministerio de Planificación y desarrollo, también es lógico si ante una pandemia mundial, no se tomó ninguna medida preventiva y más lógico aun si este país viene de crisis en crisis, cada vez que cambia un gobierno y lo primero que se hace es romper todo lo que hizo el anterior, detenerlo o sencillamente desaparecerlo, para volver a comenzar todo de nuevo.