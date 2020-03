EL SECTOR PRIVADO SE VE FUERTEMENTE GOLPEADO POR LA FALTA DE ACTIVIDAD Y LOS QUE ESTAMOS EN EL SECTOR PÚBLICO TENEMOS QUE SER SOLIDARIOS

“La realidad del mundo, nuestro país y de la provincia, ha cambiado. Ha cambiado la realidad económica. Esta crisis por el coronavirus no es solamente una crisis sanitaria, sin también una crisis económica”, abrió el Gobernador.“Quizás ninguno de nosotros haya vivido una situación como esta: una pandemia que pone en vilo al mundo. Una crisis de la cual se desprenden otras no menores, como la económica. Estos son tiempos de solidaridad, es tiempo de mirar a nuestro lado, ver a nuestros vecinos. A los que están mejor pedirles un mayor compromiso y a los que la están pasando mal acompañarlos, ayudarlos”, dijo el mandatario provincial.El Gobernador estuvo acompañado del ministro Jefe de Gabinete, Agustín Tita; el ministro de Finanzas Públicas, Guillermo Fernández; la ministra de la Producción y Ambiente, Sonia Castiglione y el Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación Fueguina, Oscar Bahamonde.Las medidas anunciadas son 19 herramientas a través de las cuales se intenta llegar a los sectores más perjudicados por las acciones que se llevan adelante para mitigar la propagación del coronavirus.“Esta época nos obliga al aislamiento social para cuidarnos entre todos. Pero ese aislamiento no es egoísmo, ni significa distancia afectiva, solidaria, empática con el otro. Por el contrario: es la única manera de superar esta crisis sanitaria y económica; y el sector privado necesita que el Estado provincial lo acompañe a sobrellevar este momento de crisis, reforzado además desde lo público”, dijo el Jefe del Estado provincial.“Tal cual lo decía nuestro Presidente ayer, nuestra prioridad es la vida. Tenemos una ecuación muy importante que es la económica, que no está por encima de la salud, por eso se dictaron normas como la cuarentena obligatoria”, recordó.“Cualquier perspectiva económica que hayamos hecho en los primeros meses de gestión, la verdad que ya no existe. Porque todo ha cambiado. Esta crisis que se acentúa no solamente en el sector privado, sino también en el sector público, porque decaen los ingresos al Estado y se debe invertir mucho más en otras situaciones como ahora la cuestión sanitaria”, subrayó.“El sector privado se ve fuertemente golpeado por la falta de actividad y los que estamos en el sector público tenemos que ser solidarios y entender que hay vecinos y vecinas nuestros que en estos días no tienen ningún tipo de ingreso por no poder trabajar. El Estado tiene que estar presente y acompañar”.“Por eso quiero agradecer a tantos sectores políticos, sindicales, sociales, movimientos religiosos a entidades de todo tipo, movimientos empresariales, a tantos vecinos que han entendido que hay que poner por delante el bienestar común, la salud pública”, insistió.Congelamiento de alquileres:

“Hemos adherido a la medida del Gobierno nacional, en resguardo de aquellas familias que están alquilando congelando los valores de los alquileres. Vamos a apoyar el control en los precios de los alquileres y frenar los desalojos”, confirmó Melella.

“Le estamos pidiendo a quienes tienen propiedades en alquiler, no solo que respeten el congelamiento de los valores, sino que aquellos que puedan hacerle una bonificación a s