EL MINISTERIO DE SALUD RECUERDA LAS MEDIDAS DE AISLAMIENTO PARA PERSONAS QUE HAYAN VIAJADO Y REGRESADO A LA PROVINCIA

Las medidas a tener en cuenta son:

• La persona que se mantiene en aislamiento es la persona que viajó. No debe salir a realizar ningún tipo de compra ni trámite.

• Distanciamiento social, manteniendo como mínimo entre un metro y medio y dos metros de distancia con el resto de los habitantes de la casa. En lo posible deben mantenerse en una habitación apartada.

• Todo lo concerniente al uso personal debe ser manipulado con cuidado y lavado aparte (ropa de cama, toallas, toallones, higiene bucal, cubiertos, vasos platos).

• No compartir mate.

• La higiene de manos con agua y jabón debe extremarse y el uso de alcohol en gel sólo cuando no hay suciedad evidente.

• Se deben limpiar las superficies como pisos, mesas, mesadas, picaportes y aquel mobiliario y elementos de uso frecuente con agua y detergente y luego desinfectar con agua y lavandina (por cada litro de agua agregar 10 cc de lavandina). Para los productos electrónicos se deben seguir las recomendaciones del fabricante.

• La limpieza del baño debe ser frecuente.

• Si existen en el mismo hogar otros miembros de la familia que no viajaron, ellos deben mantener la cuarentena en las mismas condiciones que el resto de la población.

• Si en los 14 días de aislamiento la persona que viajó no desarrolla síntomas (fiebre más tos, estornudos, dolor de garganta, dificultad respiratoria), automáticamente al terminar en aislamiento queda bajo la cuarentena decretada por gobierno, pasando a tener las mismas recomendaciones que el resto de la población.

• Si la persona que viajó en esos 14 días de aislamiento desarrolla esos síntomas, debe llamar al 107 donde se evaluará el estado general y se determinará el procedimiento a realizar.

Se solicita a la persona que viajó que escriba un correo a deiszn@tierradelfuego.gov.ar con los siguientes datos, sumando los datos de los acompañantes: nombre, apellido, DNI, domicilio, teléfono, fecha de ingreso a TDF, paso fronterizo por dónde ingresó y procedencia. Presencia o no de síntomas como fiebre, tos, estornudos, dolor de garganta, dificultad respiratoria. En el transcurso de la semana personal del Ministerio de Salud se estará comunicando con ellos.