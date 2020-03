EL HOSPITAL REGIONAL RÍO GRANDE REFUERZA SU INFRAESTRUCTURA Y LA LOGÍSTICA EN LA LUCHA CONTRA EL COVID-19

En este sentido, comentó que se están acondicionando espacios del Hospital y que se ampliaron las líneas rotativas del 107. También informó que en estos días trasladarán a los adultos mayores que permanecen en el hospital hacia el Hogar Lazos de Amor y que se coordinó con clínicas, sanatorios privados y establecimientos hoteleros espacios y camas que podrían ser necesarias en un eventual escenario de avance del virus.

“Nos estamos preparando pensando que ocurriera el peor escenario pero por supuesto esperando lo mejor y que no se llegue a ese punto. Se fueron adoptando medidas en consonancia con las indicaciones de Nación y de la Provincia. Lo primero que se instauró fueron protocolos de acción para la detección de los pacientes y circulaciones especiales, para lo cual bloqueamos la circulación en algunas salas”, comentó Tejedor y agregó que “restringimos el acceso al público en general respecto de la atención ambulatoria y la entrega de recetas, para lo cual se coordinó trabajar con los CAPS y los Centros Municipales de Salud”.

Asimismo, remarcó que “se restringieron las visitas y todos los casos con enfermedades que no son respiratorias o que son de atención ambulatoria se derivaron hacia esos otros centros”.

“El flujo de pacientes hacia el hospital ha disminuido muchísimo y hacia los otros centros también. La gente ha entendido bastante bien que no se tienen que acercar a menos que sea absolutamente necesario”, señaló.

Con respecto a la preparación de la infraestructura edilicia, el Director Médico del Hospital indicó que “hay una sala que estaba destinada a maternidad y que aprovechando el bloqueo y la ubicación específica de esa sala, se está preparando para alojar a eventuales pacientes con coronavirus. Ahí es donde vamos a mantener a los pacientes que tengan diagnóstico inicialmente leve y moderado, pero con la posibilidad de conformar una sala crítica si fuera necesario”.

Por último, habló sobre la pequeña residencia de adultos mayores que se encuentra localizada en el nosocomio y manifestó que “lo que se estuvo gestionando es el acceso a un centro específico donde van a poder estar mudándose dentro de pocos días para tener un mejor lugar habitacional. De esa manera también liberarnos el acceso al hospital de día y oncología, ya que son dos servicios que tienen que seguir funcionando. Esos pacientes tienen que seguir viniendo y atendiéndose, por lo cual esos espacios estarán aislados y sin contacto con el resto del hospital”.