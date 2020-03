EL GOBERNADOR ANUNCIÓ LA PROFUNDIZACIÓN DE LAS MEDIDAS CONTRA EL CORONAVIRUS Y REITERÓ EL PEDIDO A LOS VECINOS QUE PERMANEZCAN EN SUS CASAS

En este sentido, el mandatario manifestó que “vivimos momentos muy duros ante una enfermedad que va creciendo y que va golpeando nuestras vidas. Es por eso que junto a los expertos, a los Intendentes de las tres ciudades y a distintos sectores de la sociedad hemos decidido avanzar en las medidas de prevención y contención del virus”.

“Necesitamos ganarle y la única manera de hacerlo es deteniéndonos y quedándonos en nuestros hogares. Es por eso que vamos a tomar medidas que parecen más fuertes pero que nos van a cuidar mucho más a todos, comunitariamente e individualmente”, agregó.

El Gobernador informó respecto de esto que “a través de un decreto vamos a establecer la suspensión y paralización a partir de hoy de todo tipo de actividad, de nuestras industrias, del comercio, del turismo, de la recreación”.

“No están alcanzados aquellos locales comerciales que tengan que ver con la venta de alimentos porque eso está garantizado, no tenemos que entrar en la desesperación. Los supermercados y los almacenes de barrio que tenemos a la vuelta de nuestra casa van a poder permanecer abiertos. Solo les pedimos que tengan horarios exclusivos para las personas adultas y las que están en mayor riesgo”, detalló.

Asimismo Melella reiteró que “necesitamos cuidarnos, necesitamos quedarnos en casa. Es la única manera en que los fueguinos podremos minimizar el impacto de esta enfermedad. Es cierto que esto trae problemas económicos, pero es cierto también y mucho más doloroso que este virus pone en riesgo la vida de muchos. Por eso les pido a los chicos, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos y a los adultos mayores que hagamos el gran esfuerzo y el gran sacrificio de quedarnos en nuestros hogares. No son días de vacaciones. Son días en los cuales sin perder la esperanza debemos quedarnos en casa”

Finalmente, el mandatario dijo que “si nos queremos y queremos la vida quedémonos en nuestros hogares. Se lo pedimos de todo corazón. Y queremos decir también que todas las estructuras del Estado Nacional, Provincial y Municipal están presentes para asegurar que esto se cumpla. Los principales responsables somos cada uno y confiamos en que es así, pero si eso no ocurriera el Estado aplicará las sanciones que correspondan”.

“Hemos pedido a los turistas que están en nuestra provincia que vuelvan a sus lugares de origen y los que iban a venir que no lo hagan. Tierra del Fuego es maravillosa pero a partir de hoy no hay más actividades turísticas. Los fueguinos nos cuidamos entre nosotros y es por eso que confiamos en que estas medidas que tienen un tiempo determinado van a ser para que realmente podamos darle batalla a esta enfermedad que nos afecta a todos”, concluyó.Protocolo de cuarentena decretado para toda la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

ARTICULO 1°.- Los niños, niñas, adolescentes y grupos de riesgo detallados en el Decreto Provincial N° 467/20 articulo 6°, no deben salir de sus domicilios, debiendo cada familia designar un adulto responsable para realizar la compra de productos alimenticios, medicinas y de primera necesidad (ópticas, productos ortopédicos, higiénicos, lavanderías, combustibles, veterinarias), en caso que no tuvieren alternativa para la designación del adulto responsable, podrán excepcionalmente realizar las actividades descriptas.

ARTICULO 2°.- Queda suspendida la realización de toda actividad industrial, comercial, recreativa y deportiva tanto publica como privada, a excepción de lo dispuesto en el presente protocolo.

ARTICULO 3°.- Queda suspendida la realización de toda actividad turística (museos, excursiones, etc.).

ARTICULO 4°.- Los bares, restaurantes, y todo otro local comercial de ela