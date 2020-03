Discurso del Gobernador Gustavo Melella en la apertura de Sesiones Ordinarias de la Legislatura Provincial “LO QUE SI ESTA CLARO FUEGUINAS Y FUEGUINOS, ES QUE SE TERMINÓ LA TIERRA DEL FUEGO DE LA IMPOSICIÓN, DE LA SOBERBIA, DEL APRIETE”.

MENSAJE DEL

GOBERNADOR

GUSTAVO MELELLA

SESIÓN XXXVII

01.03.2020

2

BUENOS DÍAS A TODOS Y A TODAS.

EN LA CAMPAÑA ELECTORAL HICIMOS UNA SOLA PROMESA: TRABAJAR PARA QUE TODOS PODAMOS VIVIR MEJOR.

¿QUÉ ES VIVIR MEJOR? VIVIR MEJOR SIGNIFICA QUE NUESTROS HIJOS RECIBAN UNA EDUCACIÓN QUE LES PERMITA SER MEJORES PERSONAS Y PROGRESAR EN LA VIDA. VIVIR MEJOR

ES QUE TODOS TENGAMOS ACCESO A UNA ATENCIÓN MÉDICA DE CALIDAD.

VIVIR MEJOR ES CONTAR CON SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD EN NUESTROS HOGARES. VIVIR MEJOR IMPLICA PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE PARA NOSOTROS Y PARA LAS PRÓXIMAS GENERACIONES. VIVIR MEJOR ES PODER ACCEDER AL DEPORTE Y LA CULTURA. VIVIR MEJOR ES LUCHAR, DESDE LA PAZ,POR NUESTRA SOBERANÍA.

VIVIR MEJOR ES TENER UN EMPLEO QUE NOS DIGNIFIQUE Y NOS PERMITA REALIZARNOS

LOS PROBLEMAS EN TIERRA DEL FUEGO SON GRAVES. BASTA CON VER LOS ÍNDICES DE POBREZA, BASTA CON VER QUE FUIMOS LA PROVINCIA MÁS AFECTADA POR LA POLÍTICA NEOLIBERAL APLICADA EN LOS ÚLTIMOS EN LA NACIÓN… Y GRACIAS A LOS CÓMPLICES QUE LAS ACOMPAÑARON DESDE LA ISLA.

HOY LA NACION ATRAVIESA MOMENTOS MUY DIFICILES NO SOLO ANTE LA RENEGOCIACION DE LA DEUDA EXTERNA SINO ANTE EL DESAFIO MAS IMPORTANTE QUE ES RECUPERAR LA CALIDAD DE VIDA PERDIDA, EL EMPLEO PERDIDO, PONER EN MARCHA LA INDUSTRIA NACIONAL, GENERAR DESARROLLO GENUINO, VOLVER A PONER A LA ARGENTINA DE PIE.

3

CONFIAMOS EN NUESTRO PRESIDENTE ALBERTO FERNANDEZ Y EN NUESTRA VICE PRESIDENTA QUE CON SUS PRINCIPIOS Y EQUIPOS DE GESTION, Y TODO NUESTRO ACOMPAÑAMIENTO LO VAMOS A LOGRAR

EN SU DISCURSO DE ASUNCIÓN EL PRESIDENTE ALBERTO FERNÁNDEZ HABLÓ DE TRABAJAR PARA EL DESARROLLO CON JUSTICIA SOCIAL, LA ÉTICA DE LAS PRIORIDADES: COMENZAR POR LOS ÚLTIMOS PARA LLEGAR A TODOS. Y TODOS SOMOS TODOS.

NADIE PUEDE QUEDAR AL MARGEN DE LOS BENEFICIOS DEL ESFUERZO COMPARTIDO.

ESTE CAMINO ES EL QUE NUNCA DEBIÓ HABER PERDIDO EL PAÍS, NI NUESTRA TIERRA DEL FUEGO. ES MI OBLIGACIÓN EN ESTE MOMENTO HABLAR DE FUTURO, PERO NO PODEMOS OBVIAR TODO EL DAÑO QUE SE LE HA HECHO A LA PROVINCIA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.

UNA TIERRA DEL FUEGO QUE POSEE DEUDAS POR 6.700 MILLONES DE PESOS NECESITA DEL CONSENSO Y EL DIÁLOGO PARA PODER LLEVAR ADELANTE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS NECESARIAS EN POS DE SALIR DE ESTA COMPLEJA SITUACIÓN.

SOLO ESTE AÑO, TODAS Y TODOS LOS FUEGUINOS DEBEMOS HACER FRENTE A VENCIMIENTOS DE DEUDA QUE INCLUYEN 2.300 MILLONES DE LOS BONOS DEL ENDEUDAMIENTO, 2.300 MILLONES MÁS DE DEUDAS CON OTROS ORGANISMOS, 1.600 MILLONES DE PESOS DE OBLIGACIONES CON PROVEEDORES Y ALREDEDOR DE 500 MILLONES DE DEUDA CON LOS MUNICIPIOS.

4

A ESTO, SUMAMOS UN DÉFICIT DE LA CAJA DE JUBILACIONES DE 700 MILLONES DE PESOS Y UN DÉFICIT DE LA OBRA SOCIAL ESTATAL DE 1.300 MILLONES DE PESOS.

ESTO ES IMPORTANTE SABERLO PARA QUE TODOS ENTENDAMOS LO QUE ESTAMOS ENFRENTANDO.

DENTRO DE LAS PRIMERAS MEDIDAS ADOPTADAS CONCRETAMOS UNA

REDUCCIÓN DE CASI UN 60% DE LA ESTRUCTURA MINISTERIAL CON QUE NOS ENCONTRAMOS LO QUE NOS PERMITIÓ REDUCIR EN CASI LA MITAD EL GASTO QUE GENERABA LA PLANTA POLÍTICA.

PERO LA VERDAD ES QUE ENCONTRAMOS UN ESTADO DESORGANIZADO CON FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN EN CASI TODOS LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, LO QUE HA FAVORECIDO A QUIENES SIEMPRE PRETENDEN ESTAR POR ENCIMA DE LA LEY; -POR EJEMPLO- DONDE MÁS DE 500 EXPEDIENTES AÚN ESTÁN PENDIENTES DE TRAMITACIÓN, MUCHOS DE ELLOS CORRESPONDIENTES A MULTAS, SANCIONES Y SUMARIOS QUE NO SE HAN

RESUELTO, CON EL PERJUICIO QUE ELLO GENERA A LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL Y A LA CIUDADANÍA EN PARTICULAR.

HEMOS CONVENIDO EL TRABAJO DE PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES PARA DESARROLLAR UN PROFUNDO ANÁLISIS DE SITUACIÓN.

ESTOS ESPECIALISTAS PRESENTARÁN EL INFORME FINAL QUE HAREMOS PÚBLICO. NO ESTAMOS BUSCANDO FANTASMAS NI HACIENDO UNA CAZA DE BRUJAS, PERO LOS FUEGUINOS TIENEN DERECHO A SABER LO QUE SE HIZO.

SOMOS ADMINISTRADORES DEL ESTADO, LA CIUDADANÍA NOS HA DADO ESA RESPONSABILIDAD Y DEBEMOS RENDIR CUENTAS. NO SE TRATA DE CUESTIONAR TODO LO QUE HIZO EL GOBIERNO ANTERIOR Y EMPEZAR DESDE CERO, PERO LA REALIDAD ES QUE EN LA MAYORÍA DE LOS SECTORES QUEDÓ UNA SITUACIÓN MUY COMPLEJA.

5

NOS ENCONTRAMOS UN ESTADO QUE NO FISCALIZABA. AUSENTE. EN MUCHOS CASOS CON RASTROS CLAROS DE ABANDONO O DESIDIA. ADMINISTRACIONES

PARALELAS A LAS NORMALES ESTABLECIDAS POR SISTEMA. UN ABANDONO UNICO EN LO QUE SE REFIERE A LAS INSTALACIONES PUBLICAS GOBIERNO, EDUCACION, SALUD.

ENCONTRAMOS EQUIPAMIENTO PARA COMUNICACIÓN QUE LLEVABA MESES EN CONTENEDORES EN UNA PLAYA LOGISTICA EN VEZ DE ESTAR INSTALADOS.

EN EL HOSPITAL RÍO GRANDE EQUIPAMIENTO POR MAS DE 3 MILLONES DE DOLARES TIRADOS EN UN PASILLO Y AL INTERPERIE POR MAS DE TRES AÑOS.

SECTORES DONDE LOS TRABAJADORES SE TURNAN PARA IR A DESEMPEÑAR SUS TAREAS POR LA FALTA DE ESPACIO O EQUIPAMIENTOS. PERSONAL QUE NO ES CONOCIDO POR SUS PROPIOS COMPAÑEROS PORQUE NO IBAN A TRABAJAR.

UN ESTADO ASI NO RESULEVE LA VIDA DE LA GENTE, TODO LO CONTRARIO.

OBRAS LICITADAS SIN LOS FONDOS PARA REALIZARLAS, OBRAS QUE SE COMENZARON Y SE IBAN A TERMINAR INCOMPLETAS COMO EL MICRO ESTADIO Y LA SOLUCION DE LA LAGUNA SECA. OBRAS PARALIZADAS DE MESES COMO EL HOSPITAL DE USHUAIA Y LA GUARDIA DEL HOSPITAL DE RÍO GRANDE, DESDE

MAYO DEL 2019.

PROVEEDORES QUE RECLAMAN PAGOS QUE NO ESTABAN REGISTRADOS EN EL SISTEMA. COMPUTADORAS VACIAS DE INFORMACION O SIN LOS CABLES PARA QUE NO PUDIERAN SER USADAS EN EL AREA DE ECONOMIA, ENTRE OTRAS.

SOLOS NO VAMOS A RESOLVER UN PROBLEMA DE TAL MAGNITUD. POR ESO LOS CONVOCO A TODAS Y TODOS A PONER EL HOMBRO, A APORTAR SU TALENTO Y SU ESFUERZO, PARA SALIR ADELANTE.

6

EN EL MEDIO DE TODO ESTO ESTÁ EL DESCONTENTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. SOMOS CONCIENTES DE LA PERDIDA DEL SALARIO PERO TAMBIEN DE LA FALTA DE CONSIDERACION QUE SE HA TENIDO CON MUCHOS, HASTA EL DESTRATO.

TIERRA DEL FUEGO NECESITA UN ESTADO FUERTE, QUE TENGA UNA GRAN FUERZA INTERNA EN SUS SERVIDORES PÚBLICOS, RESPETANDO SU ROL, POR ESO DESPUÉS DE AÑOS DE POSTERGACIÓN ABRIMOS PARITARIAS LIBRES Y REALES, DONDE ESTAMOS DISCUTIENDO LA CUESTIÓN SALARIAL, PERO TAMBIÉN LAS CONDICIONES LABORALES. DENTRO DEL MARCO FINANCIERO QUE VIVE LA PROVINCIA.

PERO TAMBIÉN ACCIONAREMOS DIRECTAMENTE PARA AYUDARLOS A SALIR DEL ENDEUDAMIENTO AL QUE HAN CAÍDO EN ESTOS AÑOS, SOPORTANDO CRÉDITOS A TASAS USURERAS, PERJUDICANDO A LA ECONOMÍA DE SUS HOGARES. SE HAN ENDEUDADO PARA PAGAR TARJETAS, ALQUILERES, PARA SALIR DE SITUACIONES APREMIANTES POR LA PERDIDA REAL DEL SALARIO. ES POR ESTO QUE, JUNTO AL BANCO TIERRA DEL FUEGO VAMOS A PONER EN

MARCHA, EN LOS PROXIMOS DÍAS, UNA LINEA ESPECIAL DE CREDITOS

PERSONALES QUE VA A BAJAR EL ALTO NIVEL DE ENDEUDAMIENTO.

SERÁ PARA TODOS, SEA CUAL SEA LA SITUACION FINACIERA DE CADA

COMPAÑERO. LLEGAMOS A UNA TASA DEL 40% QUE GRACIAS A UN SUBSIDIO DE LA MISMA POR PARTE DEL ESTADO, QUEDARA EN EL 35%. LA MÁS BAJA DEL PAIS. DE ESTA FORMA LOGRAREMOS LIBERAR MAS DEL 60% DEL SALARIO COMPROMETIDO DEL TRABAJADOR.

VAMOS A DAR DE BAJA TODOS LOS CONVENIOS PARA CÓDIGOS DE DESCUENTO CON LAS FINANCIERAS Y OTROS AGENTES, Y A TRAVÉS DEL BANCO TIERRA DEL FUEGO, SIGUIENDO LA INICIATIVA DEL BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, PONDREMOS A DISPOSICIÓN DE LOS COMPAÑEROS QUE LO NECESITEN, EL EQUIPO DE DEFENSA AL CONSUMIDOR ANTE CUALQUIER INTENTO DE ESPECULADORES FINANCIEROS.

7

TODO LO QUE LOGREMOS EN ESTOS TIEMPOS DE MEJORA SALARIAL SERA EL PISO DE LO QUE DESEAMOS SEGUIR CRECIENDO.

LA VERDAD ES QUE NO PODEMOS EN DOS MESES SOLUCIONAR LO QUE SE DETERIORÓ DURANTE CUATRO AÑOS, PERO TENEMOS LA DECISIÓN POLÍTICA Y ASUMIMOS EL COMPROMISO DE DAR LO MEJOR PARA MEJORAR LA SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO PROVINCIAL.

SOMOS UNA PROVINCIA FISCALMENTE DIEZMADA.

LAMENTABLEMENTE TIERRA DEL FUEGO FORMA PARTE DEL CONJUNTO DE PROVINCIAS QUE MÁS INCREMENTARON SU DEUDA DURANTE LA GESTIÓN DE MAURICIO MACRI, ELEVÁNDOSE 8 VECES EN SOLO CUATRO AÑOS.

EN EL AÑO 2015 EL STOCK DE DEUDA PÚBLICA ERA DE 5.300 MILLONES DE PESOS, Y NO TENÍAMOS DEUDA EXTERNA. AL ASUMIR NUESTRA GESTIÓN, EL STOCK DE LA DEUDA LLEGÓ A LOS 31.350 MILLONES. UN INCREMENTO DE CASI 500%.

POR SU PARTE, EL SERVICIO LA DEUDA PÚBLICA PROVINCIAL FUE DE 200 MILLONES DE PESOS EN 2015. EN EL AÑO 2020, DEBEREMOS AFRONTAR LA SUMA DE APROXIMADAMENTE 5 MIL MILLONES DE PESOS, SI ES QUE EL PRECIO DEL DÓLAR NO AUMENTA. ESO IMPLICA QUE EN 4 AÑOS LOS PAGOS SE ELEVARON MÁS DEL 2000%.

ADEMÁS, CONTAMOS CON UNA ALTA EXPOSICIÓN AL RIESGO CAMBIARIO DADO QUE EL 81% DEL STOCK DE DEUDA CONSOLIDADA ES EN MONEDA EXTRANJERA.

EL 43% DE LA DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA LO REPRESENTAN LOS 200 MILLONES DE DÓLARES EN EL EXTERIOR CON UN INTERÉS DE POCO MENOS DEL 10% ANUAL (ALEJADO DEL 1% O 2% CON QUE SE ENDEUDABA EL RESTO DEL MUNDO), Y TOMADA A DIEZ AÑOS.

8

DE ESA EXORBITANTE SUMA FALTAN PAGAR 180 MILLONES DE DÓLARES MÁS INTERESES, HABIENDO PAGADO YA ESTE AÑO 10 MILLONES DE DÓLARES EN ENERO.

LA PORCIÓN RESTANTE DE LA DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA ES EL

COMPROMISO DE RESTITUIR LOS FONDOS CORRESPONDIENTES AL EX-IPAUSS Y A LOS PROPIETARIOS DEL CASINO CLUB USHUAIA.

POR SU PARTE, EL STOCK DE LA DEUDA EN PESOS EN UN 77% ES CON EL SECTOR PÚBLICO NACIONAL.

ADEMÁS, AL COMENZAR LA GESTIÓN TENÍAMOS QUE AFRONTAR PAGOS DEL AÑO 2019 Y AÑOS ANTERIORES, POR LA SUMA DE 2.220 MILLONES DE PESOS SEGÚN LOS REGISTROS CONTABLES A ESA FECHA, LOS CUALES SE FUERON ACTUALIZANDO A POSTERIORI Y SÓLO SE SABRÁ EL NÚMERO EXACTO AL CERRARSE EL EJERCICIO.

LOS COMPROMISOS MÁS IMPORTANTES SON 590 MILLONES DE PESOS EN CONCEPTO DE CONTRIBUCIONES PATRONALES, 500 MILLONES DE RECURSOS REGISTRADOS CORRESPONDIENTES A LOS MUNICIPIOS, 405 MILLONES EN CONCEPTO DE SUBSIDIOS Y APORTES, 211 MILLONES DE TRANSFERENCIAS A LOS PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS PROVINCIALES.

ASIMISMO, EL CONJUNTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

PROVINCIALES Y EMPRESAS DEL ESTADO DEBEN CANCELAR OBLIGACIONES POR CASI 500 MILLONES DE PESOS.

DE LO MENCIONADO, EN ESTOS DOS MESES TRANSCURRIDOS SE HAN PAGADO MÁS DE 1550 MILLONES. ENTRE ELLO, SE HAN CANCELADO LA TOTALIDAD DE LA DEUDA QUE EN 2019 MANTENÍA LA PROVINCIA CON LOS MUNICIPIOS EN CONCEPTO DE COPARTICIPACIÓN, AL TRANSFERIR HASTA EL VIERNES ÚLTIMO LA SUMA DE $ 1.400 MILLONES A LOS MISMOS.

EN RELACIÓN CON LOS MUNICIPIOS, SE HA ESTABLECIDO EL COMPROMISO DE 9 NO DEMORAR LAS TRANSFERENCIAS DE COPARTICIPACIÓN EN MÁS DE 30 DÍAS RESPECTO DE LO INGRESADO, ANTE LA NO POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON REMISIÓN DE LOS FONDOS. ELLO COMPARADO CON LOS 40 DÍAS CON SE DEMORABAN EN 2019.

POR OTRO LADO, A PESAR DEL ENDEUDAMIENTO APROBADO Y DEL

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA, EN 2019 SÓLO SE EJECUTÓ EL 50% DEL PLAN DE OBRAS APROBADO, Y ELLO SÓLO REPRESENTÓ EL 6% DE LOS GASTOS TOTALES DEL PODER EJECUTIVO.

UNA TIERRA DEL FUEGO QUE POSEE DEUDAS POR 6.700 MILLONES DE PESOS NECESITA DEL CONSENSO Y EL DIÁLOGO PARA PODER LLEVAR ADELANTE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS NECESARIAS EN POS DE SALIR DE ESTA COMPLEJA SITUACIÓN.

SIN EDUCACIÓN NO HAY PLAN DE DESARROLLO POSIBLE.

POR ESO DESDE EL PRIMER DÍA HEMOS COMENZADO A TRABAJAR JUNTO A NUESTROS DOCENTES PARA ACOMPAÑAR ESTE PROCESO, MEJORANDO LAS CONDICIONES EDUCATIVAS, FORTALECIENDO LA ENSEÑANZA EN TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO DE LA PROVINCIA.

DESPUÉS DE AÑOS DE IMPOSICIONES HOY LOS EDUCADORES TIENEN LA POSIBILIDAD DE HABLAR Y PARTICIPAR DE DECISIONES.

EL TRABAJO QUE SE VIENE LLEVANDO ADELANTE EN MATERIA DE

ORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA MEJORAR EL SISTEMA EDUCATIVO FUEGUINO, CON UN FUNCIONAMIENTO JUSTO Y EQUILIBRADO, ES ARDUO.

ASÍ, LUEGO DE MESAS DE DISCUSIÓN CUMPLIMOS CON UNA PROMESA Y HOMOLOGAMOS LA DEMOCRATIZACIÓN DEL SALARIO DE LOS DOCENTES, QUE INCLUYE UNA REESTRUCTURACIÓN DEL HABER A PARTIR DE UN INCREMENTO

10

DEL 51% EN EL ÍTEM FUNCIÓN DOCENTE Y LA UNIFICACIÓN DE ADICIONALES DISTORSIVOS EN UNA SOLA SUMA FIJA. LA LEGALIDAD DEL SALARIO DOCENTE ES JUSTICIA SOCIAL REAL Y NO VIRTUAL.

QUIERO AGRADECER EL RESPETO DE LOS DOCENTES Y SUS REPRESENTANTES A LA HORA DE DISCUTIR EL TEMA SALARIAL Y LAS CONDICIONES LABORALES, EL RESPETO ES LA BASE DE LA CONSTRUCCIÓN DE CONCENSOS. MAS ALLA DE CUAL

SEA LA DECISIÓN DEL CONGRESO DE LOS DOCENTES, VALE LA PENA

REMARCARLO.

A PARTIR DE AHORA, UN PROFESOR QUE RECIÉN INICIA QUE SE DESEMPEÑA POR HORAS CÁTEDRA VA A PERCIBIR UN HABER NETO DE 1.190 PESOS POR HORA CÁTEDRA. AQUELLOS DOCENTES SIN ANTIGÜEDAD QUE TENGAN DOS CARGOS DE JORNADA SIMPLE VAN A COBRAR LO MISMO POR CADA UNO DE ELLOS ALCANZANDO UN TOTAL DE 50 MIL PESOS.

ESTO NO INCLUYE UNA RECOMPOSICIÓN DE LA PAUTA SALARIAL, LA QUE SE SEGUIRÁ DISCUTIENDO EN PARITARIAS, PERO PONE EQUIDAD A SITUACIONES INJUSTAS QUE NO RESPETABAN LA CARRERA Y EL ESCALAFÓN DOCENTE. UN RECLAMO DE AÑOS.

AL ASUMIR NOS ENCONTRAMOS CON LOS EDIFICIOS ESCOLARES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS EN ESTADO CRÍTICO, SIN OBRAS PREVISTAS PARA EJECUTAR DURANTE EL RECESO ESCOLAR, A PESAR DE LAS ADVERTENCIAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

POR ESO ESTABLECIMOS CON LOS DIRECTIVOS DE CADA ESCUELA UN

PROGRAMA DE OBRAS PARA ADECUAR CADA EDIFICIO ESCOLAR Y ASÍ

RESPONDER A LOS REQUERIMIENTOS. EN ESTOS MOMENTOS, SE ESTAN EJECUTANDO TRABAJOS POR TODA LA PROVINCIA, ALGUNOS POR SU COMPLEJIDAD NECESITARAN MAS TIEMPO.

11

A LA PAR, ESTAMOS TRABAJANDO EN MESAS TÉCNICAS PARA LA

HOMOLOGACIÓN DE CARGOS COMO EL DE MAESTRO TUTOR, EL DE

LABORATORIO INFORMÁTICO, AYUDANTE DE DEPARTAMENTO Y ASESOR PEDAGÓGICO.

DENTRO DEL NIVEL INICIAL AVANZAREMOS EN ESPACIOS FORMATIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO DE LAS PROPUESTAS DE ENSEÑANZA, EN EL SEGUNDO CICLO DEL NIVEL. ESTE AÑO COMENZAREMOS AUMENTAR PROGRESIVAMENTE LA CREACIÓN DE SALAS DE TRES AÑOS, PRIORIZANDO LOS SECTORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, TENDIENDO A LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA MISMA.

ADEMÁS AVANZAREMOS EN LA INCORPORACIÓN A LA EDUCACIÓN FORMAL DE LOS JARDINES MATERNALES COMO PRIMER NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL, Y FORTALECER EN LOS NIVELES SUPERIORES LA PERMANENCIA Y FINALIZACIÓN EDUCATIVA, ACTUALIZANDO CONTENIDO ARTICULANDOLOS CON EL MUNDO LABORAL, INCLUSO.

PONDREMOS EN MARCHA EL PLAN DE CAPACITACION PERMANENTE PARA TODO EL COLECTIVO DOCENTE.

ESTA SEMANA FIRMAREMOS EL DECRETO DONDE RECONOCEMOS

OFICIALMENTE LA INSTANCIA DEL BACHILLERATO POPULAR.

HEMOS TRANSFERIDO A LA ORBITA DE EDUCACION A TODOS LOS

COMPAÑEROS POMYS QUE SE DESEMPEÑAN CON MUCHO ESFUERZO EN NUESTRAS ESCUELAS.

NECESITAMOS UNA ESCUELA INSERTA EN LA VIDA REAL DE NUESTRA

COMUNIDAD, UNA ESCUELA QUE SEA TRANSFORMADORA DEL MEDIO DONDE

12

SE ENCUENTRA, UNA ESCUELA QUE FORTALEZCA LA COMUNIDAD EDUCATIVA QUE LA FORMA.

QUEREMOS UN SISTEMA DE SALUD COMO NOS MERECEMOS.

AL LLEGAR A CASA DE GOBIERNO NOS ENCONTRAMOS CON UN SISTEMA DE SALUD PÚBLICA EN ESTADO SUMAMENTE CRÍTICO:

SIN PLANIFICACIÓN PARA PODER DEFINIR METAS Y AVANCES QUE LOGREN MEJORAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD QUE BRINDAN LOSHOSPITALES Y CENTROS DE SALUD A LA POBLACIÓN

UNA INFRAESTRUCTURA EDILICIA MAL DISTRIBUIDA

LOS ESPACIOS FÍSICOS DE HOSPITALES, CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA, Y ÁREAS OPERATIVAS, SATURADOS Y EN MAL ESTADO

LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y PERSONAL IDÓNEO Y PROFESIONAL,

CONVENIOS, GASTOS Y CONCILIACIONES, SIN UN ADECUADO MANEJO

ADMINISTRATIVO.

SERVICIOS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS IMPAGOS.

CONVENIOS VENCIDOS; UNA NULA INFORMACIÓN Y ESCASA PRODUCCIÓN DE NDICADORES QUE PERMITAN EVALUAR Y REALIZAR UN CORRECTO DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN DE LAS DESIGUALDADES DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD Y UN SERVICIO DE SALUD MENTAL POCO FAVORABLE Y EFICAZ.

UN SISTEMA DE GUARDIAS PERVERSO QUE ES SOSTENIDO GRACIAS AL ESFUERZO DE LA COMUNIDAD HOSPITALARIA.

13

TRABAJAMOS PARA LOGRAR UN CAMINO DE MEJORA SALARIAL, QUE EMPIECE A SER JUSTO Y A LA VEZ ATRACTIVO PARA QUE PROFESIONALES ACEPTEN VENIR A TRABAJAR

HEMOS ENCONTRADO QUE SE HAN DEJADO CAER DEUDAS DE OBRAS SOCIALES CON LOS HOSPITALES, PERJUDICANDOLOS ECONOMICAMENTE, DESCUIDANDO LOS FONDOS PUBLICOS. ESE DINERO QUE SE PIERDE VA EN DESMEDRO DEL SISTEMA.

UNA DE LAS PRIMERAS MEDIDAS QUE TOMAMOS FUE LA DE GENERAR UN PLAN DIRECTOR EN LA EMERGENCIA PARA DISTRIBUIR Y REFUNCIONALIZAR LOS ESPACIOS EN LOS HOSPITALES PÚBLICOS.

NUESTRA META ES RECUPERAR PARA LOS FUEGUINOS UN SISTEMA DE SALUD QUE GARANTICE LAS PRESTACIONES Y SERVICIOS BÁSICOS, COMO ASÍ TAMBIÉN PROMOVER LA EQUIDAD EN LA ATENCIÓN EN LOS HOSPITALES Y DEPENDENCIAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA, CON BASE EN LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA Y LA DESCENTRALIZACIÓN.

A LA PAR DE ESTO, LOS MINISTERIOS DE DESARROLLO HUMANO; SALUD Y DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA TRABAJARÁN DE MANERA CONJUNTA PARA DAR MAYOR AGILIDAD EN EL ACCESO LAS PENSIONES RUPE.

PARA ELLO, SE CREARÁ LA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, UN RECLAMO QUE NUNCA HABÍA SIDO ESCUCHADO.

EL LABORATORIO DEL FIN DEL MUNDO ES UNA HERRAMIENTA MUY POSITIVA PARA UN ESTADO CONTAR CON UN LABORATORIO DE ESTAS CARACTERÍSTICAS,PERO SU FINALIDAD ES EL BIEN COMÚN Y EL DESARROLLO DE UN PUEBLO, NO EL BENEFICIO PARTICULAR O DE UNOS POCOS.

14

EL INFORME DEL TRIBUNAL DE CUENTAS PROVINCIAL ES PROFUNDO,

MINUCIOSO Y TAJANTE SOBRE ESTO. DEBEMOS CAMBIAR URGENTE EL RUMBO DE DICHA INSTITUCIÓN. VAMOS A AVANZAR EN TODAS LAS ACCIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE CORRESPONDAN.

LA SALUD PÚBLICA FUEGUINA ESTA CONFORMADA POR UN RECURSO HUMANO Y PROFESIONAL QUE POCAS PROVINCIAS TIENEN, POR ESO ESTAMOS TRABAJANDO TAMBIÉN INCANSABLEMENTE PARA DEVOLVER DERECHOS QUE FUERON CERCENADOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.

ESTAMOS AVANZANDO PARA REANUDAR LA OBRA DEL HOSPITAL DE USHUAIA Y LAS PENDIENTES EN RIO GRANDE.

FELICITAR EL TRABAJO COORDINADO CON DISTINTAS INSTITUCIONES EN EL COMPLICADO MOMENTO QUE NOS TOCA VIVIR DEL CORONAVIRUS. EL MISMO MINISTRO DE SALUD DE LA NACION, GINES GONZÁLEZ GARCÍA, DESTACÓ EL TRABAJO DE TIERRA DEL FUEGO

DESARROLLO HUMANO:

AL INICIO DE LA GESTIÓN NOS ENCONTRAMOS CON LAS SIGUIENTES

DIFICULTADES:

ASISTENCIA:

ENTREGA DISCRECIONAL DE PLANES RED SOL, SIN CRITERIO DE EVALUACIÓN.

(11726 EN RÍO GRANDE, 1500 EN USHUAIA Y 400 EN TOLHUIN.)

HAY MÁS DE 4000 SOLICITUDES DE TARJETAS DEL PROGRAMA MESA FUEGUINA QUE NUNCA FUERON ENTREGADAS.

ENTREGA DE MÓDULOS ALIMENTARIOS SIN CRITERIO Y SIN REGISTRO.

15

A PARTIR DEL OCTUBRE DE 2019 SE DEJARON DE ENTREGAR SUBSIDIOS A PERSONAS CON NECESIDADES.

LA COLABORACIÓN A MERENDEROS Y COMEDORES SE ENTREGABAN SIN UN PROGRAMA RESPALDATORIO NI UN PROTOCOLO ESTABLECIDO, AL IGUAL QUE LA ASISTENCIA EN LA EMERGENCIA.

PENSIONES RUPE:

NOS ENCONTRAMOS CON PENSIONES APROBADAS SIN RESPALDO

PRESUPUESTARIO O CON DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA (49 RUPES

APROBADAS QUE NO FUERON OTORGADOS ENTRE 2017 Y 2019; 11 RUPES SIN DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y 24 ENTRE 2017 Y 2019 SIN CARATULAR) ATENCIÓN SOCIAL:

LA FALTA DE PERSONAL CALIFICADO PARA REALIZAR LAS ENTREVISTAS

SOCIALES (PARA TODA LA PROVINCIA 3 TRABAJADORAS SOCIALES Y 1 TÉCNICA EN MINORIDAD Y FAMILIA) E INEXISTENCIA DE INFORMES SOCIALES EN TERRITORIO.

LOS TURNOS SE ENTREGABAN CON UN MES DE PLAZO.

FORMULARIOS OBSOLETOS Y BUROCRACIA DE FOTOCOPIAS DE

DOCUMENTACIÓN QUE GENERA LA IDA Y VUELTA CONSTANTE DE LAS

PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.

INMUEBLES:

EN RIO GRANDE MALAS CONDICIONES EDILICIAS Y PUERTA DE EMERGENCIA CLAUSURADA.

16

EN TOLHUIN OFICINA REDUCIDA EN CASA DEL IPV CON HACINAMIENTO DEL PERSONAL.

EN USHUAIA EDIFICIO SIN ACCESIBILIDAD, FALTA DE ESPACIO PARA EL

PERSONAL.

EN LAS TRES CIUDADES FALTA LUGAR APROPIADO PARA EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS Y MATERIALES, LOS MISMOS SE ENCUENTRAN MEZCLADOS SIN REGISTRO EN STOCK EN ÁMBITOS QUE NO TIENEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD E HIGIENE.

EN EL MISMO SENTIDO LA DOCUMENTACIÓN SE ENCUENTRA EN CAJAS

DISTRIBUIDA EN LOS GALPONES SIN CLASIFICACIÓN, MEZCLADA CON LOS ALIMENTOS, MATERIALES Y MUEBLES.

VEHÍCULOS:

DESORDEN ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO, LA NÓMINA NO COINCIDE CON LAS EXISTENCIAS REALES, NO HAY VEHÍCULO DISPONIBLE PARA LA CIUDAD DE TOLHUIN Y LA SUBSECRETARIA DE RUPE.

ACCIONES REALIZADAS Y PROYECTADAS PARA 2020:

ASISTENCIA:

ENTENDEMOS QUE ES IMPRESCINDIBLE GENERAR ACCIONES QUE NOS

PERMITAN AVANZAR EN EL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO CON TRES OBJETIVOS FUNDAMENTALES QUE TIENEN QUE VER CON ROMPER LA LÓGICA DEL ASISTENCIALISMO Y CONTRIBUIR CON UNA MIRADA DE DESARROLLO HUMANO:

17

OTORGAR ASISTENCIA EN FUNCIÓN DE INFORMES SOCIALES INTEGRALES, EN BASE A INFORMACIÓN EXHAUSTIVA Y EN ARTICULACIÓN CON OTRAS ÁREAS DE GOBIERNO QUE NOS PERMITAN REALIZAR UN ADECUADO SEGUIMIENTO DE LA

EVOLUCIÓN DE LAS SITUACIONES EN LAS QUE INTERVENIMOS Y MEJORAR LA CALIDAD DE LA ASISTENCIA.

GENERAR ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN E INCLUSIÓN EN EL ÁMBITO

LABORAL Y SOCIAL. QUE PERMITAN UNA VALORIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS PERSONAS QUE SON PARTE DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA, TENDIENTES A MEJORAR SU PERCEPCIÓN COMO SUJETOS ACTIVOS QUE APORTAN A LA SOCIEDAD.

DESBUROCRATIZAR Y DESCENTRALIZAR LA ASISTENCIA PARA PODER ACERCARLA A LOS ÁMBITOS COTIDIANOS DE ACTIVIDAD DE LAS PERSONAS, A SUS LUGARES DE RESIDENCIA, ESCUELAS, CENTROS DE SALUD Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.

TRABAJAMOS EN UNA NUEVA ESTRATEGIA PARA EL ACOGIMIENTO DE

MENORES.

ESTAMOS ACTUALIZANDO EL VALOR DE LAS RUPE COMO LO MARCA LA LEY UNA FUERZA DE EXCELENCIA Y SI HABLAMOS DE RECURSO HUMANO. QUIERO HACER UN CAPÍTULO ESPECIAL

EN MIS PALABRAS PARA REFERIRME A NUESTRA QUERIDA POLICÍA PROVINCIAL.

CUANDO ASUMIMOS ENCONTRAMOS AL PERSONAL POLICIAL CON LOS

HABERES DEPRIMIDOS, CON EXCESO DE HORAS DE TRABAJO, A RAÍZ DE LA SOBRE EXIGENCIA POR LOS RECARGOS DE SERVICIO, MÁS EL ADICIONAL QUE REALIZABAN PARA COMPENSAR LA PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO SALARIAL.

18

CON JUSTA RAZÓN, EL PERSONAL RECLAMABA POR ASCENSOS INSUFICIENTES, LO CUAL PRODUJO RESENTIMIENTOS Y FALTA DE EXPECTATIVAS EN LA PROYECCIÓN DE LA CARRERA POLICIAL.

MALA DISTRIBUCIÓN DEL RECURSO HUMANO, LO QUE HACÍA QUE EL SERVICIO HACIA LA COMUNIDAD NO ERA EL ADECUADO. NOS ENCONTRAMOS CON EL PERSONAL ÁVIDO DE CAPACITACIÓN.

SE ENCONTRÓ EL SISTEMA DE COMUNICACIONES EN GRAVE ESTADO DE DETERIORO, COMO POR EJEMPLO EN EL DESTACAMENTO SAN PABLO, EL PERSONAL POLICIAL SE ENCONTRABA INCOMUNICADO Y SIN UN MÓVIL PARA REALIZAR PREVENCIÓN.

LA REALIDAD ES QUE NOS ENCONTRAMOS CON UNA POLICÍA QUE ERA

UTILIZADA PARA OTRAS COSAS, NO PARA LO QUE FUE CONCEBIDA, Y LOS EFECTIVOS POLICIALES SABEN A LO QUE ME REFIERO.

HOY ESTAMOS DEVOLVIÉNDOLE RESPETO A LA POLICÍA FUEGUINA.

HOY, COMO TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROVINCIA, ESTAMOS LLEVANDO ADELANTE LAS NEGOCIACIONES PARA MEJORAR EL SALARIO POLICIAL.

SE OTORGARON LOS TAN ESPERADOS ASCENSOS Y CON ELLO LA RENOVACIÓN DE LA CONDUCCIÓN POLICIAL, CON UNA GENERACIÓN DE OFICIALES SUPERIORES, JEFES Y SUBOFICIALES SUPERIORES DE RAIGAMBRE FUEGUINA, FORMADOS CON NUESTRA REALIDAD E IDIOSINCRASIA.

EN FUNCIÓN A LOS ASCENSOS OTORGADOS SE JERARQUIZÓ NO SOLO LA CONDUCCIÓN POLICIAL, SINO TAMBIÉN EL CUADRO SUBALTERNO. ESTO

19

PERMITIRÁ LA CONSTRUCCIÓN DE RENOVADOS LIDERAZGOS, LABOR CLAVE PARA LA CONFORMACIÓN DE VERDADEROS EQUIPOS DE TRABAJO, QUE

FORJARÁN FUNCIONARIOS POLICIALES CON ENTUSIASMO, PERO SOBRE TODO,

CON EVIDENTES VALORES DE LEALTAD, HONESTIDAD Y COMPROMISO, LO QUE

REDUNDARÁ EN BENEFICIO DE NUESTRA COMUNIDAD.

ESTAMOS TRABAJANDO PARA TENER LA POLICÍA DE TODOS LOS FUEGUINOS!

UNA INSTITUCIÓN RENOVADA Y MODERNA, QUE VUELVA A SER ACEPTADA Y

RECONOCIDA, ADECUADA A LOS DESAFÍOS DE SEGURIDAD DEL NUEVO

MILENIO, ALTAMENTE PROFESIONALIZADA Y TECNIFICADA.

INTEGRAMOS NUEVOS SERVICIOS EN DISTINTAS DEPENDENCIAS PARA UN

MEJOR SERVICIO DE LOS VECINOS. PUSIMOS EN MARCHA LA PRESENCIA

PERMANENTE EN ALMANZA. ESTAMOS COMENZANDO CON EL PLAN DE

MEJORAS DE LAS INSTALACIONES.

UNA POLICÍA FORMADA EN VALORES Y VIRTUDES ENFOCADOS A PREVENIR EL

DELITO, ASEGURAR EL SISTEMA DE VIDA DEMOCRÁTICO Y EL LIBRE

DESARROLLO DE LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS, BRINDAR UN SERVICIO DE

AYUDA Y PROTECCIÓN COMUNITARIA Y LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS

HUMANOS.

QUEREMOS UNA POLICÍA QUE ESTÉ CERCA DEL VECINO.

SISTEMA INFORMÁTICO Y DE TELECOMUNICACIÓN

EN EL MARCO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN QUE NECESITA EL ESTADO

PROVINCIAL, NOS ENCONTRAMOS CON UN SISTEMA INFORMÁTICO Y

TECNOLÓGICO COMPLETAMENTE COLAPSADO Y OBSOLETO.

20

EL SISTEMA DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES Y ADMINISTRATIVO VENCIDOS Y SIN

POSIBILIDADES DE SER ACTUALIZADOS CON LOS CUAL SE TUVO QUE

IMPLEMENTAR UN NUEVO SISTEMA INFORMÁTICO DE ADMINISTRACIÓN DE

EXPEDIENTES COMO ASÍ TAMBIÉN UN NUEVO SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN

FINANCIERO, EL CUAL APUNTA A LA TRANSPARENCIA, LA DIGITALIZACIÓN DE

LOS EXPEDIENTES Y LA CELERIDAD DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.

POR ESO QUIERO AGRADECER A TODO EL PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE

DEL ESTADO PROVINCIAL QUE SE PUSO AL FRENTE DE ESTE PROCESO DE

TRANSFORMACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN Y ACUDIÓ A CADA UNA DE LAS

CAPACITACIONES LOGRANDO AL DÍA DE HOY LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL DEL

NUEVO PROCESO ADMINISTRATIVO QUE APUNTA A ELIMINAR LOS

EXPEDIENTES DE PAPEL.

ESTE TRABAJO HA SIDO COMPLEJO Y ARDUO, PERO NO SE HA CONCLUIDO EN

SU TOTALIDAD AÚN ESTAMOS TRABAJANDO EN LOS PROCESOS NECESARIOS

JUNTO A TODOS LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.

EN RELACIÓN A LA SITUACIÓN INFORMÁTICA DEL GOBIERNO, ES NECESARIO

PONER EL ACENTO EN LA SITUACIÓN CRÍTICA DE LOS SISTEMAS, EL TENDIDO

INFORMÁTICO Y LAS REDES INTERNAS DEL ESTADO PONIENDO EN JAQUE LA

ESTRUCTURA DE CONECTIVIDAD. SIENDO LA COLUMNA VERTEBRAL POR DONDE

CIRCULA INFORMACIÓN DE VITAL IMPORTANCIA, ES REQUERIDO CONTAR CON

UN SERVICIO DE CALIDAD Y CONFIABLE, EN CUANTO A LAS REDES DE DATOS Y

VOZ, PARA PODER GARANTIZAR UN FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DE LOS

APLICATIVOS Y SERVICIOS QUE SE EJECUTAN DENTRO DE LA INFRAESTRUCTURA

EXISTENTE.

EN CUANTO A LA INFRAESTRUCTURA DE RED EN CASA DE GOBIERNO, NOS

ENCONTRAMOS CON UN ESCENARIO REALMENTE ALARMANTE. ERA LO QUE SE

CONOCE COMO UNA RED DOMICILIARIA PRECARIA.

LA CASA DE GOBIERNO SE HALLABA EN UNA VERDADERA EMERGENCIA EN

CUANTO A LA INFRAESTRUCTURA DE RED DE DATOS, QUE OBVIAMENTE

21

REPERCUTÍA DE MANERA DIRECTA EN LA PERFORMANCE Y SEGURIDAD DE LAS

APLICACIONES Y EN EL USO DE LOS DISTINTOS RECURSOS DE RED, Y LA TAREA

ADMINISTRATIVA.

ESPACIOS FÍSICOS CON INSTALACIÓN ELÉCTRICA PRECARIA, OBLIGÓ A INICIAR

INMEDIATAMENTE LA REVISIÓN DE LAS MISMAS, CON EL FIN DE RESGUARDAR

EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS QUE ALLÍ TRABAJAN.

ESTAMOS AHORA TAMBIÉN EJECUTANDO DESDE EL PRIMER DÍA UN

PROGRAMA DE TRABAJO PARA DOTAR A LA SEDE GUBERNAMENTAL DE UN

SISTEMA DE RED ADECUADO, SEGURO Y SUSTENTABLE. ESTO TENDRÁ UN

EFECTO POSITIVO EN EL DESARROLLO DE LA TAREA COTIDIANA DE LOS

EMPLEADOS DE CASA DE GOBIERNO.

LA OBRA PÚBLICA ES CRECIMIENTO

DESDE EL PRIMER DÍA DE NUESTRA GESTIÓN TRABAJAMOS, EN CADA UNO DE

LOS EXPEDIENTE, ANTE UN SISTEMÁTICO ATRASO EN TODO EL PROGRAMA DE

OBRA PÚBLICA QUE LA PROVINCIA, SUPUESTAMENTE ESTABA LLEVANDO A

CABO.

TRABAJAMOS EN EL ORDENAMIENTO DE TODOS LOS EXPEDIENTES, ESTADOS DE

OBRAS, DEUDAS, PEDIDOS DE REDETERMINACIONES DE PRECIOS QUE LLEVAN

MESES SIN RESOLVER, FORMALIZANDO LA DEUDA A PROVEEDORES CON QUE

NOS ENCONTRAMOS.

RECIBIMOS UN SINNÚMERO DE PROBLEMAS OPERATIVOS, COMO UN ÁREA DE

SERVICIOS GENERALES DESMANTELADA, SIN INSTALACIONES ADECUADAS, CON

ESCASO PERSONAL EN TOLHUIN Y RIO GRANDE, QUE IMPIDEN UN NORMAL

FUNCIONAMIENTO.

22

A PESAR DE ESTO, NUESTRO COMPROMISO ES TERMINAR CADA OBRA PÚBLICA,

REVER LAS QUE HAN SIDO CUESTIONADAS E IMPULSAR LAS QUE NOS

PERMITAN EL CRECIMIENTO DE TIERRA DEL FUEGO.

ADEMÁS DE LA TAREA EN LOS ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES, SE AVANZA EN

LA PROYECCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE EDIFICIOS

PÚBLICOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES EDILICIAS, GARANTIZANDO

ADEMÁS LA ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.

SE RECUPERÓ EL ROL DEL ESTADO EN EL CONTROL DE OBRAS QUE INVOLUCRAN

FONDOS PÚBLICOS, REORDENANDO TAREAS DEL PERSONAL Y FORTALECIENDO

EL EQUIPO, PONIENDO EN VALOR EL LUGAR DE LOS PROFESIONALES DE

PLANTA.

SE DIERON DE BAJA OBRAS QUE SE HABÍAN LICITADO Y NO CONTABAN CON EL

RESPALDO FINANCIERO ADECUADO, Y SE DETUVO EL PROCESO LICITATORIO DE

OBRAS QUE NO CUENTAN CON FONDOS PARA PODER PAGARLOS DESPUÉS.

PERO LA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA HEREDADA ES DELICADA,

ENDEBLE.

UN FIDEICOMISO AUTRAL VACIO, SIN FONDOS. CON OBRAS LICITADAS QUE NO

TIENEN LOS RECURSOS PARA EJECUTARLAS. ESTAMOS A DÍAS DE QUE CAIGA

ESTA HERRAMIENTA FINANCIERA TAN IMPORTANTE PARA NUESTRA

PROVINCIA. GRACIAS A LA DECISION POLITICA DEL GOBIERNO NACIONAL Y LAS

GESTIONES QUE HEMOS REALIZADO, EN LOS PROXIMOS DÍAS SE ESTARÁ

FIRMANDO EL NUEVO CONVENIO Y DOTÁNDOLO DE FONDOS PARA PODER

SEGUIR CON UN PLAN DE OBRAS FUNDAMENTALES PARA EL DESARROLLO.

UNA MUESTRA CLARA ES LA REALIDAD DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS

Y SERVICIOS SANITARIOS, QUE PRESENTA UN DÉFICIT ANUAL PREVISTO PARA

23

ESTE AÑO QUE RONDARÁ LOS 190 MILLONES DE PESOS, PRODUCTO DE UN

DESFINANCIAMIENTO SUCESIVO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, A PESAR LOS

FARAÓNICOS ANUNCIOS MEDIÁTICOS A LO QUE ESTÁBAMOS

ACOSTUMBRADOS.

EN ESA REPARTICIÓN HEMOS ENCONTRADO DEUDA POR OBRAS FINANCIADAS

A TRAVÉS DEL FIDEICOMISO AUSTRAL POR SUMAS QUE SUPERAN LOS 10

MILLONES DE PESOS. DEUDA POR SERVICIOS BÁSICOS, COMO SUMINISTRO DE

ENERGÍA ELÉCTRICA, POR UNOS 40 MILLONES DE PESOS.

TAMBIÉN NOS HEMOS ENCONTRAMOS CON IMPORTANTES ATRASOS DE PAGOS

DE OBRAS FINANCIADAS A TRAVÉS DEL FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE

INFRAESTRUCTURA REGIONAL, Y TAN IMPORTANTES COMO LA CONSTRUCCIÓN

DE LA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES MARGEN

SUR DE LA CIUDAD DE RÍO GRANDE, OBRAS TOTALMENTE DESFINANCIADAS,

POR CULPA DE LA DESIDIA, COMO LA INSTALACIÓN DE PLANTAS DE

TRATAMIENTO Y POTABILIZADORAS, REDES DE AGUA Y CLOACA EN ALMANZA.

EN CUANTO A LAS DOS OBRAS DE MAYOR CONSIDERACIÓN EJECUTADAS EN LA

CIUDAD DE USHUAIA QUE SON LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES

CLOACALES ARROYO GRANDE Y LA PLANTA DE PRETRATAMIENTO Y

COLECTORAS CLOACALES BAHÍA GOLONDRINA; NO SE HAN REALIZADO LAS

AMPLIACIONES DE LOS CONVENIOS ESPECÍFICOS, LO QUE PONE EN RIESGO LA

CONTINUIDAD DE LA LLEGADA DE LOS FONDOS DE NACIÓN QUE POSIBILITEN LA

CONCRECIÓN DE DICHAS OBRAS Y EL PAGO DE LAS REDETERMINACIONES DE

PRECIOS.

LO MÁS NOTABLE ES QUE EN EL TRANSCURSO DE LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS,

EN LA DPOSS SE INCREMENTÓ EN UN 30% LA PLANTA DE PERSONAL, A PESAR

QUE MUCHOS DE SUS SERVICIOS OPERATIVOS HABÍAN SIDO PRIVATIZADOS O

TERCIARIZADOS.

24

SI DESANDAMOS CADA ÁREA VEREMOS QUE LA REALIDAD CON QUE NOS

ENCONTRAMOS HACE DOS MESES ES LA MISMA. HUBO UN SISTEMÁTICO

ABANDONO DEL ROL DEL ESTADO COMO PROMOTOR DE LA ECONOMÍA

FUEGUINA, A TRAVÉS DE SUS DIFERENTES POLÍTICAS.

VAMOS A TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL GOBIERNO NACIONAL, LOS

MUNICIPIOS Y ESTE GOBIERNO PROVINCIAL PARA LLEVAR A TODOS NUESTROS

VECINOS LOS SERVICIOS BÁSICOS, ES INCLUSIÓN, ES JUSTICIA SOCIAL.

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT

LAS IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS HAN ESTADO A LA ORDEN DEL DÍA.

NO LO DECIMOS SÓLO NOSOTROS, LOS ORGANISMOS DE CONTROL COINCIDEN

Y HASTA LOS PROPIOS EMPLEADOS PÚBLICOS LO DENUNCIABAN.

FIEL EJEMPLO ES LO SUCEDIDO EN NUESTRO INSTITUTO, DONDE QUEDÓ

COMPROBADO QUE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS NO SE RESPETÓ LA ANTIGÜEDAD

DE INSCRIPTOS Y SE DIO PRIORIDAD PARA EL ACCESO A VIVIENDAS Y TERRENOS

A ACUERDOS POLÍTICOS.

DESDE EL PRIMER DÍA DE GESTIÓN, LOS VECINOS DE LAS DISTINTAS CIUDADES,

A TRAVÉS DE NOTAS Y RECLAMOS NOS HICIERON PONER EN MARCHA UNA

AUDITORÍA INTERNA PARA ACLARAR ESTAS IRREGULARIDADES EN EL

FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL INSTITUTO A LA HORA DE ADJUDICAR LAS

POCAS VIVIENDAS ENTREGADAS.

MIENTRAS TANTO MÁS DE 10 MIL POSTULANTES CONFORMAN EL LISTADO DE

INSCRIPTOS DEL ORGANISMO. MÁS DE 10 MIL FUEGUINAS Y FUEGUINOS QUE

ESPERAN Y VIERON EL DESMANEJO QUE SE HIZO EN ÚLTIMOS AÑOS EN EL

OTORGAMIENTO DE TIERRAS O VIVIENDAS EN TIERRA DEL FUEGO.

25

EL SEGUNDO PUNTO DEL DOCUMENTO QUE SUSCRIBÍ EN AGOSTO CON EL

PRESIDENTE ALBERTO FERNÁNDEZ ES PRECISAMENTE EL COMPROMISO DEL

GOBIERNO NACIONAL DE ATENDER A LA DEMANDA DE ACCESO A LA VIVIENDA

PROPIA DE LOS FUEGUINOS.

EN ESE MARCO DESDE QUE INICIAMOS LA GESTIÓN NOS ABOCAMOS A:

RECUPERAR LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE

POLÍTICAS TENDIENTES A RECONDUCIR LOS CANALES DE INVERSIÓN DEL

INSTITUTO HACIA EL ÁREA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR/MULTIFAMILIAR.

INCLUSO GESTIONANDO TAMBIÉN LA POSIBILIDAD QUE LA PROVINCIA ACCEDA

A FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS.

ESTAMOS RETOMANDO GESTIONES QUE SE HABÍAN PARALIZADO EN EL

REGISTRO DEL INSTITUTO LA TRAMITACIÓN DE FINANCIAMIENTO PARA NUEVAS

OBRAS ANTE ENTES NACIONALES (MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y HÁBITAT),

PARA TRAZAR UN PLAN DE OBRAS SOSTENIBLES EN EL TIEMPO.

REALIZAR LAS GESTIONES ANTE LAS DIRECCIONES O SECRETARIAS RESPECTIVAS

DEL ESTADO NACIONAL, CON EL FIN DE OBTENER ACCESO A PROGRAMAS PARA

LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA, CANALIZADAS A

TRAVÉS DEL INSTITUTO PARA IMPULSAR LA REDUCCIÓN DEL DÉFICIT

HABITACIONAL ACTUAL. ESTUVE REUNIDO CON LA MINISTRA DE DESARROLLO

TERRITORIAL Y HABITAT DE LA NACIÓN, MARÍA EUGENIA BIELSA, PARA QUE

NUESTAR PROVINCIA SEA INCORPORADA EN LOS PLANES NACIONALES.

TAMBIEN ESTAMOS BUSCANDO LA PARTICIPACIÓN DE FINANCIAMIENTO

PRIVADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS.

ARTICULACIÓN CON EL SECTOR PRIVADO, PARA LA EJECUCIÓN DE

DESARROLLOS URBANÍSTICOS.

ESTIMULAR LA FIGURA DEL AHORRO PREVIO PARA LA ADQUISICIÓN DE

UNIDADES DE VIVIENDA, POR PARTE DE AQUELLOS INSCRIPTOS DE MAYORES

26

INGRESOS, ESTABLECIENDO CUPOS MÍNIMOS DE ENTREGA EN PROPORCIÓN AL

CAPITAL INGRESADO POR EL FUTURO ADJUDICATARIO.

ARTICULACIÓN CON LOS ENTES DEL ESTADO PROVINCIAL EN MATERIA DE

DESARROLLO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

URBANO, EN POS DE ESTABLECER MEJORES DINÁMICAS EJECUTIVAS,

SIMULTÁNEAS Y CON POSIBILIDAD DE RECUPERO DE LAS INVERSIONES

REALIZADAS.

REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE INDEXACIÓN DE DEUDAS PARA CON EL

INSTITUTO, DOTANDO ASÍ CON MEJORES HERRAMIENTAS QUE OPTIMICEN EL

FLUJO DE FONDOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE RECUPERO.

PERO ADEMÁS LA DISPONIBILIDAD DE TIERRAS DEL IPV ES MUY BAJA:

POR ESO VAMOS A IMPULSAR PARA LA ADQUISICIÓN O INTERCAMBIO DE

TIERRAS, NEGOCIACIONES CON EL ESTADO NACIONAL EN POS DEL

DESARROLLO Y PREVISIÓN DE DISPONIBILIDAD FUTURA, MEDIANTE ESQUEMAS

DE PROYECCIÓN EN EL CRECIMIENTO POBLACIONAL.

LA CAJA PREVISIONAL

RECIBIMOS UN SISTEMA PREVISIONAL EN ESTADO DE EMERGENCIA, DESDE

HACE CUATRO AÑOS, Y EN EL QUE HOY CONTINUAMOS POR LA FALTA DE

PREVISIÓN QUE SE HA TENIDO DESDE SUS INICIOS.

A LO LARGO DE LOS AÑOS SE TOMARON DECISIONES SIN ANALIZAR

SERIAMENTE CUÁLES IBAN A SER LOS RESULTADOS EN EL FUTURO, PENSANDO

QUE LA SITUACIÓN DELICADA EN QUE SE ENCUENTRA HACE VARIOS AÑOS

NUNCA IBA A LLEGAR.

27

HOY SE HAN REGULARIZADO LOS PAGOS POR LAS SUMAS EXTRAORDINARIAS

QUE AÚN SE ESTÁN PERCIBIENDO POR LA LEY DE EMERGENCIA, PERO EL DÉFICIT

ES CRECIENTE Y COMPROMETE LA SUSTENTABILIDAD DEL SISTEMA.

EL GOBIERNO ANTERIOR HA DEJADO UNA DEUDA MUY GRANDE (400 MILLONES

DE PESOS ENTRE CAPITAL E INTERESES, Y OTRO TANTO EN CONTRIBUCIONES).

TENEMOS QUE FORTALECER EL SISTEMA PARA PODER ASEGURAR QUE LOS

BENEFICIARIOS ACTUALES Y FUTUROS PUEDAN COBRAR LOS HABERES

ADECUADAMENTE SIN TENER QUE DEPENDER DE UNA LEY DE EMERGENCIA,

TENEMOS QUE ENCAMINARNOS A LA PREVISIBILIDAD QUE NECESITA

CUALQUIER RÉGIMEN PREVISIONAL Y PARA ESO LO PRIMERO QUE TENEMOS

QUE HACER ES NO SEGUIR TOMANDO DECISIONES APRESURADAS QUE

COMPROMETAN CADA VEZ MÁS LAS CUENTAS DE LA CAJA.

TENEMOS QUE SER CONSCIENTES DE QUE A LA CAJA HAY QUE CUIDARLA,

PORQUE ES DE TODOS, DE LOS QUE YA ACCEDIERON A LA JUBILACIÓN, PERO

TAMBIÉN DE LOS TRABAJADORES ACTUALES, QUE TAMBIÉN TIENEN DERECHO

A ACCEDER A UNA JUBILACIÓN DIGNA.

DESDE LO INSTITUCIONAL, QUEREMOS UNA CAJA FUERTE, POR ESO VAMOS A

DARLE UN NUEVO IMPULSO AL SISTEMA DE HISTORIA LABORAL, PARA LO CUAL

VAMOS A NECESITAR EL COMPROMISO DE LOS FUNCIONARIOS DE TODOS LOS

ORGANISMOS PROVINCIALES Y TAMBIÉN DE LAS MUNICIPALIDADES, PARA QUE

BRINDEN LA INFORMACIÓN NECESARIA VINCULADA A LAS LIQUIDACIONES DE

HABERES Y QUE A FUTURO LE VA A FACILITAR MUCHO A LAS EMPLEADAS Y

EMPLEADOS PÚBLICOS EL TRÁMITE DE OTORGAMIENTO DE UNA JUBILACIÓN Y

EL CÁLCULO DE SU HABER.

QUEREMOS UNA CAJA QUE SE VINCULE CON OTRAS INSTITUCIONES DE LA

SEGURIDAD SOCIAL, CON PERSONAL CADA VEZ MÁS CAPACITADO, CON

PROCEDIMIENTOS CLAROS, QUE SEA MODERNA, QUE UTILICE MÁS

TECNOLOGÍA Y QUE SEA CADA VEZ MÁS EFICIENTE.

28

ESTAMOS TRABAJANDO EN LA PLANIFICACIÓN DE INCORPORACIÓN DE

TECNOLOGÍA PARA FACILITARLE LA VIDA A LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS,

POR EJEMPLO, QUEREMOS QUE PUEDAN REALIZAR DE UNA MANERA MÁS

CÓMODA EL TRÁMITE DE SUPERVIVENCIA, CON TERMINALES UBICADAS EN

VARIOS PUNTOS DE LAS CIUDADES. TAMBIÉN ESTAMOS PROGRAMANDO

CONVENIOS CON INSTITUCIONES PRIVADAS QUE LES BRINDEN BENEFICIOS A

LOS JUBILADOS.

QUEREMOS UNA CAJA EN LA QUE LAS PERSONAS SE SIENTAN BIEN ATENDIDAS

Y SE VAYAN CONFORMES PORQUE SE LES HAN RESUELTO LOS PROBLEMAS, O

AL MENOS SE LES HA EXPLICADO CON TODA LA PACIENCIA QUE SE MERECEN

CÓMO INICIAR SU TRÁMITE O CÓMO SIGUE.

QUEREMOS UNA CAJA PREVISIONAL QUE LE FACILITE LA VIDA A NUESTROS

ADULTOS MAYORES.

ESTAMOS VIENDO EL IMPORTANTE PASO QUE SE ESTÁ DANDO EN NUESTRO

PAÍS PARA IGUALAR LAS CONDICIONES ELIMINANDO INEQUIDADES A LA HORA

DEL ACCESO A LA JUBILACIÓN Y EN ESE MISMO CAMINO VAMOS A IMPULSAR

UN APORTE DE AQUELLOS QUE GANAMOS MÁS PARA ACOMPAÑAR ESTE

DIFICIL MOMENTO DE LA CAJA.

NUESTRA OBRA SOCIAL

LA REALIDAD DE LA OBRA SOCIAL ESTATAL ES OTRO REFLEJO DE LO RECIBIDO,

CON RECURSOS FINANCIEROS INSUFICIENTES, CON EL MISMO NIVEL DE

INGRESOS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES DESDE HACE CUATRO AÑOS, ESTO

HA SIGNIFICADO EL IMPULSO AL INCREMENTO EN LOS COSTOS HACIA LOS

AFILIADOS.

29

FALTA DE PERSONAL. FALTA DE PROFESIONALES EN AUDITORÍA MÉDICA. PERO

CON LAS VACANTES PRESUPUESTARIAS PARA AGENTES TOTALMENTE

OCUPADAS, IMPOSIBILITANDO NUEVOS CONCURSOS PARA INCORPORACIÓN DE

PERSONAL.

UN SINNÚMERO DE CONVENIOS CON PRESTADORES OBSERVADOS POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA… Y COMO YA LO HABÍAMOS

SOSTENIDO, CON UNA DEUDA FLOTANTE DE UNOS 600 MILLONES DE PESOS.

LAS FARMACIAS SE ENCUENTRAN DESABASTECIDAS Y CON DEUDAS

CONTRAÍDAS OPORTUNAMENTE POR LA ANTERIOR GESTIÓN, POR UN TOTAL

APROXIMADO DE 79 MILLONES DE PESOS.

EN ESTO TAMBIÉN DEBEMOS TERMINAR CON LAS INJUSTICIAS E

INEQUIDADES: TENEMOS QUE DEJAR DE TENER SECTORES QUE DURANTE SU

VIDA ACTIVA APORTAN A SISTEMAS DE SALUD PRIVADOS O PREPAGOS Y AL

MOMENTO DE JUBILARSE SE INCORPORAN A LA OSEF.

VAMOS A PRESENTAR UN PROYECTO DE LEY PARA QUE EL NO APORTÓ COMO

ACTIVO NO PUEDA RECIBIR COMO PASIVO LOS BENEFICIOS DE LA OBRA

SOCIAL DE LOS FUEGUINOS.

ES INENTENDIBLE COMO MIENTRAS CRECEN ESPACIOS DE SALUD O DE

SERVICIOS PRIVADOS NUESTRA OBRA SOCIAL SE DETERIORÓ TANTO, POR

EJEMPLO LAS FARMACIAS

HIDROCARBUROS

UN GRAN MOTOR DE DESARROLLO SON NUESTROS RECURSOS NATURALES:

PETRÓLEO, GAS, TURBA, ETC. EN ESE SENTIDO QUIERO ANTICIPARLES QUE LA

30

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR VA

A EXIGIR EL PAGO DE LAS REGALÍAS QUE NOS CORRESPONDEN POR LA

EXPLOTACIÓN DE ESOS RECURSOS EN SU PLATAFORMA MARINA.

QUEREMOS, PORQUE TENEMOS DERECHO, LOS MISMOS BENEFICIOS QUE

TIENEN LAS PROVINCIAS DONDE SE EXPLOTAN LOS MISMOS RECURSOS SOBRE

EL TERRITORIO CONTINENTAL. LO VAMOS A EXIGIR PORQUE DE AHÍ VAN A

SURGIR LOS RECURSOS QUE NECESITAMOS PARA CRECER.

PERO TENEMOS QUE RECUPERAR MUCHO CAMINO PERDIDO.

.

DESDE QUE ASUMIMOS LA GESTIÓN ESTAMOS PROCURANDO DETERMINAR

QUÉ TIPO DE CONTROL DE INVERSIONES, POR PARTE DE LAS EMPRESAS

PRODUCTORAS DE HIDROCARBUROS DE LA PROVINCIA, SE HA REALIZADO EN

LOS ÚLTIMOS AÑOS.

NO EXISTÍA UN ÁREA O SISTEMA DE TRABAJO ABOCADO AL SEGUIMIENTO Y

CONTROL DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR LAS EMPRESAS EN LOS

ACUERDOS DE PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES HIDROCARBURIFERAS.

SE DETECTÓ QUE EL ACUERDO DE PRÓRROGA DE LAS CONCESIÓN DEL ÁREA

CUENCA MARINA AUSTRAL, EN EL AÑO 2017, NO CONTÓ CON LA FIRMA Y/O

APROBACIÓN POR PARTE DEL EX SECRETARIO DE ENERGÍA E

HIDROCARBUROS; LA QUE FUE DERIVADA A OTRA ÁREA DE GOBIERNO SIN

COMPETENCIAS.

LA EX SECRETARÍA DE ENERGÍA E HIDROCARBUROS, EN EL PERIODO ANTERIOR,

HABÍA PERDIDO LA POTESTAD DE SER LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN

AMBIENTAL PROVINCIAL COMO ASÍ TAMBIÉN EL CONTROL SOBRE LAS

31

REGALÍAS, QUE HAN PASADO A LA ÓRBITA DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN

FUEGUINA.

LAS CONDICIONES EDILICIAS DE LAS OFICINAS TANTO EN USHUAIA COMO EN

RÍO GRANDE ES LAMENTABLE, EN PERJUICIO DE LOS TRABAJADORES.

EL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LOS YACIMIENTOS, NO CUENTA CON

LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD BÁSICOS, COMO ASÍ TAMBIÉN, EL PARQUE

AUTOMOTOR SE ENCUENTRA EN SU MAYORÍA O FUERA DE SERVICIO O BIEN

CON FALTA DE MANTENIMIENTO O FALTA DE SEGUROS O SIN LA REVISIÓN

TÉCNICA OBLIGATORIA AL DÍA.

SE HAN ENCONTRADO DIVERSAS DEUDAS QUE COMPROMETEN EL

PRESUPUESTO ACTUAL, A PUNTO DE PONER EN RIESGO EL FUNCIONAMIENTO

VITAL DEL ÁREA, COMO ASÍ TAMBIÉN CON VARIOS TRIMESTRES

CORRESPONDIENTES AL PAGO DE LA CUOTA PROVINCIAL DE OFEPHI.

FRENTE A ESTA SITUACIÓN HEREDADA:

ESTAMOS ELABORANDO UN SISTEMA DE CONTROL CRUZADO DE REGALÍAS Y

CERTIFICACIÓN DE ORIGEN CON LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN FUEGUINA.

LE HEMOS SOLICITADO LA URGENTE REPARACION DE LA MONOBOYA A LAS

AUTORIDADES DE YPF PARA DEJAR DE PERDER REGALIAS IMPORTANTES PARA

NUESTRA PROVINCIA. LLEVA VARIOS MESES EN ESTE ESTADO.

SE ESTÁ TRABAJANDO EN UN PLAN DE GESTIÓN COORDINADO PARA ASEGURAR

UN MEJOR CONTROL AMBIENTAL DE LOS YACIMIENTOS DE HIDROCARBUROS

PROVINCIALES.

32

SE PUSO EN MARCHA UNA INTENSA ACTIVIDAD CON PRESENCIA EN EL CAMPO

RELACIONADA CON LA PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE CRUDO.

SE ESTÁ TRABAJANDO CON LA CONFECCIÓN DE LOS PLIEGOS PARA EFECTUAR EL

LLAMADO DE LICITACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE PERMISOS DE

EXPLORACIÓN DE ÁREAS EN TIERRA Y EN EL MAR, PERTENECIENTES AL ESTADO

PROVINCIAL.

SE ESTÁ EVALUANDO EN FORMA CONSISTENTE LA VIABILIDAD DE PRÓRROGAS

DE ALGUNAS CONCESIONES, A LOS EFECTOS DE CONSEGUIR MEJORES

BENEFICIOS PARA LA PROVINCIA Y MEJORAR PREVISIBILIDAD Y LA

OPORTUNIDAD DEL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INDUSTRIALIZACIÓN

DENTRO EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA.

DEFENDER Y CONTROLAR NUESTROS RECURSOS NATURALES ES DEFENDER

NUESTRA SOBERANÍA. ESTE GOBIERNO TIENE COMO BANDERA NO CLAUDICAR

EN EL RESPETO AL DERECHO DE LOS FUEGUINOS DE CUIDAR SUS INTERESES.

LOS RECURSOS NATURALES SON DE TODOS LOS FUEGUINOS Y NO DE QUIENES

CIRCUNSTANCIALMENTE LOS EXPLOTAN, POR ESO AVANZAREMOS EN LA

CREACIÓN DE LA EMPRESA DE HIDROCARBUROS DE TIERRA DEL FUEGO.

TENEMOS LA GRAN OPORTUNIDAD DE AVANZAR EN LA INDUSTRIALIZACION

DEL GAS Y EL PETRÓLEO, NO SOLO GENERANDO MAYORES RECURSOS PARA EL

ESTADO PROVINCIAL SINO LA GENERACIÓN DE EMPLEO QUE TANTO

NECESITAMOS PARA LA ZONA NORTE DE NUESTRA PROVINCIA.

ESTAMOS EN PERMANENTE REUNIONES CON EL GOBIERNO NACIONAL, Y LAS

OPRADORAS PARA DAR ESTE GRAN PASO, LA PETROQUÍMICA VA A SER UNA

REALIDAD. ES EL MOMENTO QUE EL ESTADO PARTICIPE MÁS DE LLENO EN EL

33

DESARROLLO Y LOS BENEFICIOS DEL SECTOR, POR ESO VAMOS A MANTENER EN

ESTE TIEMPO, REUNIONES PARA QUE TODOS ESTEMOS INFORMADOS Y

PODAMOS PONER EN MARCHA LA EMPRESA PCIAL DE HIDROCARBUROS.

HEMOS ENCONTARDO UN GRAN INTERES DE INVEROSRES PRIVADOS PARA

ACENTARSE EN NUESTRA PCIA.

EL PUERTO COMO UN PUERTA AL MUNDO

TRANSFORMAR A LA ISLA DE TIERRA DEL FUEGO EN UN PUENTE ESTRATÉGICO

ENTRE LA ANTÁRTIDA Y EL MUNDO ES UN EJE CENTRAL DE LA POLÍTICA DE

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL QUE ESTE GOBIERNO SE HA FIJADO.

AVANZAR EN ESE SENTIDO NOS CONVOCA A TODOS, TANTO A LOS

CIUDADANOS COMO A LAS EMPRESAS Y A LOS HACEDORES DE POLÍTICA

PÚBLICA, UNIFICANDO LOS OBJETIVOS Y GENERANDO ESPACIOS DE

ARTICULACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO, CON

EL FIN ÚLTIMO DE ALCANZAR RESULTADOS SUPERADORES Y MAYOR

BIENESTAR GENERAL.

PARA ELLO, ESTE GOBIERNO CUENTA CON EL IMPERATIVO DE PROMOVER LA

INVERSIÓN PRIVADA PARA GENERAR NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO,

DOTANDO DE MAYOR VALOR A NUESTRO ACERVO DE RECURSOS NATURALES,

PROMOVIENDO EL DESARROLLO DE PROYECTOS INNOVADORES Y DE

INFRAESTRUCTURA QUE SE CONFORMEN EN LOS VECTORES DE LA

TRANSFORMACIÓN.

EN ESTE SENDERO, NOS HEMOS FIJADO COMO OBJETIVO PRIORITARIO

OPTIMIZAR EL PERFIL COMPETITIVO DEL PUERTO DE USHUAIA,

34

MODERNIZANDO LA CABECERA DEL PUERTO JUNTO AL DESARROLLO DE DOS

ÁREAS EXTRAPORTUARIAS LOGÍSTICAS, UNA EN USHUAIA Y OTRA EN RÍO

GRANDE, EN EL ENTENDIMIENTO QUE CONTAR CON ESTA INFRAESTRUCTURA

PORTUARIA Y LOGÍSTICA ACOMPAÑA AL CRECIMIENTO TANTO DE LA

INDUSTRIA CON FUERTE EMPLAZAMIENTO EN RÍO GRANDE COMO DEL

DESARROLLO TURÍSTICO Y RECREATIVO EN USHUAIA.

SE PERSIGUE CON ELLO, REFUNCIONALIZAR LA LOGÍSTICA PORTUARIA PARA

POTENCIAR LA MOVILIDAD DE PASAJEROS Y CARGAS, OFRECIENDO SERVICIOS

MODERNOS Y COMPETITIVOS, POR UN LADO Y MEJORAR LA VINCULACIÓN

PUERTO-CIUDAD A TRAVÉS DE LA GENERACIÓN DE ESPACIOS RECREATIVOS,

GASTRONÓMICOS Y TURÍSTICOS, REVALORIZANDO LA ATRACCIÓN DE LA

CIUDAD DE USHUAIA COMO DESTINO INTERNACIONAL.

MEJORAR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y TRANSITO INTERNO DE LAS

CIUDADES DE USHUAIA Y RÍO GRANDE A PARTIR DEL REORDENAMIENTO DE

LA CARGA PESADA Y DISTRIBUCIÓN DE ÚLTIMA MILLA A TRAVÉS DE LAS ZONAS

EXTRA PORTUARIAS OPERATIVAS.

A SU VEZ, LA ISLA SE CONFORMARÁ EN UN PUENTE ESTRATÉGICO QUE

VINCULE AL MUNDO CON LA REGIÓN ANTÁRTICA, A TRAVÉS DEL POLO

LOGÍSTICO ANTÁRTICO, QUE ARTICULADO A LA ACTIVIDAD PORTUARIA Y LA

AEROPORTUARIA, POTENCIE EL DESARROLLO DE SERVICIOS TURÍSTICOS

ANTÁRTICOS –TANTO NAVAL COMO AÉREO-, ASÍ COMO TAMBIÉN LAS

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS QUE ALLÍ SE DESARROLLAN. ESTA SEMANA

ESTABLECEREMOS POR DECRETO LA CONFORMACION DEL GRUPO DE

TRABAJO SOBRE EL POLO LOGISTICO ANTARTICO, INVITANDO AL MUNICIPIO,

MINISTERIO DE DEFENSA, CAMARA DE COMERCIO, TURISMO.

DE ESTA FORMA, TIERRA DEL FUEGO ESTARÁ EN CONDICIONES DE:

MODERNIZAR LOS SERVICIOS PORTUARIOS, TANTO DE PASAJEROS COMO DE

CARGA.

35

OPTIMIZAR LA MATRIZ MODAL LOGÍSTICA DE LA ISLA, CON MAYOR

EQUILIBRIO ENTRE LA LOGÍSTICA TERRESTRE Y MARÍTIMA.

REORDENAR LA LOGÍSTICA DE CARGA CON SERVICIOS CROSS-DOCKING ENTRE

USHUAIA Y RÍO GRANDE

OFRECER SERVICIOS LOGÍSTICOS MÁS COMPETITIVOS A PARTIR DE MEJORAS

OPERACIONALES.

MEJORAR LA FRECUENCIA DE SERVICIOS MARÍTIMOS DE CARGA.

DESARROLLAR MÁS LA RED DE ABASTECIMIENTO CIENTÍFICO-TÉCNICA CON LA

ANTÁRTIDA

CONFORMAR EL PUENTE TURÍSTICO DEL MUNDO CON EL CONTINENTE

ANTÁRTICO.

LAS INVERSIONES PÚBLICO-PRIVADAS QUE GENERA EL NUEVO PROYECTO

LOGÍSTICO PARA TIERRA DEL FUEGO SE ESTIMAN EN TORNO A LOS US$ 100

MILLONES DE DÓLARES, EJECUTABLES EN UN PLAZO DE CINCO AÑOS.

ESTE GOBIERNO YA AVANZÓ EN ESE SENTIDO, ASUMIENDO POR SÍ MISMO LA

INVERSIÓN PARA LA EXPANSIÓN DEL MUELLE DEL PUERTO DE USHUAIA,

DESTINADO A LAS OPERACIONES DE BUQUES DE TURISMO, CARGA Y PESCA, EL

MUELLE DE CATAMARANES, EQUIPAMIENTO LOGÍSTICO Y DE SEGURIDAD POR

UN MONTO DE APROXIMADO DE $ 1.000 MILLONES DE PESOS.

COMPLEMENTARIAMENTE, ESTE GOBIERNO CONVOCA A LA INICIATIVA

PRIVADA CON VOCACIÓN DE ACOMPAÑAR ESTE DESARROLLO ESTRATÉGICO

PARA QUE COPARTICIPE EN EL DESARROLLO DE LAS INVERSIONES

REQUERIDAS, PROCURANDO OBTENER BENEFICIOS SOCIO – ECONÓMICOS EN

TÉRMINOS DE:

36

NUEVAS UNIDADES DE NEGOCIOS: EN TRANSPORTE DE PASAJEROS,

TRANSPORTE DE CARGA, SERVICIOS LOGÍSTICOS, GASTRONÓMICOS,

RECREATIVOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.

ESTE CRECIMIENTO GENERARÁ, INCLUSO, NUEVAS OPORTUNIDADES

EMPLEOS.

SE ESTIMA AUMENTAR HASTA EL DOBLE LA CAPACIDAD ACTUAL EN CARGAS

PRODUCIENDO UN AUMENTO Y MEJORA EN LA CALIDAD EN LA FRECUENCIA DE

SERVICIOS MARÍTIMOS.

SERVICIOS PORTUARIOS MÁS COMPETITIVOS, CON REDUCCIÓN DE TIEMPOS

PROMEDIOS (APROXIMADAMENTE DEL 40%) Y COSTOS A PARTIR DE LAS

MEJORES PRESTACIONES A OFRECER.

Y UNA MAYOR RECAUDACIÓN TRIBUTARIA COMO CONSECUENCIA DE MÁS

ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA REGIÓN.

ENERGÍA

LAMENTABLEMENTE, NOS ENCONTRAMOS CON UN SISTEMA DE ENERGÍA EN

LA PROVINCIA MUY AFECTADO POR LA CRISIS Y LA DESIDIA DE LOS

FUNCIONARIOS QUE ESTUVIERON A CARGO.

LOS PROBLEMAS ENCONTRADOS, SON DE UNA ALTA SENSIBILIDAD PARA EL

SISTEMA DE GENERACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE ENERGÍA EN LAS 3

CIUDADES DE NUESTRA PROVINCIA.

ENCONTRAMOS UNA SITUACIÓN DÉBIL EN TÉRMINOS DE SOSTENIBILIDAD DE

LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN, PERO LO MÁS GRAVE ES EL GRADO DE

OBSOLENCIA DEL EQUIPAMIENTO MOTOR, ROTOR Y DE GENERACIÓN QUE

37

POSEE LA PROVINCIA, COMO ASÍ TAMBIÉN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS

CIUDADES, DEMOSTRANDO UNA FALTA DE MANTENIMIENTO ALARMANTE.

ESTAMOS ELABORANDO PLANES DE CONTINGENCIA PARA GARANTIZAR EL

SUMINISTRO ELÉCTRICO EN LA PROVINCIA, TAREA MUY DIFÍCIL DEBIDO A LAS

DIFICULTADES ENCONTRADAS, Y LA COYUNTURA PERMANENTE QUE NOS TIENE

ABOCADOS A LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE DISTINTA ÍNDOLE Y TENOR.

NUESTROS FUNCIONARIOS ENCONTRARON UN DESORDEN ADMINISTRATIVO

DE TAL MAGNITUD QUE NOS HACE SOSPECHAR DE UN INTENTO DE

VACIAMIENTO FINANCIERO DE LA DPE, LO QUE DEBERÁ SER DILUCIDADO POR

LA AUDITORÍA QUE LLEVAN ADELANTE LOS PROFESIONALES DE LA UBA.

EN EL PLANO SOCIAL, RECORRIMOS LOS SECTORES MAS POSTERGADOS DE

NUESTRA PROVINCIA EN DONDE NOS ENCONTRAMOS CON UN PANORAMA

QUE OBLIGA A ACCIONES INMEDIATAS, COMO EL DE LOS VECINOS DE LOS

BARRIOS INFORMALES Y LOS DENOMINADOS “ALTOS” DE LA CIUDAD DE

USHUAIA, SIN TENDIDOS DE REDES ADECUADAS PARA LAS VIVIENDAS, SIN

MEDIDORES INDIVIDUALIZADOS CORRECTAMENTE.

POR ESO ELABORAMOS UN PROGRAMA DE TRABAJOS EN LAS ZONAS

AFECTADAS CON EL FIN DE AVANZAR DEFINITIVAMENTE EN UNA

REGULARIZACIÓN.

TAMBIÉN SE ESTÁ TRABAJANDO ACTIVAMENTE EN LA REGLAMENTACIÓN DEL

MARCO NORMATIVO PROVINCIAL, QUE SE ADAPTE A LAS NECESIDADES REALES

DE LA CONTINUIDAD DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO ININTERRUMPIDO A

PERSONAS CON FAMILIARES ELECTRODEPENDIENTES.

ESTAMOS REALIZANDO DISTINTAS GESTIONES A CERCA DE LOS PLANES DE

ESTUDIOS Y AVANCES EN CUESTIONES RELACIONADAS CON LAS “ENERGÍAS

38

RENOVABLES” EN DIFERENTES ÁMBITOS DE LA PROVINCIA, COMO SER, LA

COOPERATIVA ELECTRICA RIO GRANDE, LA UNIVERSIDAD DE TIERRA DEL

FUEGO, LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL, LA UNIVERSIDAD

NACIONAL DE SAN JUAN – FACULTAD DE INGENIERÍA – INSTITUTO DE ENERGÍA

ELÉCTRICA – CONICET Y LA SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA

PROVINCIA.

ESTAMOS ABOCADOS A LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES CONVENIOS CON

CASAS DE ALTOS ESTUDIOS PARA LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y

CERTIFICACIÓN DE DATOS DE ENERGÍAS RENOVABLES, ES DECIR, ADQUISICIÓN

DE DATOS, ESTUDIOS Y MEDICIONES DE PARÁMETROS NECESARIOS PARA

DISTINTOS PROYECTOS, YA SEAN EÓLICOS, MAREO-MOTRICES, SOLARES ETC. Y

EL ANÁLISIS DE LA REGLAMENTACIÓN DE LEYES.

EN ESTOS DIAS ESTAMOS LANZANDO UNA MORATORIA PARA DEUDORES

DOMICILIARIOS, PYMES Y COMERCIOS A FIN DE QUE PUEDAN REGULARIZAR

SUS DEUDAS CON DISTINTOS TIPOS DE BENEFICIOS, LA CRISIS ECONOMICA

LLEVA A NO PODER PAGAR, RECONOCEMOS QUE NO ES FALTA DE VOLUNTAD.

DESARROLLO Y TURISMO

SE GENERARÁ A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LA LEY PROVINCIAL DE

COMPRE FUEGUINO, DEL REGISTRO DE EMPRESAS PROVINCIALES DE

SERVICIOS, PARA DEFENDER Y SOSTENER LA BANDERA DE LA GENERACIÓN Y

SOSTENIMIENTO DE EMPLEO LOCAL, DEL MISMO MODO EN QUE LO HICIMOS

LOS ÚLTIMOS AÑOS EN RIO GRANDE.

PORQUE TENEMOS UN SECTOR PRIVADO QUE INVIERTE EN LA PROVINCIA Y

QUIERE SEGUIR APOSTANDO Y ESTO LO VAMOS A ACOMPAÑAR. QUEREMOS

39

UN ESTADO FUERTE QUE TAMBIÉN ESTÉ AL SERVICIO DE TODOS, MARCANDO EL

RUMBO, APOYANDO Y FOMENTANDO LA EQUIDAD.

PARA ESTO, ES FUNDAMENTAL EL CONSENSO, NO UN ESTADO QUE SE LLEVE

POR DELANTE TODO COMO UNA TOPADORA PORQUE TIENE EL PODER. TODAS

LAS DISCUSIONES LA DEBEMOS DAR SOBRE LA MESA. TIENE QUE EXISTIR EL

DIÁLOGO PERMANENTE. EL ESTADO DEBE TENER LA HUMILDAD DE RECONOCER

AL OTRO.

PENSAMOS EL PROGRESO A PARTIR DEL DESARROLLO. DESDE EL ESTADO

DEBEMOS CONSTRUIR O IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA QUE NECESITA EL

SECTOR PRIVADO PARA INVERTIR Y GENERAR NEGOCIOS: ENERGÍA, CAMINOS,

PUERTOS, TELECOMUNICACIONES.

DEBEMOS TAMBIÉN GENERAR LAS CONDICIONES PARA QUE TENGA SENTIDO

INVERTIR EN ESTA TIERRA. POR ESO, PARA NOSOTROS, ES VITAL DEFENDER LOS

BENEFICIOS DE LA PROMOCIÓN INDUSTRIAL. NO SON UNA AVIVADA DE LOS

FUEGUINOS COMO ALGUNOS DESDE BUENOS AIRES INSISTEN EN QUERER

INSTALAR.

LA LEY 19640 ES MUY IMPORTANTE. TODOS QUEREMOS QUE SE CUMPLA Y ES

IMPORTANTE QUE TODOS LOS SECTORES LA CONOZCAN Y LA DEFIENDAN.

TENER UN GOBIERNO NACIONAL QUE ENTIENDE LAS NECESIDADES DE

NUESTRA PROVINCIA ES IMPORTANTE Y TENEMOS LA SEGURIDAD DE QUE EL

SUB RÉGIMEN INDUSTRIAL CONTINUARÁ.

ELABORAMOS UNA PROPUESTA CONCRETA DE PRÓRROGA DEL SUB-RÉGIMEN,

ESTABLECIENDO, ENTRE OTRAS, TAMBIÉN LAS OBLIGACIONES DE INVERSIÓN

PARA TODAS LAS EMPRESAS QUE PRETENDAN SEGUIR USUFRUCTUANDO LOS

BENEFICIOS PROMOCIONALES, QUE GARANTICEN LA AMPLIACIÓN DE LA

MATRIZ PRODUCTIVA PROVINCIAL, DE MANERA TAL QUE SE PROPICIE UN

40

ESCENARIO DE MAYOR VIRTUOSIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA.

EN LOS PROXIMOS DIAS SEGUIREMOS TRABAJANDO CON TODOS LOS ACTORES

INVOLUCRADOS.

PERO CON ESO SOLO NO ALCANZA. TAMBIÉN NECESITAMOS QUE EL PAÍS

VUELVA A CRECER, QUE SE RECUPERE EL CONSUMO, QUE REAPAREZCA EL

CRÉDITO. LA ACTUAL CAPACIDAD OCIOSA DE NUESTRAS FÁBRICAS CONSTITUYE

UN DESPILFARRO. PERO LA ÚNICA FORMA DE QUE VUELVAN A TRABAJAR A

PLENO ES QUE LA ARGENTINA VUELVA A CRECER. TENEMOS CONFIANZA Y

ESPERANZA.

CONFIANZA EN QUE UN NUEVO RUMBO ECONÓMICO TRAERÁ PROGRESO.

ESPERANZA EN QUE LOS BENEFICIOS NOS LLEGUEN A TODOS.

TAMBIÉN TENEMOS QUE DESARROLLAR NUESTRO POTENCIAL, ESPECIALMENTE

EN OTRAS ÁREAS DONDE TENEMOS LA POSIBILIDAD DE HACERLO.

CREEMOS EN LA INICIATIVA PRIVADA, PERO TAMBIÉN EN EL ROL DEL ESTADO

COMO CONSTRUCTOR DE JUSTICIA SOCIAL. VAMOS A SER UN ESTADO

PRESENTE QUE IMPULSE EL DESARROLLO, LA MODERNIZACIÓN Y LA INCLUSIÓN

SOCIAL.

SE TRABAJA FIRMEMENTE EN UN PLAN DE DESARROLLO PESQUERO, NO SOLO

PARA QUE SE GENEREN MAYORES INGRESOS ECONOMICOS AL ESTADO SINO

PARA LA GENERACION DE NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO.

ALMAZA ES UN AREA DE TRABAJO ESPECIAL, POR ESO ESTAMOS LLEVANDO

ADELANTE COMO PRIMERA MEDIDA LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE

LA TIERRA POR PARTE DE LOS PRODUCTORES, EVITANDO CUALQUIER NEGOCIO

INMOBILIARIO.

SEGUIMOS ORGANIZANDO Y EN POCOS DIAS ESTARA VIGENTE JUNTO A LA

LINEA DE CRÉDITOS PYMES QUE YA LANZÓ EL BANCO TIERRA FUEGO, UNA

41

LINEA DE CRÉDITOS ESPECIAL POR FUERA DEL SISTEMA BANCARIO A UNA TASA

SUBSIDIADA IMPORTANTE.

DESDE EL INICIO DE NUESTRA GESTIÓN CON LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 65 LE

HEMOS DADO RANGO DE INTERÉS PROVINCIAL, PRIORITARIA Y ESENCIAL AL

TURISMO, PORQUE ENTENDEMOS LA IMPORTANCIA QUE TIENE PARA EL

DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE TIERRA DEL FUEGO. ESE ES EL CAMINO.

TIERRA DEL FUEGO ES UN DESTINO DONDE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA SIGUE

CRECIENDO AÑO TRAS AÑO, Y EN DONDE LAS NORMAS NO SE ACOPLAN A ESE

CRECIMIENTO Y DINAMISMO DE LA PROPIA ACTIVIDAD QUE REGULA; POR ESO

HEMOS COMENZADO UNA REVISIÓN INTEGRAL DE LAS LEYES QUE REGULAN LA

ACTIVIDAD DESDE DIVERSOS ASPECTOS CON EL FIN DE PODER CONTEMPLAR

CADA UNA DE LAS SITUACIONES QUE LA DINÁMICA DEL SECTOR TURÍSTICO VA

GENERANDO.

PARA ELLO SE TRABAJA EN CONJUNTO ENTRE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS

DEL ESTADO, Y TAMBIÉN CON EL SECTOR PRIVADO, DEL CONSENSO SURGE LO

APLICABLE; Y YA SE REALIZARON REUNIONES CON LA ASOCIACIÓN DE

PROFESIONALES EN TURISMO DE TIERRA DEL FUEGO, ASOCIACIÓN DE GUÍAS DE

MONTAÑAS, ASOCIACIÓN FUEGUINA DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO, PARA

DAR UNA PRONTA SOLUCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS, MUCHOS DE LOS

CUALES VIENEN DE LARGA DATA.

REACTIVAREMOS EL CONSEJO PROVINCIAL DE TURISMO, CREADO EN 1993 Y

QUE NO SESIONA DESDE EL AÑO 2011. EN LOS PRÓXIMOS DÍAS HAREMOS LA

CONVOCATORIA PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CON EL OBJETO DE

FORTALECER Y DESARROLLAR LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y COMO ESPACIO DE

CONSENSO ENTRE ESTADO PROVINCIAL, MUNICIPAL, SECTORES PRIVADOS,

CÁMARAS Y ASOCIACIONES DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA.

42

LA ZONA CENTRO Y NORTE DE NUESTRA PROVINCIA SE ENCONTRABA

RELEGADA Y OLVIDADA EN MATERIA TURÍSTICA Y ESTO LO VAMOS A REVERTIR.

HEMOS CREADO UN PROGRAMA CON EL FIN DE FORTALECER EL

FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACIÓN RÍO GRANDE DEL INFUETUR, COMO ASÍ

TAMBIÉN LA PRESENCIA EN LA CIUDAD DE TOLHUIN, Y PROMOVER EL

DESARROLLO DE PROYECTOS TURÍSTICOS QUE APUNTEN A LA INTEGRACIÓN

DEL TERRITORIO.

EN ESTE SENTIDO, EN EL MARCO DE LA REGULARIZACIÓN DE LOS

ALOJAMIENTOS TURISTICOS, ABRIMOS UNA OFICINA DEL INSTITUTO FUEGUINO

DE TURISMO EN TOLHUIN GRACIAS A LA GRAN COLABORACIÓN DEL MUNICIPIO

DE ESA CIUDAD QUE CEDIÓ UN ESPACIO FÍSICO, DONDE SEMANALMENTE SE

ATIENDE A LOS OPERADORES Y SE PROCEDE A REALIZAR EL RELEVAMIENTO DE

LA OFERTA TURÍSTICA.

CON EL FIN DE QUE LA TEMPORADA BAJA NO REPERCUTA EN EL TRABAJO

LOCAL, SE LOGRÓ MANTENER EL CORREDOR CORDOBA-USHUAIA POR PARTE

DE AEROLINEAS ARGENTINAS, PARA LO CUAL, Y EN FORMA MANCOMUNADA

CON LA LÍNEA AÉREA DE BANDERA, LAS CÁMARAS DEL SECTOR Y LOS

PRESTADORES TURÍSTICOS SE REALIZARÁ UNA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE

LA TEMPORADA DE ‘’OTONO EN EL FIN DEL MUNDO” EN CÓRDOBA Y BUENOS

AIRES.

EL HOTEL CANAL BEAGLE SE ENCONTRABA CON UNA CONCESIÓN VENCIDA, POR

LO CUAL SE INICIÓ UN PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE LA SITUACIÓN, Y YA SE

TRABAJA EN LA REDACCIÓN DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA

EFECTUAR EL NUEVO LLAMADO A LICITACIÓN Y DE ESTA MANERA PONER

DENTRO DEL MARCO LEGAL QUE CORRESPONDE LA EXPLOTACIÓN DE DICHO

INMUEBLE.

CON LA HOSTERÍA PETREL, SE COMPARTIÓ EL CRITERIO DE LA COMISIÓN DE

EVALUACIÓN DE LA OFERTA DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA, QUE

43

DECLARÓ FRACASADO EL LLAMADO Y YA SE TRABAJA EN EL NUEVO PLIEGO

PARA REALIZARLO ESTE MISMO AÑO.

EN UN TRABAJO CONJUNTO ENTRE EL INFUETUR Y LA DIRECCION PROVINCIAL

DE PUERTOS HEMOS REFUNCIONALIZADO LA EXPERIENCIA ANTÁRTICA, LA QUE

SE ENCONTRABA CERRADA, SIN LOS SERVICIOS BÁSICOS, NI BAÑOS PÚBLICOS

EN CONDICIONES.

EN CONSONANCIA CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA

ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES DE LA NACIÓN

NOS ENCONTRAMOS TRABAJANDO EN LA PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE

ESTRATEGIAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DEL DESTINO JUNTO A LA

ELABORACIÓN DE UN PLAN ANUAL DE MARKETING CON LA FINALIDAD DE

POSICIONAR TIERRA DEL FUEGO – FIN DEL MUNDO EN LOS DIFERENTES

MERCADOS INTERNACIONALES.

ES ASI QUE EN ESTE CORTO TIEMPO DE GESTIÓN YA HEMOS LOGRADO QUE

TIERRA DEL FUEGO PARTICIPE EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO EN

MADRID, EN LA VITRINA TURÍSTICA DE BOGOTÁ Y EN LA FERIA INTERNACIONAL

DE BERLÍN, PROMOVIENDO LOS SERVICIOS Y LOS PRODUCTOS DE NUESTRA

PROVINCIA EN ESTOS MERCADOS EMISORES.

ASIMISMO SE TRABAJA TAMBIÉN CON EL ENTE OFICIAL DE TURISMO DE LA

PATAGONIA, A TRAVÉS DEL DISEÑO CONJUNTO DE ESTRATEGIAS DE

PROMOCIÓN PARA TODA LA PATAGONIA. ASUMIENDO ESTE AÑO LA

VICEPRESIDENCIA DEL MISMO.

YA ESTAMOS TRABAJANDO EN UN NUEVO PLAN ESTRATÉGICO SUSTENTABLE

HASTA EL 2030.

44

TENEMOS QUE DESARROLLAR TODO ESE POTENCIAL QUE TENEMOS,

PROTEGIENDO EL MEDIO AMBIENTE QUE ES DONDE RADICA EL FUTURO DE

ESTA ACTIVIDAD.

SEGUIMOS TRABAJANDO PARA GENERAR MAYOR INVERSION PRIVADA LOCAL.

TRABAJAMOS CON EL MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN PARA

LOGRAR QUE UNO DE LOS DOS AEROPUERTOS DE NUESTRA PROVINCIA ESTÉ

OPERATIVO LAS 24HORAS, Y NO DEPEDAMOS ANTE UN INCONVENIENTE DE UN

AEROPUERTO DEL CONTINENTE.

MALVINAS

COMO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO

SUR VAMOS A TENER UNA POLÍTICA SOSTENIDA DE DEFENSA Y RECLAMO DE

NUESTROS DERECHOS SOBERANOS SOBRE EL TERRITORIO Y LOS RECURSOS

NATURALES.

LO VAMOS A HACER PROMOVIENDO LA PAZ Y LAS SOLUCIONES DIPLOMÁTICAS,

BASADOS EN LA RESOLUCIÓN 2065 DE LAS NACIONES UNIDAS. Y MALVINAS

TAMBIÉN FORMARÁ PARTE DE UNA POLÍTICA EDUCATIVA Y CULTURAL QUE

GENERE CONCIENCIA EN LOS FUEGUINOS DE LA IMPORTANCIA DE RECLAMAR

NUESTROS DERECHOS.

PARA NUESTRO GOBIERNO MALVINAS CONSTITUYE UNA POLÍTICA DE ESTADO Y

EN ESE SENTIDO VAMOS A ACOMPAÑAR TODAS LAS GESTIONES QUE LLEVE

ADELANTE NUESTRA CANCILLERÍA.

EL COLONIALISMO YA NO TIENE SENTIDO EN EL SIGLO XXI Y TARDE O

TEMPRANO SE VA A TERMINAR.

45

PERO CON LA MISMA CONVICCIÓN VAMOS A HONRAR A LOS QUE

COMBATIERON EN MALVINAS. POR VOLUNTAD PROPIA O A PESAR DE ELLOS:

FUERON, PELEARON, MURIERON, RESULTARON HERIDOS O VOLVIERON CON

LAS VIVENCIAS DE LA GUERRA Y SIEMPRE MERECERÁN NUESTRO RESPETO Y

NUESTRO AGRADECIMIENTO.

HOY SENTIMOS Y VEMOS CLARAMENTE UN NUEVO RUMBO POR PARTE DEL

ESTADO NACIONAL, QUIERO AGRADECER A NUESTRO PRESIDENTE, SU FIRME

CONVICCIÓN Y POR TENER MUY PRESENTE LA CAUSA MALVINAS COMO

POLITICA DE ESTADO.

EN ESTOS DÍAS HEMOS TENIDO HECHOS SIGNIFICATIVOS PARA NUESTRA

PROVINCIA, LA DECLARACIÓN DEL EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y

PLENIPOTENCIARIO DE LA FEDERACIÓN RUSIA EN NUESTRO PAÍS, DIMITRI V.

FEOKTISTOV, LA VISITA Y DECLARACIÓN DE EVO MORALES AYMA, DONDE SE

DICE CLARAMENTE QUE SE TIENE QUE TERMINAR EL COLONIALISMO EN EL

MUNDO, POR ESO PENSAMOS Y VAMOS A TRABAJAR PARA QUE TIERRA DEL

FUEGO SEA LA CAPITAL DE LA DESCOLONIZACIÓN. TAREA DESDE LA PAZ, QUE

PONDRÁ UNA VEZ MÁS, LA VOZ DEL PUEBLO FUEGUINO EN DEFENSA DE

NUESTRA SOBERANIA.

RESPETO A LAS MINORÍAS

QUIERO HOY TAMBIÉN REFERIRME A UN TEMA DE PROFUNDA ACTUALIDAD Y

ES LA REIVINDICACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS SOCIALES QUE SON

DISCRIMINADOS O CUYOS DERECHOS NO SON RESPETADOS.

EN PRIMER LUGAR LAS MUJERES. Y EVITARÉ REFERIRME A ESTE COLECTIVO

COMO UNA MINORÍA PORQUE ES UNA MAYORÍA LA QUE ESTÁ SIENDO

DISCRIMINADA. EN LA ARGENTINA MÁS DE LA MITAD DE LA POBLACIÓN SON

MUJERES Y COMO TALES ACCEDEN A MENOS LUGARES DE PODER QUE LOS

HOMBRES, GANAN MENOS POR IGUALES TAREAS, SIGUEN LLEVANDO SOBRE

46

SUS HOMBROS MÁS TAREAS DOMÉSTICAS QUE LOS HOMBRES. ESO ES UN

ANACRONISMO QUE TENEMOS TODOS LA OBLIGACIÓN DE DESTERRAR.

DE IGUAL MODO RESULTA INADMISIBLE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, QUE LLEVA

A QUE UNA MUJER MUERA CADA 26 HORAS VÍCTIMA DE ESTA SITUACIÓN. Y

ESO CASI SIEMPRE SUCEDE EN EL SENO DE SU HOGAR O SUS RELACIONES MÁS

CERCANAS.

POR ESO, HACEMOS NUESTRO EL COMPROMISO DE NI UNA MENOS Y VAMOS

A DESPLEGAR ACCIONES CONCRETAS PARA PROTEGER SUS DERECHOS Y

PRINCIPALMENTE NADA MÁS Y NADA MENOS QUE EL DERECHO A LA VIDA.

Y AHORA SÍ QUIERO REFERIRME A LOS DERECHOS DE LAS MINORÍAS: NO HAY

LUGAR EN ESTAS TIERRAS PARA LA DISCRIMINACIÓN POR PREFERENCIAS

SEXUALES, RELIGIOSAS, COLOR DE PIEL, SECTOR SOCIO ECONÓMICO, NI DE

NINGÚN OTRO TIPO. VAMOS A SER UN GOBIERNO ABIERTO Y RESPETUOSO.

Y SÉ BIEN DE QUÉ SE TRATA.

MUCHOS HAN SUFRIDO LA DISCRIMINACIÓN EN CARNE PROPIA. Y LOS

FUEGUINOS HAN DADO MUESTRAS CABALES DE QUE NO ESTÁN DISPUESTOS A

DISCRIMINAR A NADIE. ESTO SEGURAMENTE NO HUBIESE SIDO POSIBLE EN

OTROS LUGARES, PERO LOS FUEGUINOS DIJERON BIEN FUERTE: ACÁ NO.

SON MUCHOS LOS PROBLEMAS HEREDADOS. PERO NOSOTROS TENEMOS UNA

MIRADA HACIA ADELANTE.

COMO DIJO EL PRESIDENTE ALBERTO FERNÁNDEZ: LOS PROBLEMAS DE LA

DEMOCRACIA SE SOLUCIONAN CON MÁS DEMOCRACIA.

47

TANTO EN EL PAÍS, COMO EN NUESTRA PROVINCIA, EL MENSAJE DE LAS

URNAS FUE CLARO. LA GENTE ELIGIÓ TERMINAR CON UN MODELO DE

EXCLUSIÓN Y DE AUTORITARISMO.

NUESTRO DESAFÍO SERÁ HACER LAS COSAS MEJOR SIN HACER TABLA RASA, ES

DECIR RESCATANDO LO BUENO Y TRATANDO DE HACERLO MEJOR. PERO

CORRIGIENDO LO QUE ESTÁ MAL, LO QUE SE HIZO MAL, NO AMPARAR MÁS

FAVORES PARTICULARES EN DETRIMENTO DEL BIEN COMÚN.

LA SITUACIÓN DE TIERRA DEL FUEGO ES TAN DELICADA COMO LA DEL PAÍS Y VA

A REQUERIR DEL ESFUERZO Y EL COMPROMISO DE TODOS PARA SALIR

ADELANTE.

TENEMOS PRINCIPIOS DE GOBERNANZA PARA EL BIEN COMÚN, PARA LOGRAR

QUE LA POBLACIÓN SE DESARROLLE BIEN. LA GOBERNANZA TIENE QUE VER

CON EL CONSENSO, LOS ACUERDOS Y EL TRABAJO EN CONJUNTO.

ESTO ES LO QUE PROPONEMOS PORQUE TENEMOS MIRADAS POSITIVAS.

TODOS LOS SECTORES DE LA PROVINCIA Y LAS FAMILIAS FUEGUINAS

COINCIDIMOS EN QUE MERECEMOS Y QUEREMOS VIVIR MEJOR.

VAMOS A CONFORMAR UN CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL PARA EL

DESARROLLO CON TODOS LOS SECTORES DE LA POLÍTICA Y DE LA SOCIEDAD

CIVIL: EMPRESARIOS, TRABAJADORES, PARTIDOS POLÍTICOS, ONG’S, TODOS

TRABAJANDO CODO A CODO PARA ACORDAR POLÍTICAS DE ESTADO Y

AVANZAR EN ACUERDOS.

LO QUE SI ESTA CLARO FUEGUINAS Y FUEGUINOS, ES QUE SE TERMINÓ LA TIERRA DEL FUEGO DE LA IMPOSICIÓN, DE LA SOBERBIA, DEL APRIETE.

48

NO SE TRATA DE QUE TODOS PENSEMOS IGUAL. SE TRATA DE LA CONVIVENCIA

EN LA DISIDENCIA. SE TRATA DE SUMAR OPINIONES, INICIATIVAS, IDEAS Y

ENCONTRAR DEFINITIVAMENTE CONSENSOS.

VAMOS JUNTOS A CONSTRUIR OTRA TIERRA DEL FUEGO, LA DE LA DISCUSIÓN,

QUE LE DICE BASTA A LOS PRIVILEGIOS DE UNOS POCOS PARA VOLVER AL

CAMINO DE LA IGUALDAD, LA JUSTICIA SOCIAL Y LA IGUALDAD DE

OPORTUNIDADES.

UNA TIERRA DEL FUEGO CON EL BIEN COMÚN DE TODAS Y TODOS. ESE DEBE

SER NUESTRO HORIZONTE.

MUCHAS GRACIAS.