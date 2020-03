DÍAZ: “ESTAMOS ESPERANDO UNA RESPUESTA FORMAL DEL CONSEJO PROVINCIAL DE SEGURIDAD”

Río Grande.- 25-03-2020.- El secretario de Gobierno del Municipio de Río Grande, Gastón Díaz, informó que, hasta el momento, no hubo respuesta por parte del Consejo Provincial de Complementación para la Seguridad al pedido de solicitud de reunión, de carácter urgente, realizado el día de ayer por el Ejecutivo Municipal.

En primer término, Díaz recordó que dicho órgano “está conformado por distintas fuerzas, y no solamente por el Gobierno de la Provincia. Dentro del mismo se encuentra la Policía de la Provincia, Gendarmería Nacional, Policía Federal, el Servicio Penitenciario y el Municipio de Río Grande que fue invitado a participar de la última reunión”.

En este sentido, mencionó que “consideramos que se debe cerrar el ingreso a la ciudad de Río Grande, ya sea desde el norte y desde el sur, a toda persona que no sea exclusivamente un camión con mercadería e insumos médicos”.

Díaz informó que “es el Consejo de Seguridad quien tiene la potestad para poder intervenir dentro de una ruta provincial o nacional, no el Municipio de Río Grande”. A raíz de ello, indicó que “es por eso que solicitamos con carácter de urgente la solicitud de esta reunión, y de la que todavía esperamos una respuesta formal”.

Además, aseguró que en dicha reunión “se va a poder tomar la mejor respuesta para los vecinos de Río Grande”, y agregó que “estamos convencidos que el tipo de controles a las personas que vienen de vacaciones tienen que ser mucho más estrictos. Creemos que hay que tomar estas medidas urgente, y de una manera que proteja a todos nuestros vecinos”.