Diálogo y trabajo en conjunto con todos los sectores EL INTENDENTE VUOTO ANALIZÓ CON EL DIPUTADO DEL PRO FEDERICO FRIGERIO LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL COVID-19

“Como lo hicimos con el gobierno provincial, como estamos en contacto permanente por supuesto con el gobierno nacional, también lo hacemos con todas las fuerzas políticas y por eso me comuniqué por videoconferencia con el diputado Federico Frigerio, que pertenece a la bancada del PRO para trabajar en conjunto. La Municipalidad de Ushuaia tiene como prioridad el cuidado de cada uno de sus vecinos y vecinas, con la preservación del mayor bien que es la salud y, en definitiva, con la vida”, explicó el intendente Vuoto.

“Hoy vivimos una situación de enorme gravedad, de gran riesgo, que nos impone la necesidad de llevar adelante acciones en conjunto y para nosotros no existen diferencias al momento de ponernos a trabajar en respuestas comunes y coordinadas para reducir los riesgos en la emergencia actual, esta pandemia por coronavirus”, dijo Vuoto.

“Analizamos todo lo que venimos haciendo desde la ciudad para contener la emergencia y he reiterado el compromiso de poner a disposición todos los recursos de la Municipalidad que sean necesario para salir juntos de esta crisis”, concluyó.