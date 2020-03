Coronavirus y cuarentena: ¿cómo aprender en casa?

El calendario escolar y el desarrollo normal de las clases se convirtieron en un tema de preocupación para padres y alumnos. Por esto, la especialista en coaching educativo, Lic. Susana Kunzi, afirma que: “nos encontramos ante una situación distinta, todo lo que hacíamos de una determinada manera hoy tenemos que modificarlo. Es una situación que reclama aceptación y organización, para transitar este momento que nos toca vivir de la mejor manera”. Mientras distintas plataformas ofrecen contenidos para que los chicos puedan acceder a recursos educativos oficiales segmentados por nivel, como es el caso de Educar, impulsada por el ministerio de Educación, o bien materiales producidos por cada institución educativa. En este contexto, Kunzi sugiere una escolarización adaptada a las circunstancias: “en base a un calendario diario, que se ajustará a cada situación, debemos crear una rutina, que debe cumplirse cada día”, aprovechando los recursos disponibles para el progreso escolar. Asimismo, recomienda “organizar el tiempo y los recursos para focalizar nuestra atención en el aprendizaje”. Una estrategia útil para cada área educativa es dividir 100 minutos en cuatro períodos de 25 cada uno. Los padres pueden programar una alarma que marque indique los 25 minutos cumplidos para realizar un descanso, que puede ser de 5 minutos, que se puede aprovechar para escuchar una canción, movernos, etc. Para luego seguir hasta completar los 100 minutos, entonces nos tomamos un descanso de 30 minutos. “En los períodos de recreación se aconseja no pensar ni dialogar sobre la tarea realizada, nos permite distraernos con otras cosas, y es buen momento para jugar, conversar, pintar”. Y aclara Kunzi: “siempre debemos recordar decirle a nuestros hijos/as palabras que los motiven, tales como: descansa y sigue, intenta una vez más, vos podes lograrlo”. En cuanto a la responsabilidad del adulto como guía, la especialista recomienda: “orientar el proceso educativo desde la pregunta: ¿cuál es la tarea que vas a realizar hoy? Escuchar, pedirle que lo escriba. Mostrarnos interesados, curiosos, y acompañarlos con empatía porque, para nuestros hijos, las palabras no se las lleva ningún viento, muchas quedan fijadas en las memorias de nuestros hijos/as, por eso es importante acompañarlos en este proceso de aprendizaje”. Para mantener la rutina también es fundamental: – Hábitos normales: levantarse y acostarse a la misma hora, mantener la misma organización para las comidas (desayuno, almuerzo, merienda y cena). – Cambiarse. No dejar que el niño permanezca en pijama todo el día. – Delimitar un espacio, tranquilo y relajado, para realizar la tarea. – Mantener el orden general de los espacios, y que el niño sea parte de ese proceso ocupándose de su cuarto y su lugar de estudio. Asesoró: licenciada Susana Kunzi, asesora educativa y directora en Ayudar a Aprender.