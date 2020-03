Coronavirus Von der Thusen pide a la provincia que se suspendan las clases

Río Grande.- Durante la mañana de este sábado el gobierno de la provincia brindó una conferencia de prensa respecto de las acciones que se están llevando adelante en relación a la pandemia del coronavirus, donde la Ministra de Educación Analia Cubino señaló que “los niños en las escuelas no son un riesgo porque no es un sector vulnerable, por lo cual al momento no están suspendidas las clases”.

Al respecto el Presidente del Concejo Deliberante Raúl von der Thusen mostró su descontento ante esta afirmación al manifestar que “el personal docente y no docente si corren un serio riesgo, y en caso de que algunos de ellos se contagie con el virus, automáticamente será trasmitido a los alumnos de las diferentes grados, con lo cual sería inteligente prevenir, y suspender las clases tal cual ya lo hicieron por 14 días las provincias de Misiones y Jujuy”.

Además indicó que “en caso de que se registre un caso en un establecimiento educativo, automáticamente se propagará en el resto de la escuela, por eso sería importante prevenir, y esto se daría con la suspensión de clases”.

Von der Thusen resaltó además que “muchas instituciones publicas hemos tomado la decisión de disminuir las actividades, y si bien nos encontramos trabajando en nuestros lugares de trabajo, hemos suspendido las reuniones, y toda convocatoria que genere reunión de personas, teniendo en cuenta que en un establecimiento educativo en un solo turno supera ampliamente el centenar de personas en un solo lugar, por lo cual no es coherente solicitar todo lo que se le esta pidiendo a la población, y luego poner en un colegio a mil personas realizando actividades al mismo tiempo”.

Asimismo agregó que “si bien existe un protocolo a nivel nacional, nuestra provincia es una isla, y esa condición hace que nosotros podamos tomar otro tipo de determinaciones, donde por ejemplo Tierra del Fuego no tiene un avión de evacuación sanitaria disponible para poder evacuar algún infectado que este grave, como así también el aeropuerto de la ciudad de Ushuaia recibe varios vuelos diarios, y el 90% de sus pasajeros son extranjeros, por lo cual la situación de Tierra del Fuego no es la misma situación que en otras provincias, entonces nosotros no podemos estar atado a un protocolo de las mismas condiciones de otras provincias”, remarcó.

Por ultimo el edil mostró “su preocupación por lo que está sucediendo, y pidió responsabilidad a la clase política de la provincia para que cada uno desde su lugar haga lo que tiene que hacer en el lugar que le toca llevar adelante, por lo cual pido que se convoque a una reunión entre las autoridades más importantes de la provincia para que todos manejemos la misma información, que entre todos trabajemos de manera mancomunada, dado que es un tema que preocupa a toda la sociedad, y en caso de que la provincia tenga un positivo de este virus, el Estado deberá estar preparado para darle la solución al ciudadano fueguino”.