ASOCIACIÓN MEDICA RIO GRANDE: CON APLAUDIR NO ALCANZA

LA GRAN MAYORÍA DE LOS MÉDICOS QUE CUMPLEN TAREAS EN EL ÁMBITO PRIVADO LO HACEN SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, O SEA QUE REVISTEN COMO AUTÓNOMOS O MONOTRIBUTISTAS.
NO TIENEN MAQUINAS QUE TRABAJEN POR ELLOS NI EMPLEADOS QUE PUEDAN SUPLIRLOS, O SEA QUE, COMO SE DICE COLOQUIALMENTE, TRABAJAN PONIENDO EL CUERPO; SI SE ENFERMAN O TOMAN UNA LICENCIA NO COBRAN, SE PAGAN SU OBRA SOCIAL Y SI CONTRATAN PERSONAL ADMINISTRATIVO TIENEN QUE SEGUIR PAGANDO SUELDOS.
Y QUE PASA CUANDO TIENEN QUE COBRAR POR SU TRABAJO?
AQUELLOS QUE POSEEN UN CONVENIO DE PRESTACIÓN CON LA OBRA SOCIAL DE LA PROVINCIA (OSEF) TODAVÍA NO PUDIERON COBRAR LAS PRESTACIONES QUE REALIZARON EN NOVIEMBRE DEL 2019, ALGUNOS NI SIQUIERA PUDIERON RECIBIR SUS HONORARIOS DE OCTUBRE, LAS OBRAS SOCIALES SINDICALES, QUE PAGAN CON 90 DÍAS DE DEMORA EN ALGUNOS CASOS RETACEAN PAGOS, DEBIENDOSELES INTIMAR PARA QUE CUMPLAN CON SUS COMPROMISO, ALGÚN PREPAGO SE NIEGA A RECIBIR FACTURAS POR PRESTACIONES YA REALIZADAS CON LA EXCUSA DE LA CUARENTENA, LO QUE IMPLICARÍA MAS ATRASOS EN LOS RECEPCIÓN DE HABERES.
ESTA SITUACIÓN TAMBIÉN AFECTA A ODONTOLOGOS, PSICÓLOGO, PSICOPEDAGOGOS, FONOAUDIOLOGOS, KINESIOLOGOS, OBSTETRICOS, BIOQUIMICOS, NUTRICIONISTAS.
EN ESTE MOMENTO DE CRISIS SANITARIA DONDE A LA SITUACIÓN CREADA POR LA EPIDEMIA SE SUMA LA PATOLOGÍA HABITUAL, CON MÉDICOS EN LA PRIMERA LINEA DE ATENCIÓN, ALGUNOS DE ELLOS QUE POR SU EDAD O POR SUFRIR MORBILIDADES LITERALMENTE ARRIESGAN SU VIDA
EXIGIMOS A LOS FINANCIADORES DE SALUD QUE AHORA MAS QUE NUNCA CUMPLAN CON SUS COMPROMISOS
LOS MÉDICOS Y EL RESTO DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD CUMPLIREMOS CON NUESTRO DEBER TRATANDO DE ESTAR A LA ALTURA DE NUESTRA TAREA.
POR ESO PEDIMOS: MENOS APLAUSOS Y MAS RESPONSABILIDAD
COMISIÓN DIRECTIVA
ASOCIACIÓN MEDICA RIO GRANDE