5 afirmaciones falsas en un video que alerta sobre los ‘planes maquiavélicos’ detrás del COVID-19

En octubre de 2019 hubo un evento que reunió a diferentes organizaciones para prever cómo diferentes instituciones podrían reaccionar ante una pandemia. En él no se hicieron predicciones sobre lo que hoy ocurre. “El ejercicio sirvió para destacar los desafíos de preparación y respuesta que probablemente surgirían en una pandemia muy grave. No predecimos que el brote de nCoV-2019 matará a 65 millones de personas. Aunque nuestro ejercicio de simulación incluía un falso y novedoso Coronavirus, los datos que utilizamos para modelar el posible impacto de ese virus ficticio no son similares a los del nCoV-2019”, aclaró la Universidad John Hopkins. Esta desinformación ya había circulado antes y fue chequeada acá.