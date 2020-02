Una mujer mujer de 35 años que llegó de Japón es el primer caso sospechoso de coronavirus en Santa Fe

Según informó Villano, la mujer es oriunda de la localidad de Recreo, gozaba de buena salud y tiene el antecedente de haber viajado a Osaka, por lo que a su cuadro sintomático se le agrega el protocolo para el estudio de oronavirus.

La mujer se encuentra internada en una de las áreas del hospital que cuenta con el aislamiento necesario, a los fines de brindar la mayor seguridad para todos los pacientes y el personal de salud.

Este viernes se le realizaron a la paciente los análisis clínicos de rigor, los cuales fueron enviados al Instituto Malbrán. Se esperan los resultados finales en las próximas 72 horas.

La OMS elevó la amenaza internacional del coronavirus a “muy elevada”

Acciones de prevención en la provincia.

La Directora provincial de Epidemiología Carolina Cudós, se refirió este viernes en cómo se está trabajando en Santa Fe en relación al Coronavirus. “El protocolo es a nivel nacional, por ende nosotros trabajamos con el mismo, adaptado a la provincia de Santa Fe.

El aeropuerto de mayor riesgo es el de Rosario, porque es una vía alternativa a Ezeiza. Ejemplo: si un avión que viene de Italia y no pueda aterrizar allí, Rosario es la primera alternativa”, comentó.

El protocolo nacional, entre otras cosas, consiste en no tomarle la temperatura a todos los pacientes, porque eso ya está demostrado que no sirve por dos cuestiones principales: que el paciente pueda estar incubando la enfermedad y no tener síntomas en ese momento; y la otra, que la persona pudo haberse tomado un antitérmico y no tener fiebre. Entonces esta toma de temperatura ya demostró a nivel mundial que no tiene ningún impacto.

“Lo que sí se hace es una planilla -agregó Cudós- es un diagnóstico autoreferenciado: de dónde vino y si tiene algún síntoma. Allí mismo se deja un contacto por si ese paciente luego tiene síntomas y consulta, y de esa manera tener toda la lista de pasajeros para poder ver que ninguno esté enfermo”.

Noticia de: El Litoral (www.ellitoral.com)