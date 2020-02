¿Porque no tenemos un Ministerio de Planificación y desarrollo?

Viern 28/02/2020.- Es lógico que un país donde mueren niños/as por desnutrición y no hay ni un plan de contingencia, no haya un Ministerio de Planificación y desarrollo, también es lógico si ante una pandemia mundial, no se tomó ninguna medida preventiva y más lógico aun si este país viene de crisis en crisis, cada vez que cambia un gobierno y lo primero que se hace es romper todo lo que hizo el anterior, detenerlo o sencillamente desaparecerlo, para volver a comenzar todo de nuevo.

Esto ocurre desde siempre en Argentina, pero en el 2003, Nestor Kirchner creo el MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS

Decreto 27/2003

Apruébase el Organigrama de Aplicación de la Administración Centralizada de la citada Jurisdicción.

Bs. As., 27/5/2003

Si bien no era exactamente un ministerio de Planificación, en algo se parecía, los resultados me vitan mayores comentarios.

Ahora usted se preguntará que es y para qué sirve, la planificación, bueno la descripción seria: Es el proceso mediante el cual se racionaliza la ejecución de un proyecto nacional de desarrollo, y a partir del cual se identifica una imagen u objetivo y se elige racionalmente el itinerario para su ejecución. Ello implica aceptar o perseguir un determinado estilo de desarrollo que por lo tanto define la forma, alcance y objetivos del proceso mismo de planificación.

En realidad la Comisión Económica para América Latina y el Caribe,(CEPAL) habla de Planificación como instrumento de desarrollo con igualdad en América Latina y el Caribe, si leyó bien “IGUALDAD” y hacer de la planificación un instrumento activo al servicio del desarrollo, en este punto no es necesario aclarar que en Argentina el desarrollo brilla por su ausencia desde hace al menos 40 años. Prueba de ello es que una pandemia originada en China, nos deja sin insumos para la industria, pero el desarrollo es un asunto de largo plazo y cuando la institucionalidad o la continuidad de las políticas públicas se corta con cada gobierno, el objetivo e imposible de cumplir.

Ahora bien, hablamos de planificación, desarrollo, igualdad e inclusión, este último término ha estado en boca de muchos mandatarios argentinos, pero en los hechos son solo palabras, la inclusión no existe y la planificación tampoco, al menos en Argentina, no le importa a nadie y menos a las autoridades, es tan es así que mediante el Decreto 920/2009 se aprobó la estructura organizativa del primer nivel operativo de la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública y de esta manera LA PRESIDENTA DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETÓ:

Artículo 1º — Apruébase la estructura organizativa del primer nivel operativo de la SUBSECRETARIA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DE LA INVERSIÓN PUBLICA dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS, de conformidad con el Organigrama, Responsabilidades Primarias y Acciones, y Dotación que, como ANEXOS I, II y III, forman parte integrante del presente decreto.

Lo que en 2003 se acercó a un Ministerio de Planificación, fue reducido a subsecretaria en el 2009, y desde entonces depende de la jefatura de gabinete de ministros como un ente autárquico y no tiene injerencia en las políticas públicas que desde entonces se aplican en este país.

Vuelvo a señalar que la realidad económica, social y política de Argentina, evita todo tipo de explicaciones, caída del PBI, 11% de indigentes, 30 % de pobres, destrucción de la industria nacional, desempleo record, inseguridad, enfermedades del siglo 19 como el dengue vuelven a ser noticia, sífilis, hepatitis B, y otras que creíamos inexistentes.

307 mil millones de dólares de deuda, una dependencia absoluta del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos de crédito internacionales, sin crédito, sin credibilidad y asociados con países que han capotado precisamente por la demagogia, la improvisación y el mal manejo de los fondos públicos, para no utilizar el término “saqueo”, que es lo único en lo que tienen continuidad los distintos gobiernos.

Las políticas que se aplican son absoluta improvisación y van de la mano de los pedidos de la gente, no hay ideas innovadoras, ni proyectos a largo plazo, no hay certezas, no hay hechos concretos, no hay planificación para el desarrollo, hay improvisación y ese es el peor de los males de nuestro tiempo, el que sabe, sabe y el que no sabe es jefe.

Finalmente usted se preguntará que tiene que ver todo eso conmigo, bueno si en este país hubiese planificación, quizá usted sabría que va a pasar con su trabajo, su salario, su vivienda, su jubilación o su sistema de salud sin que vivan prometiéndole cosas que no pueden cumplir, si sus hijos quisieran estudiar usted los podrían enviar a una facultad

Quizá si hubiera planificación todos tendríamos certezas y no 3 millones de tarjetas “ALIMENTAR”, una vergüenza internacional, como los 3 millones de planes, que no solucionan en nada la problemática de la gente, sino el ahora, pero su futuro sigue siendo absolutamente incierto en todo sentido y ese sistema denigrante de políticas sociales perimidas es hoy la única solución que se les ocurre, sin duda aquí se hace urgente y necesario un Ministerio de Planificación, desarrollo e igualdad para evitar esta realidad.

Armando Cabral