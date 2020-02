EL MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO DE LA PROVINCIA INTERVIENE EN EL CONFLICTO DE HILANDERÍA FUEGUINA S.A.I.Y.C.

Billetes devaluados con o sin animales.

Mart 07/01/2020.- A veces sentado aquí frente a esta máquina pienso cuanto mal es necesario hacer, cuanto es necesario mentir para llegar a un puesto de poder, que es lo que hace que la gente se mate por una cuota de poder, cuando ese poder no se sabe utilizar. EL tema no son los animales o los héroes, es ese billete que no vale nada.