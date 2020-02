Desde Cuba, Cristina Kirchner habló de la negociación con el FMI: “¿Cómo que el estatuto prohíbe hacer quitas? También prohíbe dar préstamos para fugar el dinero”

“Yo me pregunto, cuando dicen ‘no, no se puede hacer una quita al capital del FMI porque su estatuto prohíbe hacer quitas’. ¿Pero cómo que el estatuto del FMI prohíbe hacer quitas? También prohíbe que se den préstamos para permitir fugar el dinero. ¿Y por qué vamos a hacer valer una prohibición y la otra no?”, afirmó Cristina Kirchner, que además destacó que quiere “que apliquen el estatuto entero”.

En ese sentido, consideró que de esta renegociación “debe participar el conjunto de la sociedad porque es la sociedad la que la va a pagar”. Y agregó: “Todos tenemos que tener buena fe y todos tenemos que respetar las normas. Por lo menos debería establecer una quita sustancial porque hizo un préstamo comprometiendo el 60% de la capacidad prestable del organismo y se hizo violando las obligaciones que tiene el propio FMI”.

En esa línea, destacó que la nueva directora del Fondo, Kristalina Gueorguieva, separó a David Lipton y lo señaló como el responsable “de ese préstamo ilegal”. “Porque se advirtió que con ese préstamo se estaba entrando los dólares para poder sacarlos. Esto está prohibido”, dijo.

A continuación, Cristina Kirchner repitió uno de los conceptos que siempre destaca Alberto Fernández: “No podemos pagar si no podemos crecer, y no podemos crecer si el Estado no inyecta fondo a la economía. No se sale de una recesión restringiendo el gasto del Estado. Siempre el principal inversor ha sido el Estado. Si hay recesión nadie va a pagar ni medio centavo, y se sale de la recesión con una gran inversión del Estado”.

Por otro lado, la Vicepresidenta planteó que la situación actual debería ser un punto de inflexión y remarcó la necesidad de “investigar” cómo fue el proceso de endeudamiento para que no vuelva a “suceder lo mismo”.

“Sturzenegger estaba en el equipo de Cavallo, vino por segunda vez y volvió a hacer los mimos. Es natural, si lo hizo un avez y no pasó nada, encima lo premiaron. Y ahora por segunda vez Sturzenegger, más Caputo y Dujovne, volvieron a hacer lo mismo. Si mansamente dejamos que todo sea igual no sería extraño que en 4 u 8 años vuelve otra vez Sturzenegger”, acusó.

© Proporcionado por Infobae Cristina y Florencia Kirchner

Por otro lado, se refirió a la salud de su hija Florencia, y le agradeció “al gobierno y las autoridades de Cuba, a los médicos porque realmente, como madre, tuve la experiencia fantástica de que pueda ser diagnosticada correctamente y hoy está muchísimo mejor”, detalló la ex Presidente.

La vicepresidenta realizó la primera presentación de su libro en la Feria del Libro en la ciudad de Buenos Aires, y luego hizo lo propio con un extenso recorrido por el país durante la campaña electoral de 2019. Visitó puntos como La Matanza, La Plata, Mar del Plata y Malvinas Argentinas (Buenos Aires); Mendoza; Santiago del Estero; Chaco; Misiones; El Calafate y Río Gallegos (Santa Cruz); y Rosario (Santa Fe).

Cristina Kirchner encabeza hoy el primer evento internacional del éxito editorial argentino, que en menos de un año lleva vendidos cerca de 350 mil ejemplares.

Tras su salida del país, la ex mandataria delegó el ejercicio del Poder Ejecutivo en la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala. Ese rol lo ocupó por unas 32 horas hasta el retorno del jefe de Estado, Alberto Fernández, que volvió este viernes.

Es el noveno viaje que realiza Cristina Kirchner a la isla caribeña, donde su hija realiza el tratamiento médico desde marzo último: el anterior traslado a Cuba había sido a fin de 2019, cuando estuvo allí entre el 28 de diciembre y el 12 de enero de este año.

Florencia Kirchner, de 29 años, viajó en febrero de 2019 a La Habana para participar de un seminario de guión de cine. Por problemas en su salud, nunca regresó a la Argentina.

“La salud de mi hija fue devastada, no puede permanecer sentada ni de pie”, reveló la vicepresidenta a través de un video difundido en las redes sociales antes de viajar por primera vez a Cuba y acusando a la “persecución judicial” de los malestares de la cineasta.

De acuerdo al diagnóstico que difundió la propia Cristina Kirchner, su hija está afectada por “trastorno de estrés postraumático; síndrome purpúrico en estudio, polineuropatía sensitiva desmielinizante de etiología desconocida, amenorrea en estudio, bajo peso corporal y linfedema ligero de miembros inferiores de etiología no precisada”.