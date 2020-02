CON LA INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO SE RESOLVIÓ EL CONFLICTO DE HILANDERÍA FUEGUINA

Con la intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia, este miércoles logró resolverse el conflicto que la empresa “Hilandería Fueguina” mantenía con sus empleados y a partir del 17 de febrero próximo, la firma textil retomará sus tareas normales.

Además, los directivos de la empresa descartaron cualquier posibilidad de cierre y se comprometieron a abonar a los trabajadores el 75% de los haberes de los días que permanecieron suspendidos.

El encuentro se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Trabajo y Empleo de la ciudad de Ushuaia, con la presencia del secretario de Trabajo Mariano Tejeda, representantes del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines de la República Argentina (S.E.T.I.A.), de la Asociación de Obreros Textiles (A.O.T.) y de Hilandería Fueguina.

Tras un extenso diálogo entre las partes, la empresa acreditó la documentación que respaldó la suspensión de tareas; y mediante acta se acordó que la empresa retomará sus tareas normales y habituales el próximo 17 de febrero del corriente. En lo que respecta a los haberes de los días de suspensión, los mismos serán abonados en un 75%. Por último se resolvió adelantar el pago del importe establecido en el Decreto Nacional Nº 14/2020, el cual se hará efectivo con el pago de los haberes de la primera quincena del mes de febrero.

En la audiencia se destacó la intervención por parte de la Cartera laboral de la Provincia, por facilitar herramientas y proponer un ámbito de diálogo entre las partes en el marco de la buena fe y la paz social.

El Secretario de Trabajo de la Provincia aseguró que “es una satisfacción cuando las partes llegan a un punto medio donde nadie se vea afectado, ya que un conflicto de estas características traen consigo el desempleo”.

Asimismo, el funcionario celebró el acuerdo arribado, teniendo en cuenta que en un principio la empresa no asistió a la primera citación, lo cual generó incertidumbre en los empleados. Tejeda destacó además que los representantes de Hilandería Fueguina S.A.I. y C. manifestaron que no hay intención de cerrar las instalaciones, ya que su objetivo apunta en aumentar la producción en el transcurso del año.