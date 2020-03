ACTIVIDADES POR LA SEMANA DE LAS MUJERES

El 8 de Marzo se conmemora en todo el mundo la lucha de las mujeres por el ejercicio de sus derechos, la igualdad y la conquista de espacios de participación en la sociedad.

En el marco del 8M, invitamos a las ciudadanas a participar de actividades, charlas y talleres que se llevarán a cabo en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, del 2 al 9 de marzo.

En ese sentido la secretaria de Representación Ciudadana, Verónica Portillo destacó que las actividades se enmarcan dentro de un trabajo articulado de distintas áreas gubernamentales, entendiendo que “este gobierno tiene una fuerte mirada respecto a los derechos de las mujeres y diversidades por ello decidimos efectivizar acciones en políticas inclusivas de manera transversal al gobierno”.

“Tenemos un gabinete integrado por mayoría de mujeres y eso habla de una decisión política para gobernar desde la ampliación de derechos”, valoró la funcionaria y reiteró que “decidimos reivindicar el día de la mujer trabajadora con distintas actividades en toda la provincia”.

Juventud, Economía Popular; Género, Diversidad, Derechos Humanos, Adultos Mayores y Jefatura de Gabinete fueron las áreas que organizaron las diversas propuestas.

Actividades SEMANA DE LA MUJER del 2 al 9 de marzo

TOLHUIN

Taller “Cosiendo Identidades”. Centro de Arte y Oficios (Lucas Bridges 640) de 10 a 12 horas.

Martes 3 de Marzo. Mateada en Tolhuin de 15 a 18hs. Centro Cultural “Lola Kieps”. Michay 820

USHUAIA

Lunes 02/03, 8 horas. Taller sobre trabajo no pago en el CAPS 7.

Miércoles 4 de marzo – Emprender en mi barrio, desde una perspectiva de género 15 horas

Participa: Cooperativa Mujeres del fuego – Sede Vecinal Barrio Mirador -Ushuaia

Jueves 5 de Marzo. Mateada Ushuaia De 15 a 18hs. Sum Centro de Salud N°9. B° Andorra

Jueves 05/03, 8hs. Taller sobre trabajo no pago en el CAPS 1 y a las 15 hs mateada en el CAPS 9 de Andorra (cabo San Pío S/N)

Viernes 06/03, 9hs Taller sobre trabajo no pago en el CAPS 8 y a las 12hs en el CAPS 6.

RÍO GRANDE

Viernes 6 de Marzo. Actividad Recreativa para Adultas Mayores. Buscemi. Minkyol 175. De 15 a 17hs.

Sábado 7 de Marzo. Mateada. Gimnasio Escuela N° 2. De 15 a 19hs

Lunes 9 de Marzo Movida cultural de Mujeres de 15 a 19 hs CC Walter Buscemi