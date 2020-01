PERSONAL MUNICIPAL REALIZÓ LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LOS BARRIOS

Los trabajos fueron realizados con cuadrillas de personal municipal y están enmarcados en un plan estratégico de limpieza y embellecimiento de espacios públicos de la ciudad, para retirar la basura de las calles.

Al respecto, Rodolfo Sopena, subsecretario de Ambiente y Espacios Públicos, recomendó a los vecinos que “tomen los recaudos necesarios a la hora de sacar la basura de sus casas, para que las bolsas no queden al alcance de los perros y así evitamos la ruptura de las mismas”.

En este sentido, subrayó que “es importante recordar que hay una ordenanza vigente que establece que los perros no deben estar sueltos en la vía pública, por ello recomendamos a los vecinos que mantengan las condiciones y hagan las modificaciones necesarias en los canastos de la basura, para evitar que los perros rompan las bolsas, y evitar de este modo generar más suciedad”.

Para finalizar, el funcionario recordó a los vecinos que “siempre hay que sacar los residuos la noche anterior al día que pasa voluminosos en la zona, en el barrio ‘Malvinas Argentinas’, por ejemplo, deben sacar voluminosos el martes a última hora, para que el día miércoles sean retirados por camión”. Cabe señalar que los residuos no deben ser mayor a un metro cubico y deben estar embalados de manera prolija para facilitar su recolección.