“ESTAMOS CONFORMES CON ESTE SEGUNDO ENCUENTRO PARITARIO CON EL MUNICIPIO”, INDICÓ MARCELO CÓRDOBA

Se trata del segundo encuentro en el marco de las negociaciones paritarias que lleva adelante la actual gestión en su primer mes de trabajo. Durante el mismo, se abordaron temas relacionados al mejoramiento del salario del empleado municipal y el avance sobre un Convenio Colectivo de Trabajo para municipales.

Tras la reunión, el referente del gremio de ATE, Marcelo Córdoba evaluó que “estamos conformes con este segundo encuentro. Estas son reuniones donde se analizan las posibilidades técnicas financieras del municipio y la necesidad de los trabajadores en materia salarial”.

Córdoba subrayó la necesidad de una recomposición salarial para los trabajadores frente a un contexto inflacionario fuerte, sin embargo, reconoció “que tenemos que actuar con mucha responsabilidad y no crear falsas expectativas. No se puede resolver en dos encuentros todo lo que no se resolvió en los últimos tres o cuatro años” evaluó.

El sindicalista no sólo se refirió a la cuestión salarial, sino también al avance “de convenciones colectivas de trabajo. Son situaciones que se habían atrasado y que se deben poner en cumplimiento de una vez por todas. Es una herramienta que queremos poner en marcha desde el sindicato para que los trabajadores puedan mejorar sus condiciones de trabajo”.

Por su parte, Gastón Díaz, al frente de la cartera de Gobierno del Municipio, se refirió al avance de una mejora salarial “ya en la primera reunión nos habíamos comprometido con el secretario de finanzas a presentar en este segundo encuentro una propuesta formal relacionada a la cuestión salarial”.

“La verdad que fue un encuentro muy bueno, porque además de presentar la propuesta, pudimos avanzar en cómo se aplicaría y cómo impactaría en los salarios de los trabajadores” destacó Díaz.

Y en este sentido, subrayó, “lo concreto es que queremos avanzar hacia salarios de calidad, y para eso tenemos que pensar en que esa inyección de dinero debe ir al básico, es decir, a la asignación de categoría, lo que va a permitir que tenga un carácter remunerativo e impacte de forma directa en cada uno de los ítems de los trabajadores”.

Díaz enfatizó en que “ya lo había dicho el intendente Martín Perez en campaña, que íbamos a dar la discusión paritaria apenas asumiéramos, y así lo hicimos. Los primeros días de enero tuvimos la primera reunión, y hoy a 20 días de iniciado el año ya presentamos una propuesta superadora”.

Por otro lado, pero enmarcado en mejorar las condiciones laborales del trabajador, el Secretario de Gobierno agregó que “también nos plantearon un tema que nosotros entendemos es importante avanzar, que tienen que ver con la conformación de un Convenio Colectivo de Trabajo. Este es un tema que estaba dentro de nuestra agenda igual, y que de esa manera podemos ordenar muchas cuestiones que tienen que ver con las condiciones de trabajo de nuestros compañeros” refirió.

Para finalizar, Díaz destacó que “esto tiene que ver con la mirada que tiene el intendente Martín Perez respecto del empleado municipal, y él nos solicitó que sea lo más pronto posible, por eso lo hacemos en este mes de enero”.