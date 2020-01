EL MUNICIPIO LANZA BONIFICACIÓN POR PAGO ANUAL ADELANTADO DE IMPUESTOS

El mismo será de un 15% a quienes abonen antes del 31 de marzo el año fiscal por adelantado. Además, habrá un 10% más para quien no haya tenido deuda en 2019, y otro 10% de beneficio en el pago anual del impuesto Automotor para quienes no tengan multas.

La medida busca colaborar con la economía de los hogares de las familias de la ciudad, y da cumplimiento a la ordenanza que así lo establece. Para ello, se informa a los vecinos que quienes deseen abonar los tributos municipales pueden hacerlo en las distintas direcciones de Rentas, a través de la web www.riogrande.gob.ar, o bajando la App Impuestos Río Grande y realizar el pago de los distintos impuestos con los correspondientes beneficios.

En este sentido, desde la mencionada cartera recordaron que para el pago anual adelantado está vigente el 15% de descuento, al que se le suma un descuento del 10% al buen contribuyente y que no posea deuda en el periodo 2019.

Asimismo, el vecino que realice el pago anual del impuesto Automotor y no tenga multas del año pasado, ni deudas por esos conceptos, accederá a una bonificación extra del 5%, con lo cual puede alcanzar un beneficio total de 30% de descuento. También se encuentra vigente el descuento del 5% para Jubilados según contempla la modificación a la Ordenanza Nº 3456/15.

Respecto a las formas de pago, aquellos vecinos que paguen con tarjeta de crédito del banco Macro y Nación tendrán 6 cuotas sin interés, mientras que, con la tarjeta del Banco Tierra del Fuego, con pagos de 6 y 12 cuotas sin interés, contarán con una bonificación adicional del 10%, mientras que en 3 cuotas el pago es sin interés y sin ningún tipo de bonificación.

Los vecinos pueden ingresar a la página www.riogrande.gob.ar y abonar también a través de medios como Rapi Pago, Pago Fácil, Pago Mis Cuentas, y Red Link.