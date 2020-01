EL MUNICIPIO AVANZA EN UNA MESA DE TRABAJO CONJUNTO CON LA CÁMARA DE COMERCIO

Hervidas valoró el encuentro como “muy positivo”. Señaló que “se propuso una mesa de trabajo articulado para empezar a relevar y segmentar los problemas del sector. Hay pymes con problemas financieros, otras con problemas de mercado. Cada sector de la economía local tiene un problema diferente. La idea es ir abarcando, en una primera etapa, lo urgente”.

“Actualmente se está llevando adelante, con dos equipos de trabajos, el relevamiento de la situación de los productores hortícolas y pecuarios de la ciudad” informó y en este sentido, indicó que a partir de este diagnóstico se pretende definir “cuáles son las urgencias y prioridades para empezar a dar asistencia técnica en una primera etapa y en segunda instancia, financiamiento a aquellas que lo ameriten”.

“A priori, entre el 60 y 70% de las pymes locales están pasando por una situación bastante delicada, por lo cual estamos definiendo de ese porcentaje cuáles son las que necesitan asistencia inmediata del Estado municipal”. Al respecto, adelantó que “estimamos que en febrero vamos a tener disponibles las líneas de financiamiento, las cuales van a estar segmentadas. No van a ser netamente subsidios, si no créditos. Ésto nos va a permitir el desarrollo real de la economía”.

En cuanto a la situación de las pymes a nivel nacional, Hervidas expresó que “los últimos 4 años fueron muy complejos para las pymes, cerraron más de 20 mil en todo el país. Nosotros no estamos exentos de esta problemática” y señaló como agravante “nuestra área aduanera especial, en el último tiempo, marcó una diferencia muy importante entre el continente y nosotros; nos vimos muy perjudicados”.

El funcionario destacó que “la Cámara de Comercio tiene el apoyo de la CAME, la cual tiene un conocimiento preciso de la realidad de las pymes. Ésto nos permite tener líneas directas a nivel nacional para todo tipo de financiamiento y capacitación” en tanto posibilita que “se unifiquen criterios y potencien las iniciativas que se están llevando adelante desde el Municipio para lograr un trabajo integrador”.

“Fue un pedido del Intendente, en pleno conocimiento de que las pymes son un motor de la economía local, que desde la gestión continuemos apoyando al sector emprendedor”, subrayó Hervidas.

Y concluyó “es una decisión política desarrollar la economía del Municipio a largo plazo. Es importante destacar que toda economía regional tiene que sentar bases en el desarrollo económico e industrial, con la colaboración de todas las cámaras y la sociedad en sí”.