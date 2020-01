CONCEJAL MIRIAM MORA “Esperemos que el relevamiento sea rápido y la gente pueda volver a su trabajo”

Mora opinó que “los venimos escuchando desde hace varios días entendiendo que ha sido una decisión política de no renovar los contratos y ahora se está haciendo un relevamiento pero con la gente afuera”, por lo tanto “creo que lo mejor que podría haber hecho el Ejecutivo es hacerles una continuidad por tres meses más, hasta marzo, porque estos son los sueldos más bajos que paga el Municipio y así hacer el relevamiento y ahí verían si la gente cumple con su trabajo”.

Y aseguró que “esta situación afectó a muchos trabajadores porque tenemos mucha gente que también está derivada y tiene un contrato de locación o un plan y están derivados y necesitan el dinero”, y si bien “sabemos que se necesita trabajo genuino también hay que esperar a que se lo genere para no dejar a estas 200 personas en la calle y tenemos entendido que son muchísimas más”.

Y criticó la decisión del Municipio entendiendo que “es lamentable que a nivel nacional Alberto Fernández está tratando de contener lo que son planes sociales que son millones de personas y no ir por los que menos tienen o ajustar a los que menos tienen porque dejarlos sin el plan es dejarlo sin ningún tipo de ingreso”.

Y diferenció las decisiones políticas dado que “Alberto Fernández decidió mantener los planes, en la provincia el Gobernador decidió mantener los planes y el Municipio no, el Municipio decidió darle de baja por no contar con Presupuesto para poder pagar los sueldos”.

Además reprochó “la falta de respuestas por parte de funcionarios del Municipio o del Intendente sobre los planes o los contratos de locación y acá hay cinco concejales que responden al Intendente Martín Pérez y esperemos que ellos puedan conseguir una respuesta para esta gente y si hay un relevamiento que sea rápido para que puedan retomar rápidamente sus puestos de trabajo”.

Además Mora aseguró que “la gente no está recibiendo las notificaciones y también se ha afectado a profesionales del Centro Mamá Margarita que no les han renovado los contratos, enfermeras, asistentes, o auxiliares y la gente no sabe que hacer porque no le están llegando las notificaciones”.

Y lamentó que las personas afectadas “terminan siendo un número, una estadística, lamentablemente y somos la provincia con mayor desocupación en el país y en Río Grande hoy se aumenta ese número y lo que en realidad hay que hacer es trabajar para tratar de achicarlo por lo tanto apelo a la buena predisposición del Intendente para que revean rápidamente la situación de cada uno”.

Con relación a la mala liquidación de haberes Mora aseguró que hasta el momento “no hemos recibido respuesta” a la nota remitida por los Concejales de FORJA al Municipio pese a que “está este malhumor entre los trabajadores porque muchos trabajadores se vieron afectados” por lo que criticó el hecho de “anunciar el pago de los salarios y no cumplirlo es una falta muy grave”.