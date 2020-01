Alerta por coronavirus: Salud lanzó recomendaciones para los argentinos que viajen al exterior pero no para el ingreso.

Juev 23/01/2020.- El Ministerio de Salud de la Nación informó que realiza un seguimiento de la información epidemiológica brindada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por los países afectados por la aparición del nuevo coronavirus denominado 2019-nCoV que afectó a casi 450 personas y causó la muerte de nueve pacientes. No hay controles para quienes ingresan al país, como ya hicieron Estados Unidos, Australia, o Japón.

Según un comunicado emitido por la cartera que dirige Ginés González García, las autoridades sanitarias instaron a los equipos de salud a “fortalecer la vigilancia y las recomendaciones a viajeros para prevenir posibles casos”.

📌 Coronavirus: cronología de la expansión del virus chino que preocupa al mundo (Perfil)

Desde el 31 de diciembre de 2019 y hasta el 22 de enero de 2020, se notificaron 448 casos de infección por coronavirus 2019-nCoV confirmados por laboratorio, incluidos las nueve muertes. De los casos reportados, 441 eran de China: provincia de Hubei (375), Guangdong (26), Beijing (10), Shanghai (9), Chongqing (5), Zhejiang (5), Jiangxi (2), Tianjin (2), Sichuan (2), Hunan (1), Shandong (1), Yunnan (1), también en Taiwán (1) y Macao (1). Fuera de China, se notificaron siete casos de: Tailandia (4), Japón (1), Corea del Sur (1) y los Estados Unidos (1).

Estos datos a priori marcan una letalidad menor a la esperada para el síndrome respiratorio agudo severo (SARS) y el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV), ambas producidas por otros coronavirus previamente identificados. No existe tratamiento antiviral específico.

“A la fecha, la OMS continúa la investigación sobre el nuevo patógeno y el espectro de manifestaciones que pueda causar, la fuente de infección, el modo de transmisión, el periodo de incubación, la gravedad de la enfermedad y las medidas específicas de control”, señaló el comunicado, según el que “la evidencia actual sugiere que la transmisión de persona a persona es limitada, lo cual sería consistente con lo que se conoce sobre otros patógenos similares”.

En particular, la transmisión de persona a persona, incluido en el entorno nosocomial, fue documentada para otros coronavirus emergentes, como el SARS y el coronavirus causante del MERSCoV. Por ende, las medidas de control tomadas para SARS y MERS pueden guiar interinamente la respuesta contra este nuevo patógeno.

© Proporcionado por Infobae La OMS evalua poner en consideración la declaración de una Emergencia de Salud Pública (Shutterstock)

Si bien este es un evento internacional relevante, según la información actual, el riesgo inmediato para la población argentina se considera bajo.

En ese sentido, el ministro González García dijo en declaraciones a radio La Red que “hasta ahora la Argentina no tiene ninguna posibilidad de tener un caso, salvo que trate de un caso importado”. “Siempre que aparece un tipo de virus respiratorio grave -aunque aparentemente la letalidad de este virus no es tan grande como fue la del SARS- se lanzan medidas de prevención”, sostuvo el titular de la cartera sanitaria, quien destacó: “El tema está en estudio, hay una alerta de la OMS y nosotros hemos desplegado una propia pero en realidad no tenemos ningún caso sospechoso aunque estamos en máximo control ante la aparición de cualquier caso”.

Dada que la información disponible a la fecha es parcial, y que la situación epidemiológica es dinámica, el 22 de enero la OMS concretó una reunión del “Comité de Emergencia para neumonía causada por el nuevo coronavirus 2019-nCoV” del Reglamento Sanitario Internacional (RSI). El objetivo era evaluar este evento y poner en consideración la declaración de una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII). Finalizada esta reunión, el Director General de la OMS, declaró que se requiere de mayor información y se reevaluará la posición con respecto a la emergencia en una nueva reunión, mañana 23 de enero del 2020.

Por estos motivos, las siguientes recomendaciones son de carácter provisorias y dinámicas:

1. Viajeros internacionales

Al momento, la OPS /OMS, no recomienda ninguna evaluación específica para este evento de los pasajeros en los puntos de entrada, ni restricciones sobre viajes o el comercio, sin embargo se recomienda:

– Promover entre los viajeros la búsqueda de atención médica en el caso que presenten sintomatología compatible con cuadro respiratorio agudo antes, durante, o después de un viaje internacional, especialmente si estuvieron en los países afectados.

– Promover, entre los viajeros que arriban y salen del país, las buenas prácticas y la conducta para reducir el riesgo general de infecciones respiratorias agudas durante los viajes, tal como toser en el pliegue del codo y la higiene de manos frecuente como acciones fundamentales.

– Específicamente para los viajeros con destino a la ciudad de Wuhan, se recomienda eviten:

1- el contacto tanto con individuos que presentan enfermedades respiratorias agudas

2- asistir a lugares con presencia de animales de granja o salvajes, vivos o muertos e

3- ingerir alimentos crudos

Estas medidas son especialmente importantes en el marco de la celebración del año nuevo chino (día 25/02/20) por lo que se recomienda reforzar las medidas de prevención mencionadas.

© Proporcionado por Infobae Salud instó a los viajeros a buscar atención médica en el caso que presenten sintomatología compatible con cuadro respiratorio agudo antes, durante, o después de un viaje internacional (Reuters) (STRINGER/)

2. Equipos de salud

Vigilancia

La enfermedad provocada por este nuevo coronavirus presenta síntomas respiratorios agudos, motivo por el cual se debe registrar en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0) dentro del grupo de las infecciones respiratorias agudas (IRAS), las mismas son eventos de notificación obligatorias según Ley 15.465 (ENOs). Dentro de estos eventos respiratorios se incluyen las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAGS) e Infecciones Respiratorias Agudas Graves Inusitadas (IRAGI), la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus pertenece a estos eventos.

Los servicios de salud deben notificar de forma inmediata a través del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud todos los casos desde la sospecha y con datos completos.

Definición de caso:

– Caso sospechoso: 1- pacientes con infección respiratoria aguda grave (IRAG) (fiebre, tos y requerimiento de internación) sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica y a) que tenga un historial de viaje o que haya estado en Wuhan, provincia de Hubei, China, en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas, ó b) que sea un trabajador de la salud en un entorno que atiende a pacientes con IRAG con etiología desconocida.

2- un paciente con enfermedad respiratoria aguda con cualquier nivel de gravedad que dentro de los 14 días previos al inicio de la enfermedad tuvo:

a) contacto físico cercano con un caso confirmado de infección por 2019-nCoV, ó

b) exposición en un centro de salud de un país donde las infecciones por 2019-nCoV asociadas al hospital han sido reportados, ó

c) que haya visitado Wuhan, China.

– Caso probable: caso sospechoso que una prueba positiva para pancoronavirus y negativa para los coronavirus MERS-CoV, 229E, OC43, HKU1 y NL63.

– Caso confirmado: toda persona con laboratorio confirmado de 2019-nCoV independientemente de cualquier signo o síntoma.

Los casos de IRAG e IRAG inusitada (IRAGI), son eventos de notificación obligatoria (ENOs) y deben ser notificados por el personal de salud al Sistema Nacional de Vigilancia de Salud (SNVS 2.0.).

Laboratorio

Los laboratorios deben continuar utilizando el algoritmo de muestras respiratorias recomendado por la OPS para la vigilancia de influenza de rutina.

Argentina cuenta con la capacidad de realizar el diagnóstico de pancoronavirus y de diferenciar coronavirus como SARS, MERS-CoV y así como los causantes del resfrío común como los tipos 229E, OC43, HKU1 y NL63.

© Proporcionado por Infobae Salud instó a los equipos de salud a fortalecer la vigilancia y las recomendaciones a viajeros para prevenir posibles casos (Shutterstock)

Toma de muestras

Los laboratorios deben continuar utilizando el algoritmo de influenza recomendado por la OPS para la vigilancia de influenza de rutina y los casos de IRAG e IRAG inusual. Las pruebas para el 2019-nCoV deben considerarse solo para pacientes que se ajustan a la definición del caso, una vez que se han descartado influenza e influenza aviar y derivarse a través del componente laboratorio del nuevo SNVS 2.0 y enviadas al Laboratorio Nacional de Referencia y Centro Nacional de Influenza de OMS: Servicio Virosis Respiratorias, INEI- ANLIS “Carlos G. Malbrán”, para que se realice la caracterización viral correspondiente.

Las muestras deben ser recolectadas por personal capacitado y teniendo en cuenta todas las instrucciones de bioseguridad y el equipo de protección personal apropiado para virus respiratorios. Las muestras recomendadas son aquellas del tracto respiratorio bajo, incluyendo esputo, lavado broncoalveolar y aspirado traqueal (cuando sea posible según los criterios médicos). Sin embargo, cuando no es posible la toma de estas muestras, las del tracto respiratorio alto también son útiles, como ser hisopado nasofaríngeo combinado con un hisopado orofaríngeo (los hisopos deben colocarse y transportarse en el mismo tubo con medio de transporte viral).

Prevención y control de infecciones en ambientes hospitalarios

Aplicación de precauciones para todos los casos:

– higiene de manos

– uso de equipos de protección personal según evaluación de riesgo

– toser en el pliegue del codo

– descarte seguro de materiales cortopunzantes

– manejo adecuado del ambiente y de los residuos patológicos hospitalarios.

– esterilización y desinfección de dispositivos médicos y hospitalarios.

– implementación de medidas estrictas de control de infecciones y de contacto

– definición de áreas de espera específicas para los pacientes sintomáticos y ventilación ambiental frecuente y adecuada dentro de los establecimientos de salud

– limpieza del entorno hospitalario

– separación de al menos 1 metro de distancia entre los pacientes

Implementación empírica de precauciones adicionales según mecanismo de transmisión:

– Instituir las medidas adecuadas para evitar la transmisión por macrogotas y de contacto frente a casos sospechosos respiratorios

– Instituir precauciones de contacto y de microgotas/aerosoles cuando se realicen procedimientos tales como intubación traqueal, ventilación no invasiva, traqueostomía, reanimación cardiopulmonar, ventilación manual antes de la intubación y la broncoscopia para casos.

📌 Qué es el coronavirus que genera alerta en todo el mundo (Dailymotion)