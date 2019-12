Un techo de mas de 13 millones de pesos, ¿ no será mucho?

Seguramente mas de uno vio publicado en los medios de comunicación la puesta en valor del galpón del viejo muelle a metros de Prefectura Rio Grande, en la que como se puede en el cartel de obra de gastaron mas de 13 millones de pesos. Lo llamativo es que en ese muelle no hay actividad pesquera, ni amarre de ningún tipo de embarcación. El único barco que atracaba es el Tango que llevaba provisiones a las plataformas petroleras y ahora tampoco lo hace porque esta amarrado en la Bahía de San Sebastian, en síntesis no tiene ninguna utilidad. Por eso decimos que un techo de 13 millones es carisimo para un galpón que no se utiliza para nada y ademas aun no se finalizó esa obra ya que las ventanas están tapadas con placas de aglomerado y el predio cerrado con candado.

Esa infraestructura pertenece a la Dirección Provincial de Puertos y no se usa desde hace mas de dos décadas.

Con ese dinero se podrían haber reparado mas de 30 escuelas en toda la provincia, comprar 5 ambulancias, contratar mas de 20 profesionales por un año, o asistir a mas de 30 mil personas por un años si tenemos en cuenta que 8000 asistidos en esta ciudad demandan unos 3 millones de pesos de inversión, sin embargo la obra no está terminada y se suma a la lista de las denuncias realizadas por la Legisladora Monica Acosta quien sostuvo que se pagaron pero en algunos casos las obras no están, también sostuvo que por eso se firmo un convenio con la Universidad de Buenos Aires para llevara delante una auditoria externa a fin de conocer cuales están y cuales no y que se pagó por estas. .