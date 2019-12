Seven más austral del mundo en Club Las Águilas

Ushuaia, 23 de diciembre 2019. Organizado por el Club Las Águilas y con acompañamiento de Popper Sports, la segunda edición del torneo más austral del mundo sumó una innovadora y divertida variante a la modalidad al organizar el primer “Seven XXXL” de la Isla o mejor denominado Seven de los Gordos. Está pensada para jugadores que, por lo general, no son tenidos en cuenta para la modalidad seven, como pilares, segundas líneas o hookers.

Con la participación de 14 equipos de toda la provincia y 24 partidos divididos en dos segmentos: mayores y XXXL, se vivió una jornada con excelente clima gracias al acompañamiento del público, que le otorgó color desde el mediodía.

Los ganadores fueron:

Categoría Plato de madera: Águilas Beta

Copa de Bronce: Club Universitario de Rio Grande

Copa de Plata: Fogón 7, combinado juvenil del Ushuaia Rugby Club de Río Grande

Copa XXXL de Oro: Ushuaia Rugby Club

Copa de Oro: Colegio del Sur Mix

La figura del torneo fue Facundo Noval, joven promesa fueguina que actúa en Tucumán y es miembro del seleccionado Lenga 7.

Luego de la entrega de premios y reconocimientos, se llevó a cabo un 3er tiempo entre degustación de chocolates, licores, cerveza tirada y música en vivo.