RAÚL VON DER THUSEN “Espero que los consensos se puedan seguir dando en el futuro”

Von der Thusen expresó que inicia este segundo período como Concejal y presidente “con mucha expectativa y mucha alegría porque se junta todo porque mis pares me han honrado para ser presidente y la comunidad me ha puesto en este lugar” y destacó que su elección como presidente “fue con mucho consenso que es algo que no sucedía desde hace mucho”.

Por lo cual se comprometió a “trabajar en el ordenamiento institucional de la casa legislativa y lo que nosotros creemos que hay que ordenar y la próxima semana comenzar a trabajar con la comunidad para demostrarle a los riograndenses que hay un Concejo Deliberante abierto y un Río Grande que debe trabajar en las normativas para la ciudad”.

Y confió que “lo vamos a ir demostrando en las próximas semanas que vamos a tener otra impronta de lo que quiere la comunidad de sus representantes” entendiendo además que se necesita de “mucha responsabilidad”.

Además deseo que “los consensos se puedan seguir manteniendo no solo en cuanto a las autoridades sino con lo que necesita la ciudad y estoy, en el caso de las autoridades, muy agradecido con el bloque de FORJA porque hemos podido dialogar con madurez y esto se ha visto reflejado en la votación” por lo cual invitó a la concejal Mora, quien fue la única que n o avaló su postulación , para que “se pueda sumar a lo que viene para que entre todos podamos tener un concejo a la altura de la gente”.

Señaló que entre las prioridades “hay que solucionar temas estructurales” dado que “hay cosas que solucionar como los espacios inclusivos que hoy solo tenemos un despacho con esas condiciones y vamos buscar ser un Concejo abierto a la comunidad e inclusivo”.

En lo que respecta a lo edilicio reconoció que “está complicado y no va a haber muchas comodidades y tendremos que ver como lo solucionamos”.