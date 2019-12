JOVEN DEPORTISTA DEL TALLER MUNICIPAL DE BOXEO PELEARÁ EN TRELEW CONTRA EZEQUIEL MATTHYSSE

Las relaciones y las reacciones humanas, o el poder no cambia a la gente, la muestra tal cual es.

Juev 21/11/19.- Es materia de estudio el comportamiento de los seres humanos en general y el de los políticos en particular, si se entiende a los políticos como personas que a través de sus acciones tienden al bien común y entienden la política como una herramienta de transformación para el bienestar de su país, su provincia o su municipio. Cuando eso no pasa no hay mucho mas que analizar o sí.