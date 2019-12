Gustavo Melella y Monica Urquiza asumieron como gobernador y vice de Tierra del Fuego.

A parir de las 17 hs, tal y como estaba previsto el Profesor Gustavo Melella y Monica Urquiza juraron como Gobernador y Vice, respectivamente en un gimnasio Cochocho Vargas colmado por militantes, publico en general, los tres intendentes de la provincia, Vuoto, Perez y Harringnton e integrantes de los gabinetes provinciales y municipales.

Luego de la jura, hubo una oración religiosa y a posteriori el gobernador electo le cedió la palabra a la vicegobernadora, saliendose del protocolo, en este momento la Presidenta de la Camara Legislativa, tuvo un discurso convocando a la unidad, dialoguista, y “proponiendo un arduo trabajo en la legislatura que le toca presidir y pidió algo muy simple, que nos respetemos y ser participes de esta construcción llamada Tierra del Fuego”.

Por su parte el gobernador electo dijo que se le complicaba poder hablar en este momento, se refirió a la elección y que eso significaba un cambio en la gestión de gobierno, por eso hoy vamos a vivir mejor tiene que ser una realidad como lo quieren Cristina y Alberto. Este poder es del pueblo y para el pueblo, y si no hacemos las cosas bien una cachetada con cariño y nos vuelven a la buena senda. Lo que prometimos lo vamos a cumplir, mas tarde o mas temprano vamos a cumplir”.

“La situacion en el país no es fácil, las decisiones que ha tomado el presidente son muy importantes porque es reconocer que estamos mal, las provincias están complicadas, muy endeudadas, tenemos miles de jóvenes que aun no tuvieron su primer empleo.Por eso vamos a enviar un proyecto para dictar una emergencia económica, no para quitar derechos, sino para poder por delante los consensos y una gran fuerza interna que son sus trabajadores, vamos a crear las escuela de capacitación del gobierno en los próximos días llamaremos a paritarias para discutir salarios y pero tenemos que saber que se está enseñando y por vamos a hablar y mucho”.

En nuestro gobierno va a en contra que acompañamos al sector privado para generar empleo que es lo que mas necesitamos en nuestro país el estado necesita de una justicia libre, fuerte y por eso planteamos la reforma judicial, una justicia independiente y fuerte, un estado fuerte es que el tribunal de cuentas sea eso y que tenemos errores los corrijan, y hagan lo que tiene que hacer”.

“Un estado fuerte es tener los municipios de pie, fuertes, consolidados, que estén trabajando codo a codo con el gobernador, por eso vamos a derogar el impuesto inmobiliario que es un derecho de los municipios, ademas de pagar las deudas que tenemos”.

Nosotros no queremos reconvertir, vamos a generar mas empleo, vamos a fortalecer el régimen y la generación de empleo es el gran desempleo, ese es nuestro gran objetivo, Tolhuin, Ushuaia, Rio Grande, con la industria y los hidrocarburos, todos los recursos naturales son de los fueguinos, no de los que las están explotando ahora, si lo recursos son nuestros es nuestro el derecho de decir a donde vamos. Vamos a trabajar en l necesidad de ampliar el comercio, la soberanía y el desarrollo. Hace meses venimos trabajando con Matias Kulfaz para la extensión del régimen de promoción industrial y es el gran compromiso del presidente de la nación para llevarlo a cabo”.

Melella manifestó la “creación de la secretaria de energía, para incorporar las energías renovables a nuestra provincia, en cuanto al BTF debe estar al servicio de los emprendedores, empresarios y comerciantes y sea un banco al servicio de la producción y el fomento y vamos a generar una serie de financiación pro fuera del sistema bancario, con tasa subsidiada y poder generar mas empleo, vamos a poner en marcha planes de empleo en el sector privado. Tenemos que respetarnos, agrego, no importa si es el pañuelo verde o el celeste tenemos que respetarnos y aprender a convivir con las diferencias, pero respetándonos, no somo el centro de todos, porque igualitario significa que todos tenemos los mismo derechos, trabajando codo a codo con los intendentes para que todos os vecinos tengan agua y cloacas y servicio de gas y electricidad”.

Somos la provincia mas grande, la provincia que Alfonsin defendió y que Nestor defendió, somos la provincias de las Islas Malvinas y Antártida, somos la provincia mas grande.