El fiscal de estado le devolvió documentación a Nogar por no responsabilizarse del cargo que ocupaba..

El Fiscal de Estado Virgilio Martinez de Sucre le devolvió al Omar Nogar la documentación que este último le había elevado solicitando sanciones para el personal de la secretaría a su cargo aduciendo desacato por parte del personal.

El fiscal entendió que esa responsabilidad le cabía a Nogar como secretario de estado y que cuenta con las facultades necesarias para llevar adelante las medidas que crea pertinentes. En síntesis, nogar primero no se atrevió a informar a sus empleados que desmantelaría la secretaria, que pretendía desaparecer documentación, contratos, y expedientes y luego tampoco a sancionarlos, cuando no habia razon para hacerlo lo que deja a las claras la persecución y el ensañamiento con que se manejo durante su “gestión”.

Nogar dejó de ser el Secretario de Hidrocarburos de la provincia y seguramente pasará a la historia por no haber realizado ni una sola declaración sobre la política de hidrocarburos, no dar a conocer los montos de regalías, gasíferas o petroleras y esta sospechado de querer hacer desaparecer documentación sensible para la próxima gestión de gobierno. Lo reemplazará en el cargo por 7 días Adriana Elisabet Galem, quien se desempeña en planta permanente como Directora Administrativa de esa área .