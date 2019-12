DISCURSO DEL INTENDENTE WALTER VUOTO AL ASUMIR SU SEGUNDA GESTIÓN

Pero sería hipócrita, y sobre todo sería injusto, hacer como si estos cuatro años no hubieran pasado. Sería injusto con quienes me acompañaron en la gestión del Municipio y conocieron de primera mano todo lo que tuvimos que hacer para poder sacar adelante una situación muy delicada. Sería injusto con todos ustedes, que sufrieron en carne propia las consecuencias de las políticas de un gobierno nacional que abandonó a la Patagonia, a la provincia y a nuestra ciudad.

-En ese contexto totalmente adverso pudimos poner de pie a la ciudad.

Contra todo pronóstico brindamos un servicio de transporte público de pasajeros de calidad, y esto se vio reflejado a través del uso diario que le dan los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Cuando Autobuses Santa Fe cortaba 90 mil boletos por mes, nosotros apostamos a una sociedad de estado municipal eficiente y de calidad al servicio de los vecinos. La experiencia nos dio la razón y hoy tenemos 348 mil cortes de boleto, solo en el último mes.

-Recuperamos la trama vial con una inversión de mil millones de pesos y 400 cuadras intervenidas. Para la temporada que viene 2019/2020 invertiremos 1550 millones de pesos, porque estamos convencidos que uno de los ejes de nuestra gestión es la recuperación del trazado vial.

Una ciudad más verde significa también más espacios públicos para las familias. En estos cuatro años, recuperamos 22 playones y más de 10 plazas de distintos puntos de nuestra ciudad. Ya inauguramos la plaza del Barrio Pipo, de las 640, los playones de Alakalufes, barrio Perón, Natanael Ríos, el 11 de noviembre, San Salvador de la Generación Dorada, Felipe Varela y las 640. Son espacios para que nuestros jóvenes tengan futuro. Cada pibe que está en un club o en un espacio público haciendo deportes, es un pibe que no está en la calle.

-Y seguimos trabajando para llegar a todos los barrios, con una intervención integral y una auténtica transformación de nuestra ciudad.

Hace 4 años parecía una utopía lograr la regularización de los barrios altos. En estos años de trabajo logramos regularizar 20 barrios, llevando soluciones a más de 900 familias. Y tenemos por delante seguir por este rumbo para llegar a otras mil familias que esperan hace años.

“Sin Pan, no hay presente, ni futuro, la vida solo se padece. Sin pan, no hay democracia, ni libertad”. Por eso, ante las dificultades que atravesó el país, quintuplicamos la asistencia social para los vecinos que peor la estaban pasando.

– Sabemos el país que nos deja el gobierno de Mauricio Macri. Un país más endeudado, con mayores niveles de pobreza, con menos empleo, menos consumo y una industria nacional muy golpeada. Los fueguinos y las fueguinas podemos dar testimonio de lo que ese gobierno hizo con la industria nacional como nadie.

-No hace falta que yo les describa lo que significó el gobierno de Macri para nuestra región. Ustedes vieron todos los días cómo el panorama fue empeorando: negocios que primero se achicaron y después tuvieron que cerrar. Fábricas que redujeron su producción, después a sus trabajadores hasta terminar por bajar sus persianas. Esa postal que todos vimos durante estos cuatro años no fue sólo una sensación. Los números se condicen con esa realidad que nos tocó afrontar: en Ushuaia y Río Grande se duplicó el desempleo. No son números simplemente: son familias que se quedaron sin sostén, son especialmente jóvenes menores de 29 años y mujeres, que perdieron sus trabajos y con ellos la posibilidad de planificar un futuro. Este es el mayor desafío que tiene la provincia y por eso creamos la Subsecretaria de la Producción

CONCEPTOS POLÍTICOS

-Me dicen que soy un tipo duro, o que somos demasiado ideologizados. Los jóvenes que nos formamos con Néstor Kirchner aprendimos a endurecernos y a ser firmes en nuestras convicciones. No somos grises, no dudamos ante la injusticia social. No somos indiferentes ante los abusos de los poderosos. Cuidar a los y las ushuaienses es cuidar la Municipalidad que es de todos, es cuidar la autonomía municipal y los recursos que nos pertenecen para seguir llegando a los vecinos que todavía están necesitando de los servicios para que la ciudad con la que soñamos sea para todos.

FUTURO:

-El nuevo contexto político nos llena de entusiasmo y esperanza. Se abre una nueva etapa para la Argentina y, con ella, una nueva etapa para Ushuaia. Estos cuatro años nos demostraron todo lo que los y las ushuaienses somos capaces de resistir cuando trabajamos juntos. Pero esa etapa defensiva, de cuidar lo que teníamos, se terminó. Y comienza ahora la etapa de crecer, de soñar y de llevar adelante proyectos más grandes, más ambiciosos, en el marco de un país y un gobierno que nos va a acompañar. Son estos dos factores los que nos llenan de entusiasmo: un país que se pone de pie y un Municipio con las cuentas ordenadas y una ciudad en marcha.

-Nada grande se puede lograr persiguiendo ambiciones personales. No es posible la transformación auténtica de la sociedad, apostando a proyectos individuales o armados electorales ocasionales. Formamos parte de un proyecto nacional, popular y colectivo que sueña con un país de pie, con una Patagonia grande, con una Tierra del Fuego donde la soberanía palpita en los corazones y en una ciudad que nos llena de orgullo y nos enamora.

-Las grandes utopías no se logran de un día para el otro; sino con el trabajo diario y el compromiso sincero. Por eso, con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad fiscal que logramos en estos años, hoy llevamos adelante un ambicioso plan de obras con recursos propios. Si hay algo que Néstor nos enseñó es que tenemos que trabajar fuertemente para que lo imposible se vuelva inevitable.

-Vamos a ejecutar la obra de pavimento en la calle La estancia, el Barrio Buena Esperanza y Los Pinos, vamos a ampliar la Av. Hipólito Yrigoyen entre el Cadic y la Rotonda del Aeropuerto así como planeamos ampliar la Av. Perito Moreno entre Yaganes y La Anónima.

-Estos son apenas algunas de las obras de pavimentación que ustedes ya han podido ver a lo largo de la ciudad y que tenemos pensado continuar porque sabemos que es un desafío constante.

La movilidad en la ciudad, o sea cómo nos movemos en ella, es un desafío fundamental que comenzamos a encarar en estos cuatro años. Por eso hemos trazado un plan de ciudad inteligente para aplicar las tecnologías de la información que nos permitan tomar mejores decisiones para elevar la calidad de vida urbana, de acuerdo a los patrones de movilidad de los vecinos. Defensa Civil Municipal contará con un Centro Integral de Monitorio con más de 200 cámaras y nuevas herramientas para llevar adelante esta tarea.

-Crearemos el Hogar para la Tercera edad, para seguir integrando a nuestros adultos mayores a la vida de la ciudad, y nuevos espacios como el mercado a cielo abierto de Kuanip, y la terminal de ómnibus de larga distancia.

-Como ciudad verde, vamos a definir un modelo de gestión de residuos urbanos junto a la UNTDF, y al CADIC para una solución sostenible y sustentable de la basura que generamos, buscando minimizar el impacto ambiental de nuestras acciones. Un medio ambiente sano es nuestro principal capital para el futuro de nuestros jóvenes y el de las futuras generaciones. Necesitamos de forma prioritaria lograr un gran acuerdo verde, que nos permita tomar conciencia del daño ambiental que sufre nuestro planeta y generar los cambios para detener este deterioro, antes que sea demasiado tarde.

-Vamos a construir la Refugio para las mujeres en situación de violencia. No queremos revictimizar a las mujeres que con mucho coraje han tomado la decisión de denunciar. Pero entendemos, que además de acompañarlas, empoderarlas y brindarles herramientas para salir del ciclo de violencia, contar con un refugio es un paliativo ante situaciones de extrema vulnerabilidad.

PROYECTOS JUNTO A NACIÓN

-Como formamos parte de un proyecto nacional, les pedí a nuestros senadores que coordinen con el gabinete de Alberto Fernández, manteniendo la línea con lo anunciado por nuestro presidente en su discurso inaugural, reflotar el viejo proyecto del Dr. Mariano Mémolli de trasladar el Instituto Antártico a nuestra provincia. También extender y adaptar la ley 19640 para los empleos del siglo XXI, y lograr el desarrollo de las industrias 4.0, generando nuevos puestos de trabajo de calidad.

-Desde el Municipio crearemos el Centro de Formación de Nuevos Oficios Digitales para que nuestros jóvenes se formen en las herramientas que demanda la nueva sociedad de la información y del conocimiento.

-Le plantee al Ministro del Interior la necesidad de derogar el Consenso Fiscal por el incumplimiento de Nación y de esta manera sostener la autonomía provincial y municipal, vamos a trabajar todos juntos para derogar eso que nos hizo tan mal a los argentinos.

-Durante 4 años la Nación nos discriminó en materia de turismo, pero vamos a recuperar el tiempo perdido junto al Ministro de Turismo Matías Lammens para potenciar la oferta turística de la ciudad.

-Fueron cuatro años difíciles para el país y para todos nosotros y nosotras. Pero ahora tenemos por delante la posibilidad de empezar a crecer en el marco de un país que cambió sus prioridades. La apuesta por el desarrollo de la industria nacional, la protección del empleo, el fomento al consumo interno, son para nosotros ideas y políticas concretas que nos van a ayudar a desarrollar la ciudad que queremos.

-Perón decía que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Creo, parafraseando esta idea, que ninguna ciudad puede desarrollar todo su potencial dentro de un país que no crece. Por eso estamos, queridos vecinos y vecinas, ante una nueva oportunidad histórica para avanzar en la Ushuaia que soñamos, que queremos y que empezamos a hacer. Me comprometo desde este lugar, como lo hice desde el primer día, a trabajar incansablemente junto a ustedes para que lo hagamos posible.

AGRADECIMIENTOS

-A Rosana Bertone por estos dos años de trabajo porque a pesar de los dos primeros años pudimos trabajar coordinadamente y eso en la ciudad se nota.

-A mis dos grandes amigos y hermanos, compañeros de estas hazañas y aventuras en las que nos pusimos a trabajar, al senador Matías Rodríguez y mi amigo Martín Pérez que no me caben dudas que va a ser un intendente que va a ser recordado para toda la historia de la ciudad de Río Grande. Gracias por recuperar para el peronismo la ciudad después de 28 años, por tu humildad y convicciones y el mayor de los éxitos a vos y todo el gabinete, contá con nosotros. A Eugenia, una gran compañera que empezamos a llegar juntos y le toca nada más y nada menos que ser parte del Senado. A Fabiana Ríos, la primer gobernadora de la provincia, gracias por acompañar a Alberto y sobre todo a Cristina que sé que te estima mucho y tiene un gran respecto. A Carolina Yutrovic, nuestra diputada nacional que ha sido subsecretaria de esta gestión y le va a tocar ir a luchar y trabajar fuerte.

-A Daniel Harrington, Matías Rodríguez Ojeda que van a trabajar muchísimo para que Tolhuin se transforme. Felicitar a los concejales electos de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande. A mi compañera y amiga Laura que pudo concretar llevar la voz de las mujeres al Concejo Deliberante y que no te queden dudas que vamos a lograr la paridad para transitar un camino así como lo hicimos con la Secretaria de la Mujer, a Javier Branca por su militancia y por humildad, trabajo y por confiar en que teníamos que ir para un lado para que la gente sea feliz, a los concejales de la oposición, a Ricardo Garramuño porque vive enojado pero eso hace que yo no descanse, ni me achaque y siempre quiera ser mejor.

-A los legisladores de mi partido, a Ricardo Furlan, Andrea Freites, Federico Bilotta, Myriam Martínez, sé que no han sido años fáciles y les agradezco que hayan pensado en las ciudades. Que hayan presentado a pesar de lo que se haya dicho, un proyecto para discutir, que no fue idea mía, sino que Ricardo hace muchos años lo viene proponiendo y es lo que necesitamos para que Ushuaia pueda crecer, empujar. Río Grande tiene 100 mil hectáreas, Tolhuin 80 mil y Ushuaia sólo 10 mil 500 hectáreas, gracias por tener una mirada de diálogo y pensar que Ushuaia puede crecer porque eso es necesario para pensar los próximos 50 años de la ciudad.

-Muchas veces falta ese agradecimiento, porque muchas veces cuando se gobierna, no solo se dice o se hacen cosas lindas, porque las decisiones son complejas, les agradezco por haber bancado estos cuatro años.

A Victoria, mi querida hermana, el martes estaremos para acompañarte porque se de tus convicciones y capacidad, a Laura y Jorge que van a ir a esta nueva Legislatura para acompañar y discutir, al querido Loli con quien tenemos muchas diferencias pero siempre hay un lugar para charlar y debatir, saber adónde ir porque en las diferencias crecemos.

-A mi equipo de Gabinete, a los que me acompañaron en estos primeros 4 años, a los que nunca dudaron y a los que aceptaron el desafío de sumarse hoy por un sueño.

-A la militancia política de los trabajadores y trabajadoras, los llevo en el corazón porque la militancia es lo mejor que nos puede pasar a esta querida Argentina. A los trabajadores municipales y a los trabajadores privados, a los camioneros, a la UOM, a todos los que son la columna de este gran movimiento peronista. A Adela Recalde por recordar a mi madre y a través de ella un enorme agradecimiento a LUCCAU por poner el nombre de mi madre al hospital de día.

-A Alberto Fernández por hacernos soñar con una Argentina distinta, a Néstor Kirchner por proponernos caminar los sueños y defender lo que hay que defender y ser el mejor presidente de la historia después de Perón, a Máximo quien me formó políticamente y a ella, la más grande, la que tuvo el gesto para que podamos volver a recuperar la Patria, la historia la va a tener siempre en cuenta. Ella, que me cobijó y aconsejó cuando yo creí que no se podía y me dijo dale para adelante como Néstor, a Cristina Fernández de Kirchner. A mis viejos por hacerme peronista y hacerme conocer a Néstor. A mis hermanas por bancarme, a mi familia, a mi compañera de vida, de militancia y de transformaciones de sueños, se de tu capacidad y de tus convicciones, y sé que tenes un gran desafío que es darle dignidad a la gente que todavía está esperando y que con tu equipo van a poder construir junto a María Eugenia Bielsa un proyecto que devuelva la dignidad de los vecinos de la ciudad que esperan hace tantos años. Y mis hijos por bancarme y tenerme la paciencia y lo único que en esta vida logra movilizarte, que es el amor.

Mensaje al Gobernador electo

-Al profesor Gustavo Melella, decirle que somos hombres y mujeres de bien, que hace 18 años conocimos a Néstor Kirchner y nos pusimos a seguir esos sueños maravillosos de cambiar la Patria y usted va a contar con nosotros porque le espera un enorme desafío de que es recuperar los puestos de trabajo perdidos, recuperar la industria, sabemos que hay diferencias pero nuestra agenda es la agenda de la gente y del pueblo de Tierra del Fuego”.