DIEGO LASALLE “Las discusiones deben ser sobre las políticas”

Emocionado por el recuerdo de su progenitor, Diego Lasalle expresó que han sido “días muy emotivos” por lo cual expresó “un agradecimiento a toda la muchachada que en un momento cantaron por mí papá porque gracias a ellos y al intendente electo también, a mi viejo le regalaron siete meses de vida y los vivió con mucha intensidad y mucho amor”.

Por lo que reiteró su agradecimiento y “el de toda la familia Lasalle a ellos por el amor y el cariño que nos transmitieron todos estos días desde que falleció mi papá”.

Y en el plano político se mostró expectante dado que “en política se discute y hay consensos y hay disensos y es como se crece porque si uno se queda en su propia idea es un obtuso” además recordó que “la gente apostó por 4 concejales de FORJA del espacio del Gobernador electo Gustavo Melella que de alguna manera serán centinelas de la gestión y sostener lo logrado”.

Aunque también remarcó la necesidad de “acompañar las decisiones que puedan potenciar lo que se ha logrado” porque a su entender “es muy importante sostener una mirada amplia y ser una oposición responsable, después todo se puede discutir”.

Con relación a la elección de las autoridades consideró como “una cuestión lógica y un mapa nacional que nos marca hacia dónde ir porque pasa a nivel nacional y a nivel provincial que se está hablando de unidad” y en dicho contexto “si el Intendente electo necesita de su gente para presidir el Concejo Deliberante, nos parece lógico que sea su gente y si el Intendente debe viajar que haya alguien de su espacio para continuar las políticas y que no haya este tipo de chicanas que cansan, que no suman y no sirven”, opinó entendiendo que “las discusiones deben ser sobre las políticas y no tengo dudas de que vamos a trabajar mucho en eso”.

Con relación a la situación del edificio legislativo Lasalle señaló que es un tema que no le preocupa porque “lo que verdaderamente importa es estar cerca de la gente y tratar de solucionar los problemas que surjan y nosotros estamos acá porque nos ha elegido la gente y tenemos que ser consecuentes con ellos”.