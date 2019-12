CON EL GIMNASIO CARLOS MARGALOT COLMADO: EXCELENTE CONCIERTO CIERRE DE LA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL

El espectáculo se denominó “Vivamos la música al son del Viento II”, y fue una actuación sobresaliente de la ya consagrada formación orquestal del Municipio que, como es costumbre, brindó un show musical variado y excelente.

Luego de un recorrido de más de 23 temas de diferentes estilos musicales, el público seguía pidiendo más, a pesar de la gran cantidad de músicos, cantantes y agrupaciones de baile invitados para ser parte de la velada y que redondearon una gran noche de música donde no faltó el clima navideño.

Un desfiles de músicos y cantantes que sorprendió a muchos por su calidad y el repertorio elegido, desde Amy Winehouse, The Beatles, BB King, Bob Marley y Stevie Wonder solo por mencionar algunos, la banda crece y cada año brinda mejores espectáculos en este no faltó un excelente montaje lumínico y escénicos que hizo que todo el mundo disfrutara de un show del mejor nivel

Fue una noche mágica que disfrutaron vecinos de todas las edades y de todos los barrios de la ciudad, quienes colmaron el Polideportivo Carlos Margalot para disfrutar de la velada.

La gente después de todo ese tiempo seguía pidiendo mas y aplaudía de pie a esos músicos que le dedicaron horas y horas a ensayar cada uno de los temas para que salgan perfectos, como fue el viernes, para que suene tan bien como sonó y cada uno de nosotros se fuera de allí con un sentimiento de real satisfacción. LA Banda Municipal de Música cerró el año con uno de los mejores espectáculos que hemos visto en los últimos años y eso hay que valorarlo. Ojalá que la tengamos por mucho tiempo mas.