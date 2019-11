WALTER CAMPOS:“PÉREZ TIENE LA SUERTE DE ENCONTRARSE CON UN MUNICIPIO QUE TIENE DE TODO”

“Si la gestión de Gustavo Melella no hubiera invertido en Salud como lo hizo, no para competir, sino para darle respuestas a los vecinos, hoy muchos vecinos no tendrían donde rehabilitarse por un ACV, o no tendrían un lugar para obtener su prótesis, o no habría servicio gratuito de muchas especialidades médicas”, ejemplificó Campos.

De esta manera recordó las obras que se ejecutaron para consolidar en la ciudad el mejor sistema de salud público de la provincia, como “el nuevo Centro de Salud de Chacra II, el Centro de Salud de Margen Sur, el Centro de Salud del barrio Malvinas Argentinas, el Laboratorio Municipal de Análisis Clínicos, la ampliación del Centro de Rehabilitación Mamá Margarita con la construcción de la pileta terapéutica, el Banco Municipal de Ortopedia”.

“Martín Pérez tiene la suerte de encontrarse con un Municipio que tiene de todo, a pesar de la quita del 25% de la coparticipación en la gestión de Fabiana Ríos y de los más de 400 millones de pesos que le debe Rosana Bertone a Río Grande”, insistió.

“Frente al desentendimiento que tuvo Bertone para mejorar la salud pública, el Municipio se tuvo que hacer cargo de mejorar la atención primaria en toda la ciudad y crecer en asistencia en muchas especialidades y rehabilitación. Por eso estoy convencido que el nuevo Gobierno Provincial, de la mano de Gustavo Melella, va a trabajar codo a codo con los municipios, en todas las áreas de gobierno”, subrayó.

Frente a esto, el Concejal electo por FORJA destacó que “por pedido del Gobernador electo, desde el lugar que nos toca vamos a acompañar todas las iniciativas en favor de los vecinos”.