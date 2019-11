REUNIÓN DE COMISIONES Una batería de proyectos tendría dictamen favorable para la última Sesión Ordinaria.

La última sesión la vamos a hacer en el Margalot”.

La Concejal Miriam Mora expresó que en materia de tránsito se va a emitir dictamen en lo referente a la creación de un registro fílmico de los controles de tránsito en la ciudad y al respecto señaló que “es una cuestión de seguridad no solo de las personas que circulan por la ciudad sino especialmente para los inspectores de tránsito”, dado que suele haber incidentes cuando “paran un vehículo, o los insultan o les faltan el respeto o los han atropellado, en algunos casos, y necesitan tener un registro para tener seguridad y después conocer cómo sucedieron las cosas”.

En relación a las diferentes propuestas sobre las que se van a solicitar dictamen señaló que “en algunos casos hace más de un año que las estamos trabajando en Comisión y siempre se espera la parlamentaria para conocer el acompañamiento o aprobación del resto de los Concejales pero venimos trabajando muchísimo en las Comisiones y es hora de que saquemos los dictámenes”, opinó.

En tal sentido indicó que también va a solicitar dictamen y va a llevar al recinto la propuesta sobre el Cultivo de Cannabis Medicinal porque “el 15 de noviembre cumplió un año ese proyecto en el Concejo Deliberante y creo que ya es hora de que se vote porque la gente necesita que se le dé una respuesta”.

Y pese a que la decisión podría chocar con no contar con los votos necesarios para su aprobación, Mora consideró que “ha cumplido un ciclo y si no pude lograr, en un año, que siete Concejales acompañen, creo que empezarlo de cero en la próxima gestión si no lo aprobamos lo podremos volver a insistir con la creación de otro proyecto o lo remitiremos al Gobierno de la provincia”, anticipó.

Por otra parte reveló que la última sesión del año “va a ser fuera de esta casa legislativa porque tenemos una Ordenanza que establece que el 50% de las Sesiones se tienen que hacer afuera y no hemos realizado ninguna” por lo tanto “ya hemos pedido el gimnasio Carlos Margalot para hacerla ahí y sabemos que va a ser bastante multitudinaria por la cantidad de proyectos que se van a aprobar”.

Y recordó que será “la última de año” y si bien “podría haber alguna especial” consideró que “no habrá necesidad porque lo que se puede tratar es el Presupuesto pero el Presupuesto ha sido trabajado y hemos avanzado muchísimo y no creo que la próxima gestión tenga problemas y tampoco nosotros tenemos problemas en acompañarlo”, anticipó.

Y también reveló que también se podría aprobar la Empresa Estatal Municipal “y no habría problemas en acompañar la sanción si se toman en cuenta las modificaciones que hemos sugerido y las que se han realizado en la Audiencia Pública”.

Tránsito

Por su parte, la concejal Verónica González señaló que “durante la reunión de comisión hemos sacado varios dictámenes de proyectos que tienen que ver con tránsito, donde a lo largo de estos cuatro años ha sido muy intenso el trabajo que se ha realizado, más allá de las complicaciones que sabemos que hay respecto de lo económico, sabiendo que hoy hay empresas que no están entregando presupuesto para que se puedan llevar muchísimas más obras, obras que son de características pequeñas, pero que en un todo complica en seguir avanzando en estas cuestiones, y por cierto redunda en la seguridad de la ciudad, pero nosotros entendemos que este tipo de ordenanza tenían que llevarse adelante, y avanzar más allá de las circunstancias que seguramente en un tiempo muy cercano se van a solucionar”.

La edil puntualizó que “se avanzaron en proyectos como señalizaciones, en algunos proyectos que tienen que ver con cambio de circulación de sentido de algunas arterias de la ciudad”.

Por otro la edil sostuvo que “también avanzamos en el programa de concejales por un día, donde varios de nosotros estuvimos comprometidos con el trabajo que llevaron adelante los estudiantes de la ciudad, y en ese marco antes de cerrar el año, la intención es dejar plasmado quienes fueron los estudiantes que trabajaron en esa norma, y nosotros tener el compromiso real de presentar esa normativa para ser estudiada y trabajada, donde entendimos que algunas podrían ser aprobadas sobre tablas, una vez que tomen estado parlamentario, mientras que otras las dejaremos en comisión para que ellos mismos sean los que pueda venir a plantearlo a futuro, aquellas que no generaban presupuesto son sobre las que fuimos avanzando, y sobre todo vienen con una lógica de todo aquello que es reciclado, y el buen uso de la basura en la ciudad, son ideas interesantes, y creemos que los ediles que asumirán trabajaran sobre estos proyectos con los estudiantes”.