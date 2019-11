Quedó inaugurada la 39a edición de “El desafío de Producir”. Rio Grande es una ciudad productiva, dijo Melella.

El acto tuvo lugar hoy y estuvo presidido por el Intendente Gustavo Melella, funcionarios de su gabinete, los legisladores Monica Urquiza y Pablo Villegas, fuerzas de seguridad y publico en general en las instalaciones de l Mision Salesiana.

Esta fue la ultima feria que como gestión realizó el municipio y el jefe comunal y su equipo en general y en particular Sonia Castiglione. Melella dijo entre otras cosas que espere que las cosas buenas como esta tengan continuidad y ese sentido agradeció a los mas de 180 emprendedores que a lo largo de todos estos años participaron activamente de la feria y pudieron comercializar sus productos.

El intendente recordó a MAria Ester Martinez y a Armando Sorini, dos de los pioneros en el área de producción y al ex intendente Jorge Martín quien aposto a esta propuesta de la producción local. “Rio grande es una ciudad emprendedora, la provincia también, agregó, pero Rio Grande es emprendedora y esto tiene que ver con salir de las crisis y asi como un ex operario de BGH cuando se incendió solicitó apoyo para su emprendimiento, hoy son cientos que lo han logrado gracias al sacrificio de los vecinos pagando sus impuestos, ahí están los fondos, dando préstamos a una tasa fija anual del 12 % cosa que no existe en nuestro país y que el municipio vino sosteniendo como política pública porque el estado tiene que estar para generar empleo y así lo hemos hecho”, remarcó.

Video apertura 39a edición de El desafío de producir”