Operativos de control en la vía pública En Río Grande incautaron 17 vehículos por diversas infracciones

Río Grande.- En los últimos días, los inspectores del Municipio de Río Grande realizaron 605 controles en la vía pública que arrojaron 17 secuestros de vehículos por diversas faltas a las normas de tránsito, especialmente en lo que respecta a la alcoholemia positiva.

José Díaz, Director General de Inspección General del Municipio, área que depende de la Secretaría de Participación y Gestión Ciudadana, recordó que “nuestro municipio prosigue con los controles en la vía pública y en estos últimos días no fue la excepción. Los inspectores realizaron distintos operativos diurnos y nocturnos, sorpresivos y programados, a la vez acompañaron la tarea con recomendaciones a los automovilistas”.

En ese orden, el funcionario municipal detalló que “se han labrado 64 actas de comprobación y se utilizaron 115 pipetas para el control de alcoholemia”.

Precisó Díaz que “hubo 17 rodados incautados, 9 por encontrarse alcohol en sangre en los conductores; 4 por falta de licencia de conducir; 2 por evadir el control vehicular; uno por negarse al control de alcoholemia y uno por cruzar la luz roja del semáforo”.

Por enésima vez, el funcionario municipal lamentó estos casos de alcoholemia y recordó que rige la tolerancia cero. En ese sentido, José Díaz reclamó mayor responsabilidad a los vecinos a la hora de guiar un vehículo. “La responsabilidad es nuestra, si vamos a conducir no debemos beber alcohol, ya que éste interfiere en las reacciones del cerebro; lo mismo debemos cuidar la velocidad, respetar las establecidas en las señales de tránsito”.

Asimismo, para finalizar observó que “cada automovilista debe circular con toda la documentación que exige la ordenanza y tener el vehículo en óptimas condiciones técnicas porque de lo contrario no solo se pone en riesgo al conductos y a sus acompañantes, sino también a terceros”.