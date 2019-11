No les va a gustar, para fanáticos de izquierda o de derecha.

Lun 11/11/19.- Para aquellos que no pueden manejar su estabilidad psicológica y se convierten en sordos fanáticos de la realidad que le toca vivir a la Argentina y a Latinoamérica, esto puede colocarse de un lado o del otro y no es tan simple, no se trata de derechas o izquierdas se trata del hartazgo, de la pobreza, de la sumisión, de la indignidad, de la corrupción, de las justicias adictas, de la impunidad del saqueo y de lo mas de lo mismo que son tanto los unos como los otros.

Los fanatismos son tan peligrosos como inútiles, y Argentina ha vivido al menos 16 años de caída libre debido a la ignorancia, el desapego, la falta de compromiso, pero por sobre todo al populismo que les hizo creer a todos que estábamos fantásticos, mientras se emitía moneda como confites y nos endeudábamos y generábamos una inflación sin antecedentes. NO les va a gustar a los kirchneristas ni a los macristas que les digan que violaron la constitución las veces que se les ocurrió y estos mismos ignorantes que vivieron en una burbuja son los que hoy sin ningún empacho hablan de Bolivia o de Chiles, per lo de Bolivia lo ocultaron hasta ultimo momento porque pensaban que los populismos que ellos apoyaban nunca iban a ser sacados a patadas en el culo como ocurrió en el altiplano. Pero si, la gente le dijo no a Evo en una consulta popular para volver a ser presidente, como no lo logró fue a la corrupta corte suprema, como en argentina o Chile y allí le dieron una excepción y luego de esa excepción fue a elecciones bajo sospecha y con el no el pueblo y como perdió no tuvo mejor idea que estafar a los bolivianos con el resultado, cuando la OEA comprobó el fraude decidió llamar a elecciones aun, insisto, cuando la constitución prohíbe un tercer mandato consecutivo, obviamente esto no fue aceptado ni por el pueblo que ya le había dicho no ni por nadie en Bolivia.

La policía fue la primera en amotinarse y luego los militares y le pidieron a Evo Morales que renuncie porque aun cuando todos los medios argentinos lo ocultaban, el mundo sabía que esto era una bomba de tiempo y los bolivianos más que nadie.

Los argentinos no se aguantaron no solo ver, sino palpar que a nosotros nos puede pasar lo mismo, que ya no hay lugar para los que pretenden atornillarse al poder, los explotadores, los mesiánicos, los fanáticos, los ladrones, autóctonos o de ojos azules, se les acabo el tiempo, el saqueo ha sido tal que tenemos más pobreza que producción en argentina, y es momento de dejar de lado a los imbéciles fanatizados que nunca trabajaron y esperan un plan, por haber nacido y crecido bajo gobiernos demagógicos, abyectos e impresentables, que han traicionado cualquier principio constitucional, cualquier derechos y cualquier posibilidad de desarrollo manteniendo bolsones de pobreza que son utilizados desvergonzadamente en cada campaña electoral y deberían darnos asco por lo que representa quien lo hace, por lo mal que habla de la dirigencia política, por el aprovechamiento de los vas vulnerables, por el descaro de cada de uno de ellos que cada vez que acceden al poder hacen lo que quieren,.

“La ignorancia es atrevida”, y cuando un ignorante te dice en Bolivia hubo un golpe, viviendo en argentina, además de ignorante es un pelotudo importante, o cuando dicen en Chile la violencia está instalada en las calles, no, la violencia hace 30 años que está instalada en chile por todos los gobiernos. Pongamos como dato que recién esta semana se está tratando la ley de trabajo para lograr las 40 hs semanales.El argentino que habla de la realidad de Venezuela sentado cómodamente en el sillón de su casa y siendo empleado del estado es un sinvergüenza descarado, que no tiene ni puta idea de porque se fueron 5 millones de personas y asesinaron a mas de 600 , Maduro es un desequilibrado mental hijo de mala madre que sometido al pueblo venezolano. Correa, otro delincuente que debió huir y pedir asilo en el extranjero, eso sí cubierto de dólares, como el hijo de Fidel Castro o los hijos de Maduro y los jetz privados de Morales, ¿o los hijos de Cristina con cuentas en dólares que no pueden justificar, saben por qué? Porque eso es robado.

De todo eso está harta la gente de Chile, de Bolivia, de Venezuela de Ecuador, de Brasil. Y de Argentina, donde solo están esperando un resbalón del gobierno electo para que entremos en un conflicto como los ya mencionados, ya no hay tiempo para los que no comen, para los que no estudian, para los que tienen trabajo, para los jubilados, para los más vulnerables. A las derechas y las izquierdas fanatizadas se les acabó el tiempo, porque llegó el tiempo de ver la realidad que no tiene nada que ver con lo que ellos ven.

Quiero aclarar por último que tanto para unos como para otros, el país es lo último que importa, solo se han preocupado por estar bien los de uno u otro lado, dejando de lado al resto, y eso es una historia que no puede volver a repetirse, han demostrado ser inútiles para gobernar, no son líderes, son muñecos del FMI, tanto unos como otros. Solo un fanático puede creerles, y como no lo soy no les creo ni a unos ni a otros, son una decepción.

Armando Cabral