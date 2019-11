MEGAPASE DE FUNCIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE TOLHUIN.

Por Radio Provincia, sostuvo que “de nuestra parte siempre hubo buena predisposición para dialogar en la transición. Habíamos tenido oportunidad de charlar con el intendente saliente, acordamos pautas y luego por diferentes motivos no se fueron dando. Ellos habían pedido que la información la solicitáramos por nota, lo hicimos y algunas respuestas fueron parcializadas, y otras directamente no se dieron”.

“Ahora se vienen dando situaciones que no estaban habladas, como la presentación de un nuevo ordenamiento territorial, a pesar de que nuestro equipo se fue juntando con el agrimensor Acuña. Lo mismo pasó con el presupuesto. Hoy me acerqué al Concejo Deliberante porque quiero que nos den la oportunidad de trabajar en el ordenamiento territorial y nos permitan hacer una buena gestión territorial”, dijo.

“Están llevando adelante un montón de acciones que no estaban habladas, cuando tuvimos oportunidad de sentarnos a charlar con Claudio Queno. Uno se encuentra con que se faltó a la palabra, porque nos dijo que no iban a tomar más personal y el que estaba le parecía suficiente. Pero nos encontramos con que ponen en planta permanente al secretario de Gobierno, al secretario de Producción, a directores. Esto sucedió hace pocos días y eso estaba fuera de discusión”, remarcó.

“Esto se podría haber charlado, en un diálogo maduro, y yo no avizoro buenas intenciones ni una transición tranquila”, lamentó el legislador.

“También me habían dicho que no iban a hacer más apertura de calles, pero vimos que desembarcó una empresa con tres o cuatro camiones, dos o tres máquinas, y se llevaron puesto el campo de doma, que reúne a todas las asociaciones de gauchos y es un espacio público”, alertó, frente al avance de nuevos loteos.

“En lugar de hablar y buscar alternativas, esto no pasó y evidentemente no hay buenas intenciones, ni posibilidad de volver a dialogar o retomar la confianza. Con actos como estos, no nos vamos a poder poner de acuerdo”, sentenció.

Aseguró que “todos los directores que fueron asumiendo ya están en planta permanente y a eso hay que sumarles los del último tiempo, la mayoría de los secretarios, y me parece un despropósito. En política se sabe que el Secretario de Gobierno se va con el intendente, salvo que ya fuera de planta”.

Hasta el 10 de diciembre, cuando deberá asumir, Harrington no descarta más sorpresas, pero advirtió que estas medidas, incluidos los nombramientos, “se van a revisar. Desde el día 1 de la gestión vamos a tener que poner mucho esfuerzo en la parte económica porque vamos a llegar a asumir sin tener certeza de los números. La economía local es frágil y vamos a analizar estos nombramientos. Con estos casos de los funcionarios obviamente vamos a tomar decisiones. Eso está claro desde que me enteré de estas noticias y hay cosas que me sorprenden para mal. Por supuesto vamos a tomar decisiones”, reiteró.

“Hay mucho para revisar, desde el uso del suelo, la tarifaria que está desactualizada, porque la última se aprobó en 2014 ó 2016. Hoy se están vendiendo a lotes a valor fiscal del 2016 en 60 cuotas fijas. Hay que ajustar muchas cosas si uno quiere tener una administración eficiente”, expresó.

“No tenemos información clara de cuál es el uso del suelo, cómo son los procesos de adjudicación en el tema de entrega y venta de terrenos, a cuántas hectáreas tienen acceso. Venimos de ordenanzas de 2004 con modificaciones y no hay claridad de cómo se entregan las tierras. En determinados casos se hace con demasiada facilidad, y en otros con demasiadas trabas. Obviamente todo esto está para revisar”, concluyó.

Fuente:tolhuin futuro