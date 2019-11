LEGISLATURA: Renunciaron a sus bancas Blanco y Harrington

El cuatro veces legislador fueguino y exconvencional constituyente, será desde el 10 de diciembre, Senador por la Provincia de Tierra del Fuego. En tanto, Harrington asumirá la conducción del municipio de Tolhuin desde el 11.

En nota fechada el 11 de noviembre, Blanco informa al titular del Parlamento su renuncia “al cargo de Legislador provincial con efectos a partir del 9 de diciembre”, según consta en el asunto Nº 353/19 que fue aprobado hoy. Finaliza la nota donde expresa que “mi gratitud para con mis pares y con todos los que conformamos esta Cámara Legislativa, por la que he transitado en distintas etapas”.

En tanto, bajo el asunto Nº 356/19, Harrington informa, en mismo sentido a Juan Carlos Arcando, “mi renuncia indeclinable al cargo de Legislador provincial en función de asumir el cargo de Intendente del Municipio de Tolhuin”. Aclara en el mismo documento que “permaneceré en el ejercicio del cargo hasta el 10 de diciembre de 2019”.

BLANCO: “Gracias a los que me dieron el respaldo para representar a la Provincia en el Senado”

El primer asunto que se abordó, fue la renuncia del legislador Pablo Blanco y de inmediato pidió la palabra el legislador Ricardo Furlan (FPV – PJ) quien rememoró la elección, en 1990, como convencionales constituyentes y valoró su militancia política. Deseó éxitos al Legislador y que “lleves en alto la bandera de la provincia de Tierra del Fuego”, pidió.

Acto seguido, el legislador Pablo Blanco expresó su agradecimiento a la composición legislativa provincial y relató, brevemente, su trayectoria en la función pública de Tierra del Fuego.

“Solo me queda decir gracias a los que confiaron en mí para representar durante todo este tiempo a la Unión Cívica Radical, gracias a los que me dieron el respaldo para representar a la Provincia en el Senado de la Nación el último 27 de octubre” y calificó la nueva banca como “un desafío muy importante”.

Además reconoció que siempre anheló “representar a Tierra del Fuego en estamentos nacionales y que, ya prácticamente sobre el final de mi carrera política se me dió”, sentenció en la sesión especial de este mediodía.

HARRINGTON: “Siempre me llevo la parte positiva por lejos”

A posteriori, la Secretaria Legislativa dio lectura al asunto sobre la renuncia del legislador Daniel Harrington y fue el legislador Ricardo Furlan quien, nuevamente, reseñó la vida institucional del legislador más joven de la composición 2015-2019. Al inicio, recordó que el vicegobernador Juan Carlos Arcando es fundamental en su vida política “porque también se animó a poner su partido” para lograr la elección como Intendente.

También, evaluó que Tolhuin dejará de ser una foto y pasará a ser una “realidad, algo palpable para cambiarle la realidad y dignificar a la gente de tu pueblo”, señaló Furlan.

En tanto, Harrington entendió que no “acumulo tanta experiencia como Pablo (Blanco) o como Ricardo (Furlan) pero para mí es un enorme honor. Hago un balance y veo cómo se han dado las diferentes vivencias y circunstancias políticas” dijo y resumió: “Siempre me llevo la parte positiva por lejos, porque no solo que fui parte de un bloque que me acompañó, a lo largo de este tiempo que lo propuse en esta Cámara, sino que también tuve en muchos de los Legisladores, la posibilidad de ir a pedir un consejo, un asesoramiento y siempre fui bien recibido”, dijo.

Ambos Parlamentarios, al finalizar sus intervenciones frente al Parlamento, agradecieron a la militancia de cada una de sus fuerzas políticas y, asimismo, destacaron a sus fueros más íntimos y al personal de planta permanente de la Legislatura de Tierra del Fuego.