Las relaciones y las reacciones humanas, o el poder no cambia a la gente, la muestra tal cual es.

Juev 21/11/19.- Es materia de estudio el comportamiento de los seres humanos en general y el de los políticos en particular, si se entiende a los políticos como personas que a través de sus acciones tienden al bien común y entienden la política como una herramienta de transformación para el bienestar de su país, su provincia o su municipio. Cuando eso no pasa no hay mucho mas que analizar o sí.

Argentina en general y Tierra del Fuego en particular vienen de una cadena de sucesos que han desencadenado crisis inimaginables e impredecibles para estos políticos que nunca se prepararon para la verdad, que nunca planificaron en los consensos y la construcción política, sino desde el personalismo, eso los ha llevado a fracaso tras fracaso, prueba uno, estamos tan endeudados como cuando nacimos como provincia hace tan solo 28 años.

Prueba dos, todos los gobiernos de esta provincia terminaron endeudandonos.

Prueba tres, todos los gobiernos dejaron capas geológicas de empleados públicos que en su gran mayoría son amigos, aportantes de campaña, familiares, acólitos, es decir han generado más gastos que ingresos.

Prueba cuatro, ninguno pudo generar una matriz económica, ni producir más allá de los beneficios de la Ley 19640, o lo que es peor con los beneficios de la 19640.

Prueba cinco, todos los gobernadores de esta provincia han salido notablemente enriquecidos después de sus mandatos, salvo honrosas excepciones, pero el resto de la sociedad ha retrocedido 30 años. Y hoy somos la provincia con mayor desempleo por cantidad de habitantes.

Prueba seis, todos han necesitado de quien les escriba el diario de Irigoyen, todos han necesitado de quien le mienta a la sociedad sobre sus acciones, sus deudas, sus actos de corrupción y el saqueo institucionalizado que ha sufrido esta provincia desde el momento mismo que se logró la provincialización, o lo que es peor han comprado silencios a costos inusitados para que todo siga como esta hasta hoy.

No sorprende que a pesar de la serie de violaciones constitucionales, como por ejemplo la retención de fondos contra el municipio de Rio Grande por mas de 400 millones de pesos, no haya tenido nunca tratamiento en la legislatura, tampoco que se le haya metido la mano en el bolsillo a media provincia, incluidos jubilados para generar fondos que nunca sabremos donde fueron, pero si hemos visto el crecimiento de aquellos que con su silencio permitieron esto, si hemos visto como la autocensura ha apagado programas de radio y radios a cambio vaya uno a saber de qué.

Hemos visto sin sorpresa que, si alguno se atreve a contradecir al gobernador de turno, no hay nadie que salga en tu defensa, no hay nadie que levante la voz, no hay nadie que diga yo te apoyo, me solidarizo o se atreva siquiera a opinar sobre el tema.

Esta grieta autoimpuesta va a continuar, se los puedo asegurar, porque esta dentro de las características de la sociedad fueguina y los que gobiernan, provincia y municipios salen de esta sociedad, por eso no se pueden esperar cambios estructurales que beneficien al conjunto, porque no son capaces y cuentan con una catarata de predispuestos a silenciar lo que sea necesario para continuar con su estado de bienestar y está muy bien, cada uno se salva como puede y negocia como le parece, pero siempre que ha habido corrupción han sido necesarios dos, el que corrompe y el que se deja corromper, hacer silencio es corrupción, ocultar información publica es corrupción, y mucho mas lo es si se cobra para no decir, para opinar, para no poner en claro y sobre la mesa las realidades que nos tocan vivir.

Esta en los genes de mucho salvarse primero personalmente que salvar al conjunto, son los que si estuvieran en el Titanic se robarían el bote, son los que jamás se van a reducir la dieta, son los que votan ajustes, son los que duermen tranquilos en sus camas calientes, mientras miles de fueguinos pasan hambre porque no tiene trabajo.

Y por, sobre todo, son los que se enojan cuando alguien se los dice en la cara y encima tiene el descaro de firmarlo, como yo lo he hecho a lo largo de 32 años de trabajo en los medios, sé que para muchos a partir de hoy seré la oveja negra, ¿o la oveja blanca? Rodeada de ovejas negras. No lo se y no me importa, pero una cosa es segura, después que mucho se aseguraron los cargos, se mostraron tal cual son y eso es doloroso para quienes tenemos esa maldita manía de creer que son diferentes, no, no lo son, siempre han sido más de lo mismo.

Alguien me dijo hoy “Anda y pregúntales, pedí explicaciones, que digan que van a hacer”, y la respuesta fue automática, “no tienen como responder, no pueden decir la verdad, si dicen la verdad tienen un kilombo en seis meses”. Pero se aprovechan de la situación general de la gente que está desangrándose por llegar a fin de mes, no tiene tiempo para pensar o analizar lo que dicen en el aire, no hay de donde sacar un peso y además hay que pagar una deuda por diez años, algunos creen que se debe estar de un lado o del otro, yo que no estoy ni con un kirchnerismo ni con el otro seré condenado a la hoguera por expresar mis opiniones en mi propio medio, aun cuando no hayan podido desmentir nunca una sola letra, aun cuando hayan tenido que guardarse muchas cartas documento, aun cuando en las redes sociales me incluyan entre “la raza muy hija de puta”, como dijo Hebe de Bonafini desde el mas profundo mesianismo, como el 48% de los votantes para quienes no pensar como ellos nos hace gorilas, oligarcas, soretes, y todas esas cosas maravillosas que son la marca del populismo que se llevo dos PBI traducido a números 451 mil millones de pesos.

No admiro a los corruptos, no acompaño eso, nunca lo hice, y me jure por mis hijos que nunca lo haría, porque como me dijo mi padre alguna vez, “No permitas que a tus hijos los señalen con el dedo por los errores que vos cometas” y ser cómplice no es un error, es un delito.

Finalmente destaco la actitud de alguien a quien denuncie casi todas las semanas en este medio por hechos que fueron comprobados y las notas están en el archivo, la gobernadora Rosana Bertone, valoró que decir la verdad era mas importante que ser un súbdito de una pauta, que nunca solicite, que rechacé en un principio y que hoy está en este portal, a pesar de eso nunca hubo siquiera una sugerencia para que cambiara, editara o quitara una nota y eso hace la diferencia, quizá para ella esto sirvió, quizá fui la oveja blanca, pero no traicione mis principios, ni mi forma de ver las cosas y los lectores son testigos de eso. Pero lo que viene lo desconozco, lo que viene me preocupa, no quiero tomar decisiones apresuradas, pero quizá el año próximo este medio siga funcionando solo por las ganas y la vocación de ser un trabajador de los medios.

Siempre pensé que arrancar de una premisa falsa hace que llegues a una conclusión falsa, por eso mas vale aclarar desde un principio en que lugar estas parado, que es lo que pensas y que cada uno de ustedes ahí del otro lado sepan que me he prohibido callarme la boca, que prefiero el exilio al silencio, la verdad a la promesa falsa y sin fundamento, la realidad a la fantasía y la política a la politiquería, no persigo falsos líderes, no sigo la manda, no tengo conductores, no tengo lideres con pies de barro.

Estar atento es mi trabajo, estar del lado de la critica el cuestionamiento y la defensa de los derechos civiles y constitucionales de la gente me trajo hasta acá y así seguirá siendo. No espero que les guste, espero que lo entiendan. Siempre me dijeron que un trabajador de los medios debe tener espíritu critico y eso es lo que soy, me forme con un líder real y con dos padres que siempre supieron que la libertad no tiene precio, es el camino difícil, pero es una decisión y siempre me he hecho cargo de mis decisiones para bien o para mal.

Armando Cabral.