La desastrosa herencia que recibe el gobierno entrante, o como retroceder 30 años en solo 4.

Sab 30/11/19.- Nadie lo dice, todos los suponen, pero nosotros lo adelantamos hace meses y eso no nos hace ni mejores ni peores, pero si diferentes, principalmente de aquellos que silenciados por cientos de miles de razones dejaron que la ciudadanía se llenara de expectativas que son absolutamente incumplibles. Deudas, convenios de trabajo truchos, obras millonarias contratadas después de perder la elección, compra de un casino, y mas de 900 ñoquis de sus socios políticos. El vaciamiento de una provincia que retrocedió 30 años en solo 4.

Al endeudamiento por mas de 350 millones que ya es publico y notorio, la gobernadora saliente le fue poniendo frutillas a la torta y en ese marco, entregó 10 mil hectáreas a una poderosa familia de la provincia, los Bridges, también compro un casino por 10 millones de dólares, adquirió compromisos de obra publica con empresas constructoras, por mas de 1000 millones de pesos en obras en su mayoría destinadas a organizaciones privadas como una iglesia, un gimnasio para taxistas, y también la ampliación del puerto de Ushuaia por mas de 3000 millones de pesos. Todo esto luego de la aplastante derrota electoral de junio donde perdió por más de 20 puntos en primera vuelta

Pero eso no fue todo, también amplio el presupuesto de Tolhuín a ultimo momento, y como si nada de todo esto fuera poco genero un nuevo convenio de trabajo con tres gremios y pasó a planta permanente a 900 personas, reduciendo el tiempo de ingreso a planta de un año y un día a tres meses con el consentimiento de estas organizaciones gremiales, ATE, ATSA y UPCN, todos los ingresantes en su mayoría punteros de dirigentes políticos de distintos partidos, como cambiemos, fuerza justa, Raúl Von der Thusen, punteros de Lilian Corvalan con Fuerza Justa, de Mauro Coronel, y de al menos dos legisladoras del oficialismo como consta en las notas que se muestran en esta nota. Es glorioso lo de Von der Thusen sobre todo por lo contradictorio de su discursito, hablando de la defensa d ellos intereses de los riograndenses y metiendo por la ventana a sus punteros ocasionando más gasto a los contribuyentes, hay que desenmascarar a este tipo de personajes o lo de Lilian Corvalan que nunca obtuvo un cargo electivo, pero ingresa punteros en gobierno.

EL Corredor del Beagle o la Ruta 30, fue otro de los escándalos que se conocieron a nivel nacional primero por el costo, segundo por tratarse de una empresa relacionada a Lázaro Báez y tercero por el desastre medioambiental que produjo.

La obra valuada en 1700 millones de pesos, se encuentra parada pero los mayores costos los deberá pagar la gestión entrante, ni hablar si se rede terminan los valores podrían actualizarse y se complicaría aún mas todo.

El desmantelamiento de la dirección de administración de la Secretaria de Hidrocarburos, tampoco se tuvo en cuenta por la mayoría de los obsecuentes de turno sin embargo allí se guardaba documentación muy sensible sobre ingresos por regalías, chequeras, y 13 años de trabajo de un grupo de 10 personas que hoy no saben cuál es su futuro. Allí estaba el escandaloso acuerdo con YPF por dos camionetas y 100 mil dólares a cambio de un yacimiento

El laboratorio del fin del mundo, fue otro papelón, no solo no fabricaba nada, sino que solo hacia el segundo empaque de drogas que venían del exterior, desmanteló la industria instalada y deja más de 10 mil desocupados solo en las electrónicas.

Respecto del área salud, Bertone deja los hospitales vacíos de profesionales, porque el negocio no era atender enfermos, sino contratar obra pública, lo mismo en las escuelas que en su gran mayoría no funcionan por fallas eléctricas, gas, agua o cloacas, en estos 4 años no se pudo solucionar el problema. Bertone también autorizó un aumento de luz del 59 % y declaró ciudadano ilustre a Sturseneger luego denunciado por incompatibilidad en su cargo de Secretario de Energía por tener acciones de la petrolera Shell.

También el presidente del Banco de Tierra del Fuego, tiene un proceso por el dólar futuro, por defraudación y estafa al estado nacional. Otro de sus funcionarios desapareció con 29 millones de pesos en gastos reservados y nunca llego siquiera a armarse una causa, otro fue descubierto trabajando para la empresa Gancedo y a la vez para el gobierno en la secretaria de hidrocarburos, por lo que debió renunciar.

Que decir de la política sobre la Cuestión MAlvinas, nunca hubo tanto acuerdo con un gobierno neoliberal para la entrega de recursos naturales, soberanía e integridad territorial como en estos 4 años, pero si se gastaron millones de pesos en llevar una comitiva que no abrió la boca a la Comisión de Descolonizacion del Organizacion de Estados Americanos (OEA), nunca se reclamó por los acuerdo Foradori Duncan o los vuelos desde Brasil a MAlvinas utilizando Córdoba como escala intermedia.

No hay que olvidar que en su gestión la gobernadora saliente que tampoco entregará los atributos del mando al gobernador entrante, que a decir verdad sería como entregarle un palo de escoba, porque ella se encargó que ese acto de absoluta institucionalidad haya quedado absolutamente desvalorizado, en una provincia que retrocedió 30 años en solo 4 y porque decimos esto, porque cuando fue declarada provincia, Tierra del Fuego tenia 600 millones de dólares de crédito y hoy tiene casi el mismo monto pero de deuda, otro logro de Rosana Bertone, como mantener 4 años congelados los salarios, perseguir personal, entregar viviendas a amigos o socios políticos, adjudicarse obras que fueron realizadas con fondos nacionales, negar información sobre coparticipación y regalías, cerrar la pagina de transparencia de gestión y haber dejado a Rio Grande abandonada como casi todos los gobiernos hasta ahora.

Poner dirigentes gremiales en sus listas, beneficiar a algunos y castigar a otros con el mas absoluto destrato, censurar en los canales del estado a todo el que pensara distintos, borrar de un plumazo el noticiero municipal, retener 500 millones de pesos al los vecinos de nuestra ciudad, retener los fondos para la construcción de la planta potabilizadora de agua de EL Tropezón, negar fondos del Fideicomiso Austral y no devolverlos, 60 millones que son de los riograndenses, vaciar la caja de jubilaciones, retener fondos de jubilados y trabajadores bajo el nombre de aporte solidario y no poder justificar su destino, esto es solo una parte de lo mucho que perjudico a la provincia la señora gobernadora hoy electa diputada nacional por el peronismo que alguna vez trato de “sello de goma”.

Bertone pasará a la historia por haber destruido la provincial haberla fundido, endeudado y dividido al igual que su padre político Carlos Manfredotti , con los dos no se puede armar uno. Pero es obvio que en Tierra del Fuego es más fácil hablar de Maradona en gimnasia, que de la deuda per cápita que los fueguinos debemos pagar hasta el 2027, mientras Bertone cobrará su dieta de diputada nacional y seguirá trabajando en contra de los fueguinos como antes de ser gobernadora, como diputada y senadora, teniendo la comisión de energía y combustibles cerrada 8 años.

Y hay que tener en claro que, si llegó a ese cargo hoy, es gracias a los dineros de los fueguinos dilapidados en publicidad, cómplices y genuflexos que le fueron funcionales ocultando cada realidad que se vive en la provincia, la que hoy tiene el mayor nivel de desocupación, pobreza en indigencia del país por cantidad de habitantes. Una vergüenza, porque lo que está mal, está mal, no importa quien lo haga y así seguirá siendo al menos para este medio que también ha denunciado las deudas del municipio con la Cooperativa Eléctrica o con Santa Elena, por más de 140 millones de pesos en total y que tienen origen en la deuda que la provincia mantiene con el ejecutivo municipal por 500 millones de pesos y que es el equivalente a un plan y medio de obra publica, y que los concejales Von der Thusen, Colazo y Duré jamas reclamaron cobrando el sueldo que los riograndenses les pagamos. Solo como dato anecdotico.

Gustavo Melella asume el 17 de diciembre sin absolutamente nada mas que deudas, sobrecarga de personal y todas las áreas en un estado de caos absoluto y con la amenaza de Bertone de pararle cualquier inversión que pueda generar empleo o desarrollo, lo hizo publico y a esta altura nadie duda que lo va a intentar al menos, porque no permitirá que a nadie le vaya bien en esta provincia, sea Melella o Juan Pérez, el objetivo volver en 2023 de la mano de Walter Vuoto. Recuerden esto.

Armando Cabral.

