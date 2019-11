José ‘Pepe’ Mujica: “Hay algunos chispazos nostálgicos que no deberían acontecer”

Este domingo se está desarrollando la segunda vuelta electoral en Uruguay y mientras el pueblo define si Daniel Martínez (Frente Amplio) o Luis Lacalle Pou (Partido Nacional) será el próximo presidente, el ex mandatario José ‘Pepe’ Mujica expresó su visión sobre la actualidad de su país.

Luego de emitir su voto, se dirigió emocionado ante la prensa al recordar las jornadas democráticas vividas: “Aquí vi gente irse que son un pedacito de mis recuerdos, de mi corazón. Yo no puedo transmitir las cosas que siento porque la memoria de un viejo cuando no está destruida, es un rosario de peripecias, de esquinas, de quereres, de tropezones, de caídas, de esperanzas ¿A cuántos ya no los veré? Siento una emoción profunda que va más allá del hecho electoral”.

Consultado por uno de los periodistas presentes sobre qué había motivado ese pensamiento, se limitó a decir que “ha habido cosas que no debían de pasar pero así es la vida” y pidió a sus seguidores “esperanza y seguir luchando por un paisito mejor”.

Antes de retirarse, lanzó una frase que hace eco en una nación en la que -en sintonía con América Latina- la presencia de la derecha toma cada vez más fuerza: “Hay algunos chispazos nostálgicos que no deberían de acontencer”.

Filonews.com