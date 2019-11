Exclusivo tierra arrasada: Desmantelaron la Dirección de Hidrocarburos en Ushuaia.

Mart 26/11/19.- Fuentes altamente confiables informaron a este medio que Mediante una nota emitida por Omar Nogar , Secretario de Hidrocarburos de la Provincia, se ordenó desalojar a partir del viernes 29 de noviembre las oficinas administrativas de la Secretaría de Hidrocarburos en Ushuaia, no se renovará el contrato y toda la documentación que allí se encuentra, 13 años de trabajo no tiene destino aún al igual que los empleados de la misma todos de planta permanente.

Decepción, amargura e indignación es lo que muestran los trabajadores de la Secretaria de Hidrocarburos ante lo que califican como un caos al tomar conocimiento ayer que el edificio donde funcionaba su lugar de trabajo será desmantelado pro la no renovación de contratos por parte del Gobierno Provincial con la propietaria del edificio.

El día lunes los empleados se anoticiaron de esta determinación de desmantelar la oficina donde se encuentra la parte financiera, contratos, pagos, cheques y equipos técnicos. LA nota enviada a esa dirección por la propietaria del edificio en cuestión, señala que “por orden del Secretario, Omar Nogar, el día 29 de noviembre tienen que desalojar porque no se va a prorrogar el contrato y les dice a los empleados que se vayan a gobierno y el mobiliario, chequeras, todos los registros se los lleven a Rio Grande, sin saber a donde y habiendo muchos expedientes sensibles, mas todo el personal de Ushuaia que es planta permanente desde que era Ministerio, así que no solo la desarmaron y desalojaron de manera intempestiva sin saber siquiera donde va a ir a parar la gente.

La fuente sostuvo que esto se dio a conocer para evitar todo tipo de suspicacias o nombres que se puedan tirar en medio de la transición, también señalaron a este medio que han tratado a la gente como perros, en pleno invierno estuvimos 6 mese sin gas así que va a ser un final muy mediocre, nunca se vio algo así en todos estos años.

Hoy a esta hora los trabajadores se están reuniendo con ATE, pero no hay muchas expectativas por las ultimas acciones del gremio, y no creemos que hagan algo, la solución es prorrogar el contrato y de hecho la propietaria del edificio está dispuesta a prorrogar, pero evidentemente no lo quieren hacer y la idea es seguir haciendo daño, pero la verdad es que están dejando tierra arrasada.

Esperemos que se tomen decisiones que no permitan seguir con esto y como se hizo en su momento denunciar a quien corresponda y que vayan presos, finalizó.

Es dable aclarar que respecto de esta área en particular no hay datos del gobierno entrante sobre las acciones que van a desarrollar en este sentido. La fuente agregó que para obtener información se tienen que reunir en casas particulares, porque el gobierno provincial, persigue a quienes brindan esa información, los echan, les ponen gente alrededor “te hacen las mil y una”, finalizó.