“Esperamos una democratización de la nueva Legislatura”, resaltó Acosta

La legisladora electa por FORJA, Mónica Acosta, participó de la proclamación de autoridades electas que se realizó hoy por la mañana en el salón Conrado Witthaus, de los Tribunales de Ushuaia. Allí recibió el certificado como nueva integrante de la Cámara legislativa provincial.

Al finalizar el acto, Acosta expresó que “tenemos esperanzas y ganas de construir una etapa nueva, partiendo de que la provincia no esta pasando por el mejor momento. Todo lo que pasó nos tiene que servir para no cometer los mismos errores y así, comenzar a edificar un nuevo rumbo”.

En ese sentido, reflexionó que “construir consenso va a ser un arte complejo ya que hay que esperar para saber cómo se va a expresar cada uno en los diferentes temas” pero “siempre confiamos en la gente porque esperamos una democratización de la nueva legislatura que tenga como protagonistas a todos los fueguinos”.

Agregó, que “vamos a buscar una Tierra del Fuego inclusiva y que no persiga al que piensa distinto”.

Para finalizar, la legisladora electa remarcó que “lo más importante es no olvidarme de la lucha que me antecede porque eso es lo que me permitió estar aquí. Voy a seguir luchando por no perder jamás mi identidad como obrera”.