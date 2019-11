EN UNA JORNADA HISTÓRICA SE INAUGURÓ LA REMODELADA CANCHA DEL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL

No les va a gustar, para fanáticos de izquierda o de derecha.

Lun 11/11/19.- Para aquellos que no pueden manejar su estabilidad psicológica y se convierten en sordos fanáticos de la realidad que le toca vivir a la Argentina y a Latinoamérica, esto puede colocarse de un lado o del otro y no es tan simple, no se trata de derechas o izquierdas se trata del hartazgo, de la pobreza, de la sumisión, de la indignidad, de la corrupción, de las justicias adictas, de la impunidad del saqueo y de lo mas de lo mismo que son tanto los unos como los otros.