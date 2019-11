EL PASADO VIERNES 1 DE NOVIEMBRE LA PROVINCIA DECLARÓ DE INTERÉS EDUCATIVO PROVINCIAL AL “SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN E INCLUSIÓN DESDE EL SUR”

Mart 05/11/19.- El pasado viernes 1 de noviembre, el Ministerio de Educación de la provincia declaró de Interés Educativo Provincial al “Pre Congreso” que se llevó adelante los días cinco (05) y dieciséis (16) de marzo, doce (12) y trece (13) de abril, diez (10) y once (11) de mayo, veintitrés (23) y veinticuatro (24) de agosto y trece (13) y catorce (14) de septiembre, y a la realización del “Segundo Congreso Internacional Educación e Inclusión desde el Sur” que se llevará a cabo los días siete (07), ocho (08) y nueve (09) de noviembre, todos del corriente año, en la ciudad de Río Grande.

Entre los considerandos se señala que: “la temática a abordar será la inclusión educativa con calidad desde la perspectiva de la

enseñanza, tanto en las escuelas como en los institutos de formación docente y tiene como

objetivo principal el fortalecimiento de los equipos de docentes, de gabinete y del personal que trabaja en las escuelas”. Por lo que las propuestas “brindan un espacio de producción de conocimiento pedagógico que recupere experiencias educativas escolares favoreciendo procesos de inclusión y enseñanza democrática en las Instituciones Educativas”.

El Ministro de Educación, Diego Romero señaló “el pedido para el reconocimiento fué presentado por la Dirección de Educación de la Secretaría de Promoción Social del Municipio de Río Grande. Por ello, el pasado viernes 1° de noviembre, se emitió la resolución reconociendo el interés educativo de dichas jornadas. Por supuesto que estas capacitaciones deben darse dentro de un cierto marco, que aseguren sobretodo el dictado de clases y que las mismas no sean suspendidas”

Asimismo, se estableció que la participación de los docentes al evento mencionado deberá encuadrarse en lo normado por Resolución M.E.C.C. y T. N° 1727/09.

Texto de la resolución del Gobierno de Tierra del Fuego declarando de Interés educativo Provincial el Segundo Congreso Internacional de Educación e Inclusión desde el Sur”.

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

“2019 – AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN”

Resolución

Número: resolucion-2019-3601-E-GDETDF-ME

Referencia: DIEP Pre Congreso y Segundo Congreso Internacional “Educación e Inclusión desde el Sur”

VISTO la Nota de fecha 1° de octubre de 2019, presentada por la Dirección de Educación – Secretaría de Promoción Social del Municipio de Río Grande; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la misma se solicita declarar de Interés Educativo Provincial al “Pre Congreso” que se llevó adelante los días cinco (05) y dieciséis (16) de marzo, doce (12) y trece (13) de abril,diez (10) y once (11) de mayo, veintitrés (23) y veinticuatro (24) de agosto y trece (13) y catorce

(14) de septiembre, y a la realización del “Segundo Congreso Internacional Educación e Inclusión desde el Sur” que se llevará a cabo los días siete (07), ocho (08) y nueve (09) de noviembre, todos del corriente año, en la ciudad de Río Grande.

Que la temática a abordar será la inclusión educativa con calidad desde la perspectiva de la enseñanza, tanto en las escuelas como en los institutos de formación docente y tiene como objetivo principal el fortalecimiento de los equipos de docentes, de gabinete y del personal que trabaja en las escuelas.

Que las mencionadas propuestas brindan un espacio de producción de conocimiento pedagógico que recupere experiencias educativas escolares favoreciendo procesos de inclusión y enseñanza democrática en las Instituciones Educativas.

Que el “Pre Congreso” contó con 5 encuentros formativos y tuvo una duración presencial del curso taller de 4 horas reloj por encuentro, llegando a un total de 40 horas reloj presenciales más 12 horas de elaboración para la conclusión del trabajo final, por lo tanto la aprobación del seminario requiere de 52 horas reloj, con evaluación final.

Que la participación como asistente al “Congreso” supone la presencia en 16 horas reloj.

Que la capacitación llevada delante en el “Pre Congreso” está dirigida a docentes de Nivel Inicial,Primario, Secundario y Superior, directivos, preceptores, integrantes de equipos de orientación de la Provincia, el Congreso está abierto además del público antes mencionado a académicos y

funcionarios del País y del exterior.

Que ha tomado intervención la Dirección Provincial de Investigación, Evaluación y Capacitación Docente, mediante la Nota N° NO-2019-00211857-GDETDF-DPIEYCD#ME, la cual tiene entre sus propósitos promover toda acción que contribuya al desarrollo de capacidades mediante la

participación de todos los docentes y estudiantes en propuestas ofrecidas de acuerdo a los lineamientos políticos y educativos provinciales.

Que por lo anteriormente expuesto se hace necesario emitir el presente Instrumento Legal a fin de declarar de Interés Educativo Provincial la propuesta enunciada precedentemente.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo establecido en el artículo 17º de la Ley Provincial 1060.

Por ello:

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Educativo Provincial al “Pre Congreso” que se llevó adelante los días cinco (05) y dieciséis (16) de marzo, doce (12) y trece (13) de abril, diez (10) y once (11) de mayo, veintitrés (23) y veinticuatro (24) de agosto y trece (13) y catorce (14) de septiembre, y a la realización del “Segundo Congreso Internacional Educación e Inclusión desde

el Sur” que se llevará a cabo los días siete (07), ocho (08) y nueve (09) de noviembre, todos del corriente año, en la ciudad de Río Grande. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Establecer que la participación de los docentes al evento mencionado en el artículo 1° deberá encuadrarse en lo normado por Resolución M.E.C.C. y T. N° 1727/09.

ARTÍCULO 3°.- Dejar debidamente establecido que la emisión de la presente no eroga gasto alguno a este Ministerio.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar a la Secretaría de Educación, a la Dirección Provincial de Investigación, Evaluación y Capacitación Docente y a quien corresponda. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.

Firma: Diego Romero Ministro de Educación.