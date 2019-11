Blanco: “Todos estamos de acuerdo en que el Banco de Tierra del Fuego continúe siendo 100% propiedad estatal”

El titular de la Comisión de Presupuesto dijo que se aguardan los lineamientos técnicos para “redactar el dictamen y que se deje sin efecto la Ley Nº 478 y que no tenga implicancias en el funcionamiento de la institución”, señaló este mediodía a Prensa Legislativa.

La Ley de transformación del BTF en sociedad anónima fue sancionada en marzo de hace 19 años y buscaba constituir una sociedad anónima regida por las disposiciones de las Leyes Nº 19.550 y 21.526. El texto, determinaba que tendría “una duración de noventa y nueve años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio”.

Blanco aclaró que el dictamen sobre el particular, será tratado en la próxima sesión ordinaria del Parlamento fueguino.

Por su parte, el contador Gabriel Clementino consideró que “se sanea una situación que nunca se había hecho operativa” en alusión a la Ley en cuestión. “Es una norma de hace 19 años y nunca se había hecho nada”, el vicepresidente de la entidad agregó que se genera una “inseguridad jurídica” a los empleados y cuestionó “el contexto en el que se había aprobado esa norma”.

En el encuentro con los legisladores, miembros del BTF reflejaron ese contexto económico y entendieron que “ha sido un análisis muy objetivo” por parte de la conformación parlamentaria.

Clementino destacó “la buena voluntad y fe” y se preguntó el sentido de conservar una norma que plantea “una puerta a un lugar que no tiene ese escenario” económico. “El escenario de una privatización no existe, o de una sociedad privada no está. Hacía a la seguridad jurídica del banco, como marca y como empresa”.

Al finalizar, el funcionario dijo que en la mesa de trabajo se garantizó “que la visión del Gobierno electo, no es la privatización” algo que ya había sido expresado oportunamente, cerró.

En tanto, Estaban Olmo, referente de la Asociación bancaria dijo que “es positivo para nosotros” el tratamiento del proyecto de derogación de la Ley Provincial Nº 478.

Desde el sector, afirmó que “si bien no hay una intención directa de privatizar el Banco o hacerlo una sociedad anónima, como manifestó la legisladora Mónica Urquiza” donde la nueva gestión “no tiene intenciones en este sentido, no deja de ser un riesgo potencial tener una Ley que es aplicable”, resumió.

AT