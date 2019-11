“BERTONE SE ACUERDA QUE HAY UNA TRANSICIÓN CUATRO MESES DESPUÉS DE LAS ELECCIONES”

Lun 04/11/19.- En respuesta a las declaraciones de la Gobernadora Rosana Bertone publicadas en las últimas horas en medios de comunicación de la Provincia, el Legislador electo de FORJA, Federico Greve, cuestionó a la mandataria provincial por considerar que “aún no acepta que perdió las elecciones hace más de cuatro meses y continúa tomando medidas en contra del pueblo fueguino solo por intereses personales”.

“Hoy la Gobernadora Bertone no solo intenta impulsar leyes en la legislatura con el solo fin de comprometer el desempeño del gobierno que viene, sino que sigue nombrando cargos políticos en planta permanente, sigue licitando obras por montos millonarios que ella no deberá pagar y sigue ocultando información a las autoridades entrantes”, resaltó.

En este sentido, Greve subrayó que “hoy se acuerda que hay una transición, cuatro meses después de las elecciones” y aseguró que “esta invitación absolutamente tardía de su parte no tenía otro objetivo que el de un circo mediático que nada tiene que ver con la transición”.

“Si a la Gobernadora tanto le interesa el bienestar de los fueguinos, bastaría con que entregue la información que le fue solicitada y deje de comprometer las arcas de la Provincia, que ya están muy complicadas por la mala administración y las deudas en dólares tomadas por su gobierno que todos los fueguinos deberemos afrontar”, indicó.

Finalmente, Greve reiteró que “lo que queda claro es que a Bertone solo le interesan sus especulaciones políticas y para nada entregar el Gobierno con la transparencia y orden deseables en una democracia, lo ha demostrado en estos últimos meses tomando medidas que le hacen mucho daño a la Provincia y retaceando sistemáticamente la información que los equipos del gobierno entrante necesitan para planificar una salida a la difícil situación en la que deja sumida a Tierra del Fuego”.

“El Gobernador Melella y todos los que estamos trabajando con él sabemos que nuestro compromiso es con el pueblo fueguino y a pesar de las chicanas, las campañas sucias y los palos en la rueda continuaremos en el camino que emprendimos para que todos vivamos mejor en Tierra del Fuego”, concluyó.