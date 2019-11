ANALIA CUBINO:“Siempre estamos trabajando en pos de la defensa de muchas víctimas”

A través del programa radial Tarde pero Seguro, Cubino indicó: “Lamentamos y repudiamos cualquier caso de violencia”, esgrimió la funcionaria y agregó que “siempre estamos trabajando en pos de la defensa de muchas víctimas, esto trasciende más allá de la vida privada y, en este caso particular, cuando es un funcionario público que lleva adelante un hecho tan repudiable y lamentable como este”.

“Por eso, la Defensoría Municipal está intentando tomar contacto con la víctima, pero entendemos que está en una situación muy compleja, se pone a disposición todas las herramientas que utilizamos y la atención integral, pero además es necesario también decir que todos los organismos públicos tienen que llevar adelante las medidas pertinentes conforme a la normativa vigente y, más allá de expresar el repudio y condenar socialmente, se tienen que tomar las medidas del caso”, comentó Cubino.

Asimismo, explicó que “nosotros no trabajamos desde el poder de la Justicia, que seguirá sus pasos y seguramente lo hace conforme a todas las leyes que existen y, por otro lado, están las medidas a que cualquier funcionario que infrinja la normativa que rige la administración pública, no podemos escindirnos los funcionarios públicos de nuestra responsabilidad pública, no se puede escindir como personas que somos”.

“La violencia machista se ejerce en cualquier ámbito y está más allá de las nomenclaturas políticas, partidarias, religiosas, culturales, de creencias, esto es una pandemia que atraviesa a todos los seres humanos y que, muy a pesar nuestro, continúan”, remarcó.

Además, expresó que “no desconocemos las violencias y si en el propio espacio político también las hay, las condenamos de la misma manera”, al tiempo que agregó: “entendemos que es un aprendizaje que hay que llevar adelante entre todos y todas y que tiene que ser un aprendizaje que quede en lo institucional, para generar medidas que sean antecedentes para poder trabajar. Antes no teníamos esta perspectiva tan afianzada y la celebro, que haya una defensa inmediata, que aquél que pueda tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo piense antes, porque hay consecuencias por vulnerar el derecho de otra persona”.

Con respecto a las medidas que se tomarán con Martínez desde el ámbito municipal, la funcionaria indicó que “lo que ahora se está iniciando desde la Defensoría Municipal son acciones internas que tienen que ver con alguna instrucción de investigación que tenga después las medidas que correspondan; la sancionatoria, las que tengan que ver con un procedimiento de instrucción sumarial y se están tomando esas medidas con la Asesoría Letrada del Municipio y la Defensoría Municipal”.